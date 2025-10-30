Mastercard vise Zero Hash : Le pari stablecoin à 2 milliards

Pour Résumer

Mastercard négocie l’acquisition de Zero Hash pour environ 2 milliards $, une start-up clé du secteur des stablecoins.

Ce rachat s’inscrit dans une stratégie plus large d’adoption des monnaies numériques, après des tests avec Circle et Solana.

L’opération renforcerait la position de Mastercard dans le Web3, malgré les défis réglementaires aux États-Unis.

Un virage stablecoin pour Mastercard

D’après Fortune, le groupe américain serait en pleine négociation pour racheter Zero Hash pour près de 2 milliards de dollars. Malgré le montant du deal colossal, rien n’est encore signé. Mais pourquoi Zero Hash ? Fondée à Chicago, la société fournit toute l’infrastructure nécessaire à la gestion et à l’émission de stablecoins.

La start-up fournit déjà des services de garde, de trading, de staking et de tokenisation à plusieurs institutions financières. En clair, elle permet aux banques et fintechs d’intégrer les actifs numériques sans gérer la complexité technique ni réglementaire.

En effet, Zero Hash n’est pas un petit joueur. L’entreprise, basée à Chicago, a levé plus de 100 millions de dollars et atteint une valorisation proche du milliard. Elle est considérée comme un partenaire clé pour les institutions souhaitant offrir des services crypto. Des institutions financières établies comme Morgan Stanley et Interactive Brokers ont investi dans Zerohash.

Depuis plusieurs mois, Mastercard multiplie les initiatives liées aux monnaies numériques. Le groupe a déjà testé des paiements en stablecoins sur le réseau Solana et collaboré avec Circle, l’émetteur de l’USDC.

Par ailleurs, Mastercard était également en lice pour acquérir la startup BVNK, mais Coinbase serait désormais en exclusivité pour cette dernière. Ce rachat viendrait donc compléter une stratégie déjà bien engagée. Cette course à l’infrastructure stablecoin fait suite à l’acquisition de la startup Bridge par Stripe pour 1,1 milliard de dollars.

Pourquoi Mastercard mise autant sur les stablecoins ?

Il faut dire que le timing est parfait. L’activité autour des stablecoins a pulvérisé cette année. La capitalisation boursière de ces jetons est maintenant supérieure à 312 milliards de dollars. C’est impressionnant, car cela représente une hausse d’environ 100 milliards de dollars en un an.

Par ailleurs, les prévisions pour l’avenir sont extrêmement optimistes. Coinglass et la banque britannique Standard Chartered s’est prononcée sur le sujet. Elle estime que la valeur de ce marché atteindra 750 milliards de dollars. On pourrait voir ce seuil avant la fin de l’année 2026.

De ce fait, l’environnement politique est devenu favorable. L’adoption du GENIUS Act a créé un cadre pour ces actifs. Un expert du secteur pense que les stablecoins pourraient remplacer les transferts d’argent traditionnels.

De plus, l’achat de Zero Hash renforcerait le rôle de Mastercard comme acteur incontournable du Web3. L’entreprise n’a jamais caché son ambition de moderniser ses systèmes, tout en gardant la confiance des régulateurs.

Entre promesses et obstacles

Évidemment, tout ne sera pas simple. Le secteur des stablecoins reste très surveillé, notamment aux États-Unis. Mastercard devra obtenir plusieurs autorisations avant de finaliser le rachat. Et les autorités examineront de près la conformité de Zero Hash, déjà enregistrée auprès de plusieurs régulateurs d’États américains.

Ensuite, certains analystes restent prudents. Ils rappellent que les revenus de Mastercard dépendent encore largement des frais de transaction classiques. Miser trop fort sur les stablecoins pourrait bouleverser cet équilibre. Mais pour d’autres, c’est justement le moment d’évoluer. Le monde change, et les paiements aussi.

Enfin, les impacts de ce deal pourraient être considérables sur les marchés émergents. En internalisant l’infrastructure de Zerohash, Mastercard pourrait contrôler directement le règlement des stablecoins sur son réseau, sans dépendre de partenaires extérieurs.

