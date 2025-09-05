Crypto.com anticipe un quatrième trimestre haussier pour les actifs numériques

Pour Résumer

Vers une sortie de tunnel macro ?

Depuis le début de l’année, le marché crypto évolue sous pression. Taux élevés, inflation incertaine, guerre monétaire entre blocs économiques… Le climat général a rendu toute accélération durable difficile. Mais à mesure que le calendrier avance, des signes commencent à émerger.

Selon Kris Marszalek, PDG de Crypto.com, le quatrième trimestre pourrait ouvrir une fenêtre d’opportunité pour les actifs numériques.

L’élément déclencheur attendu reste un assouplissement de la politique monétaire de la Fed, ou du moins une confirmation claire de pause sur les hausses de taux. Même sans baisse immédiate, un simple pivot verbal suffirait à réactiver l’appétit pour le risque, à commencer par les marchés actions, puis les segments plus volatils comme la crypto.

Cette corrélation entre les taux réels et le comportement des actifs numériques reste l’un des marqueurs les plus fiables depuis 2020.

Marszalek insiste : les cryptomonnaies, en particulier Bitcoin et Ethereum, pourraient bénéficier d’un changement d’environnement dès le mois d’octobre. L’idée n’est pas de prédire un bull run dantesque dès le mois d’octobre, mais de reconnaître que les conditions pourraient redevenir favorables. Et cela suffit souvent à faire basculer le narratif.

Un terrain technique prêt à basculer

D’un point de vue structurel, le marché crypto n’a pas attendu l’automne pour se préparer. Bitcoin évolue dans un range resserré, autour des 110 000 $, après avoir consolidé sa position post-ETF. Ethereum stagne, mais conserve une liquidité croissante sur les solutions L2.

Et côté stablecoins, les flux entrants sur les exchanges sont à la hausse depuis la fin août. Des signaux faibles, mais tous convergent dans une même direction.

Ce qui manque encore, c’est le catalyseur. Celui qui pourrait redonner du souffle à un marché en attente de validation fondamentale. Ce catalyseur pourrait venir de la macroéconomie, mais aussi d’un événement réglementaire, d’une annonce sur les ETF à venir, ou d’un mouvement de capitaux soudain depuis les marchés traditionnels.

Marszalek ne fait pas de promesses, mais il semble pointer ici un *élément souvent oublié : le quatrième trimestre est historiquement favorable aux cryptos.

Plusieurs cycles précédents ont vu des hausses majeures entre octobre et décembre. Ce n’est bien sûr, pas une règle absolue, mais c’est un facteur psychologique qui compte dans un marché encore très friable par moment.

Au-delà des prix, le PDG de Crypto.com évoque aussi l’évolution des usages concernant les actifs numériques. Les volumes de paiement en crypto progressent avec certitude, la DeFi se stabilise en termes d’usages, et les infrastructures deviennent plus fluides. L’arrivée d’outils comme Best Wallet en est l’exemple parfait.

Autrement dit, le marché ne dort pas. Il se prépare à quelque chose de plus massif. Et cette dynamique pourrait renforcer le potentiel de rebond si le cadre monétaire et macroéconomique se détend enfin.

Mais attention aux faux signaux. Le marché a appris à se méfier des espoirs trop précoces. Sans confirmation macro claire, tout rebond restera fragile. C’est pourquoi Marszalek parle d’opportunité potentielle, pas de certitude.

Son message est sobre, mais important. Après une année placée sous le signe de l’euphorie institutionnelle, la crypto pourrait à nouveau trouver son rôle dans la rotation des portefeuilles. Et si la Fed amorce son pivot, ce rôle pourrait s’amplifier rapidement.

