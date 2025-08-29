La rentrée crypto : Top Altcoins à ne pas rater en septembre

Pour Résumer

XRP et Solana visent x10 septembre.

Sui dope le bull run 2025.

Bitcoin stagne à 113 000 €.

XRP et Solana : leaders de la rentrée

Les altcoins prennent les devants. XRP, à 3,65 €, pourrait bondir à 36,50 € en septembre, soit un x10, boosté par l’adoption bancaire et un ETF spot attendu pour Q3.

Par ailleurs, après une hausse de 16 % en août, XRP consolide près de 3,04 €, avec un support à 2,87 €.

Effectivement, Solana, à 184 € (+10 %), explose avec 1,3 million d’adresses actives et 700 000 TPS via l’upgrade Alpenglow. Grok prédit un x10 à 1 840 € d’ici fin 2025.

De plus, ses 475 millions d’euros via Pump.fun au Q1 et ses NFT dynamisent l’écosystème. Effectivement, la domination Bitcoin chute à 52,8 %, avec l’Altcoin Season Index à 79, dépassant 75.

Par ailleurs, la capitalisation crypto globale atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %). Les volumes d’échange grimpent à 80 milliards d’euros quotidiens.

Effectivement, le GENIUS Act de juin encadre les stablecoins, renforçant la confiance. Par ailleurs, les ETF Solana, à 95 % d’approbation, injectent 2 milliards d’euros.

Effectivement, le bull run post-halving 2024, avec une offre BTC à 450 par jour, soutient ce momentum.

Par ailleurs, les institutionnels accumulent, avec 1,5 milliard d’euros en ETF ETH. Effectivement, XRP et Solana mènent cette rentrée explosive, portés par des fundamentals solides et un hype croissant.

MaxiDoge : le memecoin x10

MaxiDoge vole la vedette. À 0,0002525 € en prévente, ce token ERC-20 pourrait x10 à 0,002525 € d’ici septembre, selon Grok.

Effectivement, il lève 1,3 million d’euros, avec un APY staking de 669 %. Par ailleurs, sa mascotte musclée, inspirée de Doge, séduit les degens avec un trading à x1000. Effectivement, la supply fixe à 150 milliards assure la rareté.

Par ailleurs, les burns de 10 % par milestone dopent le prix.

Effectivement, MaxiDoge propose des concours ROI pour sa communauté, attirant 12 000 holders. Par ailleurs, un listing DEX/CEX en septembre déclenchera un pump.

Effectivement, sa compatibilité Ethereum via un bridge élargit l’audience. Par ailleurs, les volumes prévente atteignent 80 millions d’euros quotidiens. Effectivement, les rendements à 669 % APY écrasent la concurrence.

Par ailleurs, des partenariats avec des plateformes futures boostent l’adoption. Effectivement, sa market cap de 1,2 million d’euros laisse une marge énorme.

Par ailleurs, 519 millions de tokens stakés et audits SolidProof renforcent le hype. Effectivement, MaxiDoge se positionne comme le memecoin degen du cycle, prêt à exploser en septembre.

Découvrir Maxi Doge Token

Autres altcoins à surveiller pour septembre

D’autres altcoins brillent. Chainlink, à 18 € (+12 %), domine la DeFi avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap.

Par ailleurs, Avalanche, à 36 € (+10 %), accélère la tokenisation, projetée à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030. Effectivement, Cardano, à 0,85 € (+8 %), gagne avec 2 millions de transactions Hydra.

Par ailleurs, Pepe, à 0,00001332 €, vise 0,0001 €, soit un x7, porté par le hype communautaire. Effectivement, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques.

Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif. Effectivement, la TVL DeFi atteint 85 milliards d’euros. Effectivement, ces altcoins pourraient x10 collectivement.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.