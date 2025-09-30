Pologne : la SEJM adopte une loi sur les cryptos

Pour Résumer

La Sejm adopte la loi crypto MiCA le 27 septembre 2025.

Licences KNF obligatoires, amendes jusqu’à 10 M PLN.

Critiques : surréglementation menaçant l’innovation.

L’adoption de la loi au Sejm

La Sejm vote la loi n° 1424 le 27 septembre 2025, avec 230 voix pour et 196 contre. Ce texte de 118 pages transpose MiCA, confiant la supervision à la KNF. Effectivement, il exige des licences pour tous les prestataires de services crypto-actifs (CASP).

Les bourses, dépositaires et émetteurs doivent obtenir l’agrément. De plus, les acteurs étrangers ciblant les Polonais sont visés. En outre, les amendes atteignent 10 millions de PLN (2,3 millions d’euros).

Cette loi répond à l’essor de la crypto en Pologne. D’ailleurs, 18 % des citoyens investissent, soit 3 millions de personnes. Effectivement, elle vise à protéger contre les fraudes, après 1,2 milliard d’euros perdus en scams en 2024.

En effet, le projet, discuté depuis juillet, passe au Sénat. De plus, le président Karol Nawrocki pourrait veto. En outre, l’opposition PiS dénonce une « surréglementation » excessive.

Les mesures clés de la loi

La loi impose des licences strictes pour les CASP. Les exchanges doivent démontrer une capitalisation minimale et une conformité KYC. Effectivement, les violations entraînent jusqu’à 2 ans de prison.

Les stablecoins et tokens utilitaires sont encadrés. De plus, les émetteurs doivent publier des white papers. En outre, la KNF supervise les flux, alignée sur MiCA.

Cette rigueur dépasse les minimums européens. D’ailleurs, Janusz Kowalski, député PiS, critique les 118 pages contre 50 en Allemagne. Effectivement, cela pourrait chasser les startups vers la Tchéquie.

En effet, la loi vise la transparence. De plus, elle intègre des audits annuels. En outre, les investisseurs retail gagnent en protection.

Impacts sur l’écosystème crypto polonais

Cette adoption secoue le secteur. Bitcoin grimpe à 114 023 $, malgré les craintes. Effectivement, la capitalisation crypto reste à 3 800 milliards de dollars.

Solana, à 210,75 $, résiste mieux. De plus, sa TVL monte à 10,7 milliards de dollars. En outre, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025.

Cependant, les petites plateformes souffrent. En effet, 20 % risquent de quitter la Pologne. De plus, 80 % des altcoins pourraient corriger.

D’ailleurs, la communauté réagit. Effectivement, Sławomir Mentzen appelle au veto. En outre, les flux illicites chutent de 35 % grâce à la régulation.

Perspectives : innovation ou frein ?

Cette loi peut-elle booster la Pologne ? ChatGPT-5 prévoit un marché à 10 milliards de dollars d’ici 2026 si équilibré. Effectivement, la clarté attire les institutions.

De plus, le Sénat examinera le texte en octobre. En outre, un veto de Nawrocki, pro-BTC, est possible. D’ailleurs, 10 milliards d’euros d’investissements sont en jeu.

Cependant, les défis persistent. En effet, la surréglementation risque un exode. De plus, les startups migrent vers des juridictions plus souples.

Septembre 2025 marque un tournant. Effectivement, la Pologne pourrait devenir un hub sécurisé. La vigilance s’impose pour les investisseurs.

À lire aussi :