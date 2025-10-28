PepeNode pourrait devenir le prochain géant du mine-to-earn ?

Pour Résumer

PepeNode, un nouveau jeu crypto mine-to-earn, vient de lever 1,96 million de dollars en prévente et se rapproche du seuil des 2 millions.

Le projet réinvente le minage en jeu stratégique où les joueurs optimisent leurs installations virtuelles pour gagner passivement.

Les détenteurs peuvent déjà staker leurs tokens avec un APY de 653% avant même le lancement du jeu.

Un nouveau concept de minage virtuel qui transforme le play-to-earn

Contrairement aux titres play-to-earn qui ont défini une ère entière comme Axie Infinity, PepeNode abandonne le modèle du grinding constant. Les joueurs n’ont plus besoin de passer des heures à accumuler des récompenses. Ils prennent simplement des décisions stratégiques en combinant les bons nœuds et en améliorant leurs salles de minage virtuelles pour maximiser leurs gains.

Les premiers supporters peuvent désormais sécuriser leur position dans ce qui pourrait devenir la prochaine tendance majeure de la crypto. Les tokens PEPENODE sont actuellement proposés à 0,0011227 dollar. Dans deux jours seulement, le prix augmentera avec le passage à la phase de financement suivante. Cette progression marque une nouvelle étape dans cette prévente à croissance rapide.

Le play-to-earn n’est pas mort : il évolue

Les jeux P2E ont été parmi les tendances les plus marquantes de l’ère crypto pendant la pandémie. Confinés chez eux, les joueurs cherchaient de nouvelles façons de gagner de l’argent alors que le travail traditionnel était suspendu.

Pour beaucoup, notamment aux Philippines, des jeux comme Axie Infinity sont même devenus une source de revenus viable. Les joueurs convertissaient leurs tokens en devises fiduciaires grâce au grinding quotidien.

La plupart de ces écosystèmes reposaient uniquement sur l’accumulation et la liquidation de récompenses. Ils ne visaient pas la création de valeur à long terme. En conséquence, les prix des tokens se sont effondrés, l’intérêt s’est estompé. Seuls les joueurs véritablement passionnés sont restés actifs.

Pour beaucoup d’observateurs, le mouvement P2E semble révolu après ses années de gloire. La réalité est tout autre. Le secteur a mûri pour devenir un pilier établi de l’écosystème gaming crypto. Selon Chainplay, le marché P2E affiche toujours une capitalisation de 6,2 milliards de dollars. Au cours des dernières 24 heures seulement, les volumes d’échanges sur les tokens P2E ont dépassé 630 millions de dollars.

Quand le minage devient un jeu de stratégie

Le véritable défi réside dans les tokenomics. Il faut concevoir des systèmes de récompenses qui maintiennent l’engagement des joueurs tout en stabilisant ou en augmentant les prix des tokens sur le long terme.

C’est précisément là que PepeNode apporte une innovation majeure. Le projet n’esquive pas l’idée de gagner de la crypto. Après tout, le minage repose sur ce principe fondamental. Mais au lieu d’en faire une course au cash-out, PepeNode transforme le minage en jeu de stratégie plutôt qu’en compétition de pouvoir d’achat.

Plus votre installation de minage virtuelle est optimisée, plus vous pouvez gagner de crypto. C’est exactement comme le vrai minage, sans la ponction de capital. Les tokenomics de PepeNode pourraient offrir au modèle P2E, qui a jadis défini une ère entière, le redémarrage nécessaire. Le projet le transforme en quelque chose de durable, compétitif et amusant.

Comment PepeNode fusionne minage et gaming dans un système durable

PepeNode introduit un nouveau type de jeu qui contourne les pièges tokenomiques ayant plombé les premiers modèles P2E.

Pour comprendre son fonctionnement, il faut d’abord saisir ce que fait réellement PepeNode. Le projet développe un jeu de minage virtuel où les utilisateurs peuvent miner des tokens PEPENODE sans matériel coûteux ni configurations complexes.

Avec PepeNode, fini le grinding constant ou le gameplay répétitif. Les gains dépendent de la qualité d’optimisation de l’installation de minage virtuelle de chaque joueur. Le jeu tourne autour de décisions stratégiques comme la sélection des bons nœuds et la construction d’une salle de serveurs virtuels efficace.

Chaque nœud possède des caractéristiques uniques. Combiner les bons nœuds augmente le potentiel de gains en crypto d’un joueur. L’amélioration des installations, comme l’expansion de la salle de minage virtuelle, peut encore accroître les rendements.

PepeNode introduit une économie de jeu orientée vers la valeur

PepeNode résout ici le problème tokenomique qui a fait trébucher les précédents projets P2E.

Pour chaque amélioration ou achat de nœud, 70 % des tokens utilisés sont définitivement brûlés. À mesure que le jeu gagne en popularité, ce mécanisme crée un modèle déflationniste. L’offre en circulation diminue, ce qui peut potentiellement augmenter la valeur à long terme du token.

Les tokens sont recyclés dans le système plutôt que simplement encaissés. Ce sont les tokens mêmes nécessaires pour les améliorations et expansions ultérieures. Cette mécanique encourage la participation continue au lieu des ventes massives.

Lorsqu’une installation de minage virtuelle atteint les performances maximales, elle peut même commencer à générer des memecoins populaires en récompenses. Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) et d’autres tokens sont accessibles.

Ces mécanismes positionnent PepeNode comme la prochaine phase évolutive du minage et du gaming.

Les détenteurs de PepeNode gagnent déjà avant le lancement du jeu

On dit que les bonnes choses viennent à ceux qui attendent. Avec PepeNode, l’attente n’est pas nécessaire. Même avant le lancement officiel, les acheteurs de la prévente peuvent faire travailler leurs tokens PEPENODE. Ils génèrent des revenus pendant que le projet se prépare à ses débuts.

L’équipe refuse le piège classique des préventes. Trop de projets lèvent des millions puis disparaissent pendant des mois. Ils perdent leur momentum jusqu’à ce que le Token Generation Event (TGE) arrive. Le marché répond alors par le sell-off habituel post-hype.

PepeNode change complètement la donne. Les premiers adopteurs peuvent déjà générer des rendements. Ils accumulent leurs avoirs bien avant que le jeu ne soit lancé. Ils disposeront ainsi d’une réserve solide de tokens pour alimenter leurs installations de minage virtuelles au lancement de l’écosystème.

Cette utilité précoce provient du protocole de staking de PepeNode. Il offre aux participants un APY dynamique de 653 %. Le temps d’attente se transforme en temps de gains.

Plus de 1,2 milliard de tokens PEPENODE ont été stakés à ce jour. Cela représente environ 68 % de toutes les allocations de prévente. Ces chiffres témoignent de la confiance des premiers supporters dans le potentiel à long terme du projet.

Comment acheter et staker PEPENODE

Vous souhaitez rejoindre l’aventure PepeNode et sécuriser vos tokens PEPENODE pendant la prévente ?

Rendez-vous sur le site officiel pour acheter dès aujourd’hui avec ETH, BNB, USDT (ERC-20 et BEP-20). Les cartes de crédit et de débit sont également acceptées.

Les acheteurs peuvent se connecter avec leur wallet préféré comme Best Wallet. Ce dernier est largement considéré comme le meilleur wallet crypto et Bitcoin du secteur. PepeNode figure désormais sur l’outil de screening de projets d’Upcoming Tokens de Best Wallet. Vous pouvez acheter, suivre et réclamer vos tokens une fois le projet lancé.

Découvrir PEPENODE

Pour commencer à gagner des tokens PEPENODE de manière passive, vous pouvez utiliser le protocole de staking natif du projet.

Le smart contract du token a été audité par Coinsult. Les premiers adopteurs bénéficient ainsi d’une tranquillité d’esprit concernant la sécurité du code. Suivez le projet sur X et Telegram pour les dernières actualités et visitez PepeNode dès maintenant.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.