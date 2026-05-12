XRP Ripple a franchi un plafond de résistance qui avait repoussé plusieurs tentatives de rallye depuis avril, bondissant de 2,5 % pour s’échanger autour de 1,45 USD alors que le Bitcoin et l’Ethereum affichaient des gains comparativement modérés.

Le mouvement a été rapide, et le volume qui l’a soutenu a attiré l’attention. La question de savoir si cette cassure se maintiendra ou s’estompera dans un nouveau faux départ dépend d’un niveau que les traders surveillent de très près en ce moment.

Le jeton est monté de 1,4176 USD à un sommet de session de 1,5073 USD avant que des prises de bénéfices ne réduisent l’avance, laissant le XRP se maintenir près de la zone des 1,45 USD qui faisait auparavant office de plafond.

De manière critique, l’accélération de la cassure hier s’est produite avec un volume dépassant les 169 millions USD, une lecture cohérente avec un positionnement à l’échelle institutionnelle plutôt qu’à une poursuite de momentum par les particuliers.

Le XRP avait passé des jours à se comprimer à l’intérieur d’une fourchette étroite, les analystes signalant des formations de type « bull flag » et triangle se construisant juste sous cette résistance. La configuration était classique. L’exécution a été nette.

Les conditions de marché plus larges ont amplifié le mouvement. Une faible liquidité sur les principales bourses avait été signalée avant la session, ce qui signifie que toute cassure confirmée pourrait produire des variations exagérées dans un sens comme dans l’autre. Le XRP a évolué dans une fourchette intrajournalière de 6,5 %, large par rapport aux standards récents, soulignant la rapidité avec laquelle le sentiment a basculé une fois les vendeurs éliminés.

(SOURCE : TradingView)

Le prix de Ripple peut-il maintenir la cassure des 1,45 USD et viser les 1,80 USD ?

Le XRP se maintient actuellement près de 1,44–1,45 USD, en hausse d’environ 2,5 % sur une période de 24 heures, après avoir atteint un sommet de session à 1,5073 USD. Le jeton reste au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) de 100 heures, un niveau qui a ancré la structure haussière à court terme à travers la volatilité récente. Les lectures du RSI se sont renforcées sans entrer en zone de surachat, et le MACD reste dans une configuration haussière ; des conditions qui, prises ensemble, suggèrent que le momentum est constructif plutôt qu’épuisé.

La bande des 1,44–1,45 USD est désormais la zone de support critique. Se maintenir au-dessus permet de garder vivante la structure de cassure. En dessous, le prochain support significatif se situe à 1,38–1,40 USD, un retracement qui invaliderait techniquement la configuration actuelle. Les données on-chain ajoutent une couche de conviction ici : les sorties des plateformes d’échange ont dépassé 34,9 millions de jetons XRP en une seule lecture, l’un des pics de sorties les plus importants de l’année, pointant vers une accumulation plutôt qu’une distribution.

$XRP highest weekly close since February 16th (marked by the light Blue line. However, $XRP still hasn’t managed to break out of the range we find ourselves in. Closing a weekly candle above $1.475 would give me more confirmation our low is in. Watching to see what comes in… pic.twitter.com/tLJLw3vmGt — Cryptoinsightuk (@Cryptoinsightuk) May 11, 2026

Trois scénarios semblent les plus probables à partir des niveaux actuels :

Cas haussier : Une clôture soutenue au-dessus de 1,50 USD rouvre le momentum vers 1,56 USD, plusieurs analystes visant la zone des 1,80 USD sur la base de structures graphiques à plus long terme.

Une clôture soutenue au-dessus de 1,50 USD rouvre le momentum vers 1,56 USD, plusieurs analystes visant la zone des 1,80 USD sur la base de structures graphiques à plus long terme. Cas de base : Le XRP consolide entre 1,42 et 1,50 USD, digérant la cassure avant une deuxième tentative sur le niveau psychologique.

Le XRP consolide entre 1,42 et 1,50 USD, digérant la cassure avant une deuxième tentative sur le niveau psychologique. Cas baissier/invalidation : Une clôture quotidienne sous 1,44 USD augmente le risque de retracement vers 1,38–1,40 USD, réinitialisant ainsi la structure.

Le niveau de 1,45 USD pour Ripple revêt une importance particulière : les analystes estiment qu’il représente le prix de revient moyen pour environ 60 % de l’offre circulante de XRP, ce qui le rend psychologiquement significatif pour les détenteurs à long terme qui étaient en perte. Ce contexte aide à expliquer pourquoi le franchissement a produit une telle réaction en termes de volume.

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Bitcoin Hyper attire l’attention alors que le XRP teste la continuité de sa cassure

La cassure de Ripple est réelle, mais les investisseurs qui arrivent maintenant achètent un jeton déjà à -60 % de son pic de cycle de 3,65 USD, face à un cluster de résistances qui s’étend jusqu’à 1,80 USD et au-delà.

Le schéma de mouvements brusques suivis de consolidations est bien ancré dans l’historique récent des prix du XRP. Cette asymétrie, avec un potentiel de hausse limité à court terme par rapport à un risque de baisse significatif, a orienté certains capitaux vers des projets d’infrastructure à un stade précoce où le point d’entrée reflète encore des prix de pré-découverte.

Bitcoin Hyper (HYPER) est l’un des projets qui attirent l’attention. Positionné comme la première Layer 2 Bitcoin avec intégration de la Solana Virtual Machine (SVM), il revendique une latence inférieure à celle de Solana sur un réseau sécurisé par Bitcoin, s’attaquant simultanément aux trois limitations fondamentales de Bitcoin : transactions lentes, frais élevés et programmabilité limitée.

La prévente a levé plus de 32,6 millions USD à ce jour au prix actuel de 0,0136799 USD par jeton $HYPER, avec une option de jalonnement (staking) disponible pour les premiers participants. Le projet intègre également un pont canonique décentralisé pour les transferts de BTC, lui conférant une utilité d’infrastructure au-delà du simple positionnement spéculatif.

Visitez le site de prévente de Bitcoin Hyper ici

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