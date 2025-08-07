Pour Résumer

La Fed envisage le Bitcoin comme réserve.

L’or et le BTC pourraient coexister stratégiquement.

Ce move pourrait transformer le marché d’ici 2026.

Un débat historique à la Fed

La Réserve fédérale ouvre un nouveau chapitre. En août 2025, des réunions internes, relayées par le Conseil des gouverneurs, explorent l’idée d’intégrer le Bitcoin aux réserves nationales, aux côtés des 8 000 tonnes d’or détenues par les États-Unis.

Par ailleurs, cette réflexion, inspirée par un décret de Trump et la proposition de loi de la sénatrice Cynthia Lummis, vise à diversifier les actifs face à une dette publique de 33 000 milliards de dollars.

Effectivement, le marché crypto, à 2 800 milliards de dollars, reste volatil, avec une correction du Bitcoin de 8 % à 112 000 $ en août.

D’ailleurs, le contexte est favorable. L’inflation mondiale à 3,1 % et les tensions géopolitiques, comme les taxes sino-américaines de 25 %, poussent à repenser les réserves.

Par ailleurs, Jerome Powell, président de la Fed, a comparé le Bitcoin à un « or numérique », malgré sa volatilité, lors du sommet DealBook 2024.

Les ETF Bitcoin, avec 8 milliards de dollars d’entrées nettes en 2025, et des pays comme le Salvador, avec 6 258 BTC, renforcent cette dynamique.

Des motivations stratégiques et controverses

Pourquoi associer Bitcoin et or ? La Fed voit dans le BTC un actif de diversification, protégeant contre l’inflation et la dévaluation du dollar.

Par ailleurs, la proposition de Lummis suggère un réseau décentralisé de coffres-forts Bitcoin géré par le Trésor, avec des saisies judiciaires (50 676 BTC en 2021) comme base initiale.

D’ailleurs, 18 % des institutions asiatiques testent des portefeuilles crypto, signalant une adoption mondiale. Effectivement, le Bitcoin, à 1,95 trillion de dollars de capitalisation, se classe juste derrière l’or.

Cependant, des obstacles surgissent. Le Federal Reserve Act limite la Fed à des actifs comme les bons du Trésor, rendant l’intégration du Bitcoin complexe sans réforme législative.

Par ailleurs, un piratage de 50 millions de dollars en juillet 2025 et les avertissements du FMI sur la stabilité monétaire freinent l’élan.

Powell reste sceptique, soulignant la volatilité du BTC, bien que des analystes comme Arthur Hayes prédisent un BTC à 250 000 $ avec un assouplissement monétaire.

Un tournant pour 2026 ?

Ce débat pourrait redessiner la finance. Grok, l’IA de xAI, conseille aux investisseurs de surveiller les annonces de la Fed pour ajuster leurs portefeuilles.

D’ailleurs, une adoption du Bitcoin pourrait attirer 35 % d’investissements crypto étrangers d’ici 2026, comme en 2024. Effectivement, le modèle du Salvador et les discussions en Indonésie inspirent.

Par ailleurs, la volatilité du Bitcoin et les résistances réglementaires restent des pièges. Mais si la Fed intègre le BTC, un investissement de 1 000 € pourrait exploser d’ici 2026. Ce débat est une opportunité historique : à vous de jouer !

