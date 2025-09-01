« Red September » ou pas ? 2025 pourrait briser le mythe

Pour Résumer

Septembre est historiquement un mois négatif pour le Bitcoin.

Mais en 2025, les conditions macro et les flux changent la donne.

Un maintien au-dessus de 110 000 $ pourrait inverser la tendance saisonnière.

Un mois historiquement rouge

Le mois de septembre traîne une réputation bien installée dans l’univers crypto. Sur les dix dernières années, le Bitcoin a terminé ce mois en baisse à huit reprises. Ces performances médiocres sont souvent liées à des prises de profits post-estivales, à des rééquilibrages institutionnels ou à un retour à la prudence après les hausses du printemps.

Cette tendance a fini par se transformer en prophétie autoréalisatrice, alimentée par une mémoire collective toujours prompte à anticiper le pire.

Chaque rentrée de septembre s’accompagne désormais d’un climat de méfiance. Traders et investisseurs retiennent leur souffle, réduisent leur exposition, et renforcent leur gestion du risque.

Résultat, la volatilité augmente mécaniquement, et le récit du mois rouge se répète. Mais cette fois, la configuration est différente.

Les ETF changent le paysage

L’un des facteurs majeurs de rupture en 2025 est l’arrivée massive des ETF spot Bitcoin. En quelques mois, ces produits ont drainé des dizaines de milliards de dollars de capitaux institutionnels.

Contrairement aux années précédentes, une part croissante du marché repose désormais sur des acteurs à long terme, moins sensibles aux cycles saisonniers et aux émotions court-termistes.

Ces flux constants vers les ETF ont permis de stabiliser le marché, notamment durant les mois d’été. Même lors des corrections techniques de juillet, les retraits sur les produits financiers réglementés sont restés marginaux. Cela suggère une structure de marché plus robuste, où les mouvements de panique sont freinés par une base d’investisseurs plus disciplinée.

L’autre élément déterminant est la raréfaction de l’offre, directement liée au dernier halving d’avril. La réduction de la récompense par bloc a mécaniquement renforcé la pression haussière à moyen terme, en limitant l’entrée de nouveaux BTC sur le marché. Cette dynamique d’offre contrainte entre en collision directe avec le récit baissier de septembre.

Un climat macro qui soutient

Sur le front macroéconomique, les signaux ne sont pas catastrophiques. L’inflation reste contenue, les taux sont attendus en baisse d’ici la fin de l’année, et le dollar montre des signes d’essoufflement.

Autant d’éléments qui favorisent la prise de risque sur les actifs numériques. Le Bitcoin, souvent perçu comme une couverture contre les politiques monétaires expansionnistes, en tire indirectement profit.

S’ajoute à cela une accalmie sur les tensions géopolitiques et un rebond de la confiance dans les actifs technologiques. Ces facteurs nourrissent un environnement favorable pour une reprise ou, au minimum, une consolidation au sommet. Ce qui contraste fortement avec les conditions chaotiques qui dominaient les rentrées précédentes.

Des niveaux techniques décisifs

Actuellement, le Bitcoin oscille autour des 110 000 $. Ce seuil agit comme un pivot psychologique. Tant que le prix reste au-dessus de cette zone, les acheteurs gardent la main. Mais une cassure nette en dessous pourrait relancer les ventes, d’autant que certains supports majeurs se trouvent autour de 104 000 $.

Les indicateurs techniques sont mitigés. Le RSI indique un marché ni suracheté ni survendu. Les moyennes mobiles convergent autour du prix actuel, ce qui renforce l’incertitude.

Dans ce contexte, les volumes deviendront un indicateur clé. Une hausse de la demande accompagnée d’une stabilisation des prix pourrait confirmer un changement structurel dans le comportement des investisseurs.

Une prophétie à déjouer

L’histoire des marchés regorge de cycles, de répétitions et de croyances. Le « Red September » en fait partie. Mais 2025 ne ressemble à aucun des cycles précédents. L’infrastructure du marché a changé, les acteurs en présence aussi. Les légendes ont la vie dure, mais elles ne résistent pas toujours aux fondamentaux.

Si le Bitcoin parvient à maintenir son cap au-dessus des 110 000 $ tout au long du mois, alors le récit pourrait se briser. Et septembre, de mois de la peur, pourrait devenir celui du renversement. Le marché, lui, observe. Et cette fois, il ne semble pas vouloir se plier aux traditions.

