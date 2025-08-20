Scott vs Warren : bataille politique pour la loi sur le marché des cryptos

Pour Résumer

Un projet de loi crucial pour le marché crypto

Le sénateur Scott a récemment indiqué que le vote sur la loi régissant la structure du marché crypto pourrait se jouer à quelques voix près.

En fait, environ 12 à 18 démocrates envisagent de soutenir le projet de loi, mais ce n’est pas certain. Plusieurs démocrates favorables à cette loi pourraient finalement se désister en raison de l’opposition interne.

Working with President Trump, Chairman @SECPaulSAtkins, @DavidSacks47, and his colleagues in Congress, Chairman @SenatorTimScott is committed to delivering on their unified vision of American dominance as the crypto capital of the world. pic.twitter.com/B6y7AU1LBk — U.S. Senate Banking Committee GOP (@BankingGOP) August 19, 2025

La résistance de Warren face à l’industrie crypto

Elizabeth Warren, connue pour ses critiques acerbes de l’industrie crypto, s’est opposée à cette nouvelle loi. La sénatrice considère que la législation permettrait à de nombreuses valeurs mobilières traditionnelles de contourner l’autorité de la SEC. Ainsi, cela remet en cause des décennies de régulation financière.

Warren a qualifié ce projet de Superhighway permettant à des actifs de se soustraire à toute régulation appropriée. Les points de friction :

Warren critique le projet pour sa portée excessive ;

; Scott tente de surmonter l’opposition interne au sein du Parti Démocrate ;

au sein du Parti Démocrate ; La loi vise à légaliser une grande partie du secteur crypto, y compris les stablecoins.

Une législation en bonne voie, mais fragile

Les républicains du Sénat des États-Unis ont récemment publié un projet de loi sur la structure du marché crypto.

Ce projet vise à légaliser largement l’industrie crypto tout en modifiant des régulations anciennes, notamment celles du New Deal. Cependant, l’hostilité de certains démocrates, dirigée par Warren, complique la tâche pour les partisans de la loi.

L’impact de la loi GENIUS et du projet actuel

Le mois dernier, le président Trump a signé le GENIUS Act, qui établit un cadre fédéral pour les stablecoins. Cependant, le projet actuel, plus vaste, pose un défi plus important en raison de ses implications potentielles pour la régulation des marchés financiers.

Scott travaille activement pour convaincre d’autres démocrates de soutenir cette loi, tout en cherchant à éviter les tensions avec Warren et ses alliés.

If Congress doesn’t fix the GENIUS Act, billionaires like Elon Musk and Jeff Bezos could launch stablecoins that track your purchases, exploit your data, and squeeze out competitors. These billionaires will come begging for a taxpayer bailout when it inevitably blows up. pic.twitter.com/viKxVhdcsd — Elizabeth Warren (@SenWarren) June 16, 2025

La bataille politique continue

Malgré l’opposition farouche de Warren, Scott reste optimiste quant à la possibilité d’obtenir les soutiens nécessaires au sein du Sénat. Le mois prochain, les discussions sur le projet de loi continueront, et les jeux politiques resteront intenses jusqu’au dernier vote.

Le secteur des cryptomonnaies pourrait ainsi voir sa régulation redéfinie, mais à quel prix politique ?

Source : United States Senate Committee On Banking, Housing, and Urban Affairs

