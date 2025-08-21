Paxos veut devenir une banque crypto fédérale

Pour Résumer

Paxos a officiellement déposé une demande de charte bancaire fédérale auprès de l’OCC.

Cette étape renforcerait la légitimité du stablecoin PYUSD face à l’offensive Tether et Circle.

L’initiative pourrait rebattre les cartes du marché, alors que les régulateurs américains accélèrent.

Un pas décisif vers la bancarisation des stablecoins

Paxos n’a jamais caché son ambition : devenir l’intermédiaire de confiance entre la finance traditionnelle et l’univers des cryptomonnaies. Avec le dépôt d’une demande de charte bancaire fédérale auprès de l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), l’émetteur du stablecoin PYUSD franchit une étape historique.

Cette démarche, rare dans l’écosystème, placerait Paxos sous la supervision directe des autorités bancaires américaines. En clair, PYUSD serait perçu comme un actif aussi sûr qu’un compte bancaire régulé, une différence majeure par rapport aux autres stablecoins.

Pour un marché encore marqué par les scandales de Terra et les doutes sur la transparence de Tether, l’annonce est lourde de sens. Paxos veut se distinguer par un label institutionnel irréprochable.

Si l’OCC donne son feu vert, PYUSD deviendrait le premier stablecoin pleinement adossé à une licence bancaire fédérale aux États-Unis. Une légitimité qui pourrait peser lourd dans la bataille pour la domination du secteur.

Le match contre Tether et Circle

Aujourd’hui, le marché des stablecoins est dominé par deux géants : Tether (USDT) et Circle (USDC). Mais chacun traîne son lot de critiques. Tether est accusé depuis des années d’opacité sur ses réserves, malgré ses efforts récents de transparence.

Circle, de son côté, a vu sa crédibilité secouée lors de la crise bancaire américaine de mars 2023, quand une partie de ses réserves était bloquée chez Silicon Valley Bank.

Face à eux, Paxos mise sur une stratégie radicalement différente. Plutôt que de jouer avec le marché, la société veut devenir l’acteur “propre”, celui que les banques, les fonds et même les régulateurs ne pourront pas ignorer.

Le stablecoin PYUSD est déjà listé sur PayPal. Il se présente comme une passerelle fluide entre les paiements du quotidien et l’écosystème crypto. Avec une charte bancaire en poche, Paxos disposerait d’un atout unique. Ce tampon officiel pourrait rendre son jeton incontournable pour les usages institutionnels.

Un signal au Congrès et aux régulateurs

Cette demande ne tombe pas par hasard. Elle intervient dans un climat politique où les stablecoins sont au centre de toutes les discussions.

L’administration américaine cherche à sécuriser un marché qui pèse déjà plus de 150 milliards de dollars et dont l’usage pourrait exploser si les géants de la tech (Amazon, Walmart, Apple) se lançaient un jour dans l’émission de leurs propres jetons.

En anticipant cette régulation, Paxos envoie un message clair : il ne veut pas subir la loi, mais la précéder. Si l’entreprise obtient cette charte, elle deviendra un modèle de conformité et pourrait influencer directement la manière dont les États-Unis encadrent les stablecoins.

Une posture de “premier de classe” qui, à terme, pourrait lui donner une longueur d’avance sur tous ses concurrents.

Une stratégie à haut risque, mais forte en symboles

Reste une inconnue : l’OCC acceptera-t-elle d’accorder une charte bancaire à une société crypto dans un contexte encore tendu ? L’histoire récente des faillites de FTX et Celsius rend les régulateurs frileux. Mais Paxos mise sur son image sage et sa collaboration constante avec les institutions financières.

L’enjeu est colossal : si l’OCC valide, Paxos deviendra la première “crypto-bank” fédérale des États-Unis. Dans le cas inverse, le projet PYUSD risquerait d’apparaître comme une tentative avortée de légitimation.

Quoi qu’il en soit, cette initiative change déjà la perception du secteur. En voulant se placer sous contrôle direct des autorités, Paxos oblige ses concurrents à revoir leur stratégie.

Les stablecoins ne sont plus seulement des outils pratiques pour trader ou se protéger de la volatilité : ils deviennent un champ de bataille entre régulation, innovation et confiance. Et dans ce combat, Paxos vient de prendre une sérieuse avance.

