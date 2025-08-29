BTC sous les 100K$ avant 2026 ? Polymarket donne 59% de probas

Pour Résumer

Polymarket : 59 % BTC sous 100 000 $.

Bitcoin stagne à 113 000 €.

Altcoins risquent une chute.

Polymarket : 59 % de chances pour BTC sous 100 K$

Polymarket fait sensation. Effectivement, la plateforme de prédiction, avec 1 million de dollars en volume sur ce marché, voit 59 % des parieurs miser sur un BTC sous 100 000 $ d’ici fin 2025.

Par ailleurs, cette cote, en baisse de 72 % il y a deux jours, suit une glissade sous 110 000 €. Effectivement, le critère de résolution repose sur une bougie 1 minute Binance sous 99 999,99 $ entre juillet et décembre 2025.

D’ailleurs, Bitcoin consolide à 113 000 €, après un ATH à 122 838 €. Effectivement, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Les volumes d’échange grimpent à 80 milliards d’euros quotidiens. Par ailleurs, le halving 2024 réduit l’offre à 450 BTC par jour, mais les whales vendent 10 000 BTC par semaine.

Effectivement, les ETF spot drainent 1,5 milliard d’euros, pourtant la volatilité monte. Par ailleurs, le GENIUS Act de juin encadre les stablecoins, mais l’incertitude macro pèse.

De plus, les facteurs bearish incluent régulations, inflation à 2,7 % et ralentissement économique. Par ailleurs, un Nasdaq à 17 600 points (-1,4 %) corrobore cette tendance.

Effectivement, les analystes comme Vetle Lunde notent un leverage à 310 000 BTC, risquant une liquidation. Par ailleurs, les supports à 90 000-95 000 € sont scrutés.

Ce marché reflète un sentiment prudent, avec 61 % des parieurs bearish il y a une semaine.

Impact bearish sur altcoins et DeFi

Cette probabilité frappe l’écosystème. Ethereum, à 4 214 € (+24,9 %), risque une correction à 3 500 € avec la DeFi à 85 milliards d’euros de TVL freinée.

Par ailleurs, Solana, à 184 € (+10 %), voit ses 1,3 million d’adresses actives stagner, avec 475 millions d’euros via Pump.fun impactés.

Effectivement, Chainlink, à 18 € (+12 %), subit avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap. Par ailleurs, XRP, à 3,65 € (+16 %), vise 7 €, mais les paiements cross-border ralentissent.

Avalanche, à 36 € (+10 %), freine sa tokenisation à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030. Effectivement, Cardano, à 0,85 € (+8 %), perd avec 2 millions de transactions Hydra.

Par ailleurs, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet aggrave les craintes. Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO en berne.

Effectivement, les stablecoins comme USDT, à 154 milliards d’euros, voient leurs flux ralentir. Par ailleurs, les ETF altcoins, attendus au Q3, injectent moins de 2 milliards d’euros. Ce dynamisme s’essouffle, propageant la panique.

Un bull run en péril ?

Cette cote change tout. Une chute sous 100 000 $ pourrait libérer 300 milliards d’euros de panique vers les altcoins.

Solana vise 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026, si les baisses de taux arrivent. Effectivement, des hubs comme Singapour, avec 15 licences blockchain, résistent.

Par ailleurs, MiCA impose la prudence. Les whales accumulent, avec 1,1 million d’adresses BTC actives. Ce signal Polymarket brûle, mais exige vigilance face aux corrections potentielles.

À lire aussi :