Anthony Scaramucci, fondateur de SkyBridge Capital, a averti lors du Solana Policy Summit que la loi Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) pourrait ne pas être adoptée par le Sénat avant deux ou trois ans, en raison de la résistance du lobby bancaire et de l’impasse politique.

Cela souligne l’opposition institutionnelle significative à la législation sur les crypto-actifs au Sénat, où les intérêts bancaires sont puissants. Alors que la CLARITY Act semblait en bonne voie pour une promulgation après son adoption par la Chambre fin 2025, l’évaluation de Scaramucci suggère un avenir beaucoup plus incertain.

Il pourrait formuler cette prédiction pour ajuster les attentes au sein de la communauté des investisseurs institutionnels, qui anticipait une clarté réglementaire comme catalyseur à court terme, s’alignant ainsi sur les intérêts de SkyBridge Capital en tant que détenteur à long terme d’actifs numériques.

L’avertissement de Scaramucci intervient alors que le marché global des cryptomonnaies a subi un léger repli pendant la nuit, le BTC USD chutant de 82 400 $ à son niveau actuel de 81 200 $.

(SOURCE : TradingView)

État législatif de la CLARITY Act : impasse au Sénat, objections bancaires et arithmétique de l’obstruction

La CLARITY Act a été adoptée par la Chambre des représentants des États-Unis en juillet 2025 avec un vote bipartisan de 294 contre 134 lors de la « Crypto Week », suscitant l’optimisme quant à une approbation par le Sénat.

Cependant, le 14 janvier 2026, le soutien s’est effondré au sein de la commission bancaire du Sénat après que des groupes clés de l’industrie ont retiré leur appui, en raison d’inquiétudes concernant les dispositions sur le rendement des stablecoins et des problèmes de compétence entre la SEC et la CFTC, ne laissant aucune date d’examen prévue.

L’adoption du projet de loi au Sénat nécessite 60 voix pour surmonter une obstruction parlementaire (filibuster), un seuil difficile à atteindre au milieu de priorités concurrentes telles que les engagements militaires et les tensions diplomatiques.

Le projet Tillis-Alsobrooks a fait l’objet de critiques de la part des grands groupes bancaires, notamment l’American Bankers Association, pour ses dispositions sur le rendement des stablecoins et le manque de garanties pour les systèmes financiers traditionnels.

Les groupes bancaires prévoient de soumettre des recommandations d’amendements, indiquant que le texte législatif reste instable, rappelant le blocage de la loi FIT21 en 2024.

Actualités CLARITY Act : pourquoi le risque de retard est structurellement réel

🚨 This is one of the most important weeks for crypto regulation in years. The Clarity Act officially heads for a Senate Banking Committee markup vote on Thursday (8:00 PM IST).

This would be the FIRST ever committee vote on a full US crypto market structure bill. What’s… pic.twitter.com/OXEXa6GqUb — Wise Advice (@wiseadvicesumit) May 11, 2026

L’opposition du secteur bancaire à la CLARITY Act reflète à la fois une anxiété concurrentielle face à l’émission de stablecoins et des inquiétudes concernant le risque systémique. Cette distinction est cruciale pour anticiper la suite du processus d’amendement. Les banques perdant des parts de marché au profit des stablecoins porteurs de rendement sont susceptibles de manipuler le cadre réglementaire à leur avantage.

Le calendrier des élections de mi-mandat ajoute une pression supplémentaire ; un échec à faire progresser le projet de loi avant novembre 2026 pourrait remettre à zéro les efforts législatifs. Les analystes de Baker McKenzie notent que l’impasse actuelle indique des défis politiques et structurels qui favorisent les institutions traditionnelles et créent une ambiguïté pour les entreprises natives de la crypto.

L’impact sur les écosystèmes de layer-1 comme Solana et Avalanche est significatif, car ils sont confrontés à une incertitude réglementaire persistante sans la clarté que la CLARITY Act pourrait fournir, rendant peu probable une amélioration de leurs valorisations uniquement par des directives d’application.

Analyse du prix du Bitcoin : la thèse cyclique de Scaramucci et la question du support à 79 000 $

Scaramucci a récemment proposé une analyse posée de la situation du prix du Bitcoin, notant que le repli actuel vers environ 79 000 $, soit environ 43 % de baisse par rapport à son sommet d’octobre 2025 à plus de 126 000 $, représente une correction de marché cyclique alignée sur le cycle de halving de quatre ans établi pour le Bitcoin.

Il considère cette action de prix comme un retest d’une zone de support clé, et non comme une rupture de la tendance haussière macroéconomique, ce qui est crucial pour les allocateurs institutionnels décidant d’augmenter ou de diminuer leur exposition. Les analystes techniques considèrent 78 920 $ comme le niveau de support critique pour maintenir cette perspective constructive.

Scaramucci semble s’aligner sur un calendrier réglementaire baissier tout en maintenant une perspective haussière sur le Bitcoin, suggérant que si un retard de plusieurs années dans la réglementation des stablecoins pose des défis à l’écosystème crypto, cela n’entame pas la valeur du Bitcoin en tant que réserve de valeur non souveraine portée par la dynamique des cycles de halving et les flux institutionnels.

$BTC is finally breaking out of its long term downtrend. We just reclaimed the $81k level and momentum is starting to build again. The chart now looks ready for a move toward $92k and potentially the six figure range if this breakout holds. Major resistance has flipped into… pic.twitter.com/UsgVAiWivV — Crypto King (@CryptoKing4Ever) May 11, 2026

Réponse du Congrès et de l’industrie : ce que l’impasse sur la réglementation des stablecoins révèle sur la fragilité du consensus

L’effondrement de la dynamique autour de la CLARITY Act en janvier 2026 a exposé ce que les analystes de Baker McKenzie ont publiquement caractérisé comme un consensus industriel fragile, dans lequel les parties prenantes natives de la crypto et les acteurs bancaires en place n’étaient pas, en fait, parvenus à un accord durable sur les dispositions les plus lourdes de conséquences économiques pour chaque camp, malgré l’apparence de progrès bipartisans après le vote de la Chambre.

La réglementation des stablecoins, et plus précisément la question de savoir si les instruments porteurs de rendement émis en dehors du périmètre bancaire traditionnel devraient bénéficier du même traitement prudentiel que les dépôts bancaires, reste la principale ligne de fracture.

Les conditions dans lesquelles le projet de loi pourrait progresser avant l’échéance des mi-mandats sont identifiables, sinon facilement réalisables : les groupes bancaires devraient soit retirer leurs demandes d’amendements, soit obtenir des modifications textuelles acceptables pour les acteurs de l’industrie crypto, y compris Circle et Coinbase, sans déclencher un retrait correspondant du soutien du secteur crypto, un couloir de négociation étroit qui s’est déjà effondré une fois.

Le fait que la commission bancaire du Sénat reprogramme ou non un examen, et sous quel texte législatif révisé, sera l’indicateur avancé le plus fiable pour déterminer si la projection de deux à trois ans de Scaramucci s’avère exacte ou surestimée.

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