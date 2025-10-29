Paiements 24/7 en stablecoin : Coinbase et Citi unissent leurs forces !

Pour Résumer

Citi s’associe à Coinbase pour moderniser les paiements internationaux via les stablecoins, en s’appuyant sur le réseau mondial de la banque.

Les transactions se feront en USDC sur la blockchain Ethereum, garantissant rapidité, transparence et sécurité.

Ce partenariat marque une étape vers l’adoption massive des stablecoins dans la finance traditionnelle.

Un duo de choc

Citigroup, géant bancaire mondial, s’allie à Coinbase, plateforme d’échange crypto pour cibler les institutions. En effet, cette alliance vise à renforcer les capacités de paiement en actifs numériques.

De plus, cette collaboration s’appuie sur le vaste réseau de Citi. La banque utilise plus de 300 réseaux de compensation. Elle opère dans 94 marchés différents à l’échelle mondiale. Ainsi, Citi déploie une approche de « réseau de réseaux » pour les actifs digitaux. Ce partenariat devient alors une extension naturelle de cette stratégie.

En travaillant avec Coinbase, Citi assure également une meilleure « orchestration » des transferts. Cela signifie un meilleur lien entre la finance classique et les rampes d’accès crypto. Ce système facilite les dépôts et les retraits internationaux en monnaie fiduciaire.

D’ailleurs, cette tendance n’est pas isolée. En effet, d’autres géants de paiements comme Wise aussi s’apprête à simplifier les transferts internationaux avec le stablecoin.

Paiement via le stablecoin USDC et Ethereum

Pour commencer ce grand projet, la banque américaine Citi n’a pas fait le choix au hasard. Le géant bancaire a misé sur l’USDC, un stablecoin super connu.

Ce stablecoin, adossé à des réserves en dollars, est perçu comme fiable. Ensuite, cette décision stratégique contraste avec d’autres stablecoins peut être moins régulés. Elle vise donc à rassurer les investisseurs institutionnels.

Et pour que tout ce beau système tourne, le duo a choisi la blockchain Ethereum. C’est une blockchain super solide, en plus d’être déjà adoptée partout, ainsi, c’est la garantie d’avoir un système à la fois rapide et hyper sécurisé. Mais bon, rien n’est figé : à l’avenir, d’autres blockchains pourraient venir compléter l’infrastructure.

Cette nouvelle intervient alors que le marché stablecoin est en plein essor, séduisant même les gouvernements comme avec le Kirghizstan.

Des paiements plus rapides que jamais

Et si envoyer de l’argent à l’autre bout du monde devenait aussi simple qu’un message WhatsApp ? C’est justement ce que veulent rendre possible Coinbase et la banque new-yorkaise Citi.

En effet, ces deux géants s’unissent pour moderniser sérieusement les paiements internationaux. Leur mission est on ne peut plus claire. Ils veulent rendre les transactions plus rapides et disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Concrètement, ce partenariat change absolument tout. Adieu les vieux virements bancaires qui traînent pendant trois jours. Désormais, les paiements deviennent quasi instantanés.

Par exemple, une boîte à New York peut envoyer des fonds à Singapour, les convertit en USDC. À son tour, le destinataire pourrait convertir l’argent reçu à sa devise locale facilement. Et le tout se fait presque aussitôt.

Le plus important est que chaque transaction sera enregistrée sur la blockchain Ethereum. Ainsi, cela renforce la confiance des entreprises et les régulateurs, car ces transactions seront totalement traçables et transparentes.

Vers une adoption massive des stablecoins ?

De surcroit, ce partenariat entre Citi et Coinbase n’est pas une simple expérience. C’est dorénavant un vrai signal envoyé au secteur financier.

Citi montre qu’elle croît dans le potentiel des actifs numériques, mais qu’elle veut le faire dans un cadre sécurisé et sérieux. D’ailleurs, la banque prévoit déjà de lancer des services de garde (custody) pour stablecoins et dépôts tokenisés d’ici à 2026.

Alors bien sûr, il reste des défis. Les régulations ne sont pas les mêmes partout, et la confiance ne se gagne pas en un jour. En Europe, la dynamique s’accélère aussi avec la banque Oddo BHF qui soutient le stablecoin EUROD.

