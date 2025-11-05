LIVE – Bitcoin teste les 100 000 dans un marché en repli, Ethereum et les altcoins décrochent – Toute l’actualité du 05 novembre 2025

Pour Résumer

Le marché crypto poursuit sa baisse avec une intensité croissante.

Le Bitcoin teste la zone des 100 000 dollars dans un climat de peur extrême.

Ethereum et les altcoins enregistrent des replis marqués alors que les liquidations se multiplient.

Un marché en retrait et Bitcoin teste un seuil clé

La légère accalmie enregistrée à la fin du mois d’octobre s’est rapidement transformée en un retournement net du marché. Le sentiment de peur parmi les investisseurs est évident. En effet, on observe 20 % de “Fear and Greed” ainsi qu’une réduction rapide des expositions et des volumes marqués par des ventes forcés.

Il est encore trop tôt pour envisager un changement de cycle, mais la correction prend une tournure structurelle qui mérite d’être vigilance.

Un autre fait alarmant qui n’est pas passé inaperçu, est bien le franchissement à la baisse du seuil des 100 000$ de la part de Bitcoin. Bien que bref, le support est un point psychologique majeur connus de tous les acteurs du marché. Cette chute a eu lieu après avoir brisé un support technique d’importance, autour de 106.000 dollars.

Cette correction correspond à une perte de plus de 20 % par rapport au sommet d’octobre. Malgré ce coup de massue, le marché n’affiche pas de signe clair de panique définitive. En effet, il semble que pour l’instant, la baisse soit guidée par des ajustements de position plutôt que par un abandon massif.

La zone 98,000 et 100,000$ devra cependant être défendue pour éviter une extension vers des niveaux plus bas.

Ethereum et les altcoins dans la tourmente

Bien sûr, Ethereum suit le mouvement. Le prix est brièvement passé sous les 3 000 dollars, avant de rebondir légèrement vers la zone des 3 200. Sur sept jours, la chute dépasse 18%. Cela montre un marché sur la défensive, où les investisseurs réduisent clairement leur exposition.

Les altcoins souffrent encore plus. Solana a connu une forte baisse, ainsi que XRP, ses tentatives de stabilisation étant rapidement contrecarrées par des prises de bénéfices techniques. Le marché secondaire nous apparaît fragile, avec une liquidité qui continue de se réduire.

Dans ce contexte, les projets moins bien capitalisés connaissent des variations brutales, augurant d’une tension ambiante. La hiérarchie du marché joue pleinement ici. Quand Bitcoin s’affaiblit, les altcoins chutent plus vite et plus facilement.

