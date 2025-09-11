SEC : Paul Atkins admet que l’heure des cryptos est arrivée

Pour Résumer

Un virage historique pour la SEC

Paul Atkins, nommé président de la SEC en avril 2025, change la donne. Dans un discours à l’OCDE à Paris, il affirme que « la plupart des tokens crypto ne sont pas des securities ».

Effectivement, cette position rompt avec l’ère Gensler, marquée par des poursuites agressives.

Le Project Crypto, lancé par Atkins, vise à moderniser les règles. Par ailleurs, il promet des cadres clairs pour l’émission, la garde et le trading des cryptos. D’ailleurs, la SEC abandonne la régulation par enforcement.

Cette annonce dope le marché. Bitcoin gagne 3 % pour atteindre 110 000 $. Effectivement, la capitalisation crypto totale grimpe à 3 800 milliards de dollars. Par ailleurs, 70 % des analystes prévoient une hausse de 20 % d’ici 2026.

Atkins critique les règles de disclosure obsolètes. Seuls quatre cryptos se sont enregistrés sous l’ancien régime. D’ailleurs, il propose des exemptions favorables aux investisseurs.

Project Crypto : une régulation pro-innovation

Le Project Crypto redéfinit l’approche de la SEC. Atkins veut des règles adaptées pour les super-apps, combinant securities, tokens non-securities et actifs traditionnels. Effectivement, cela attire des plateformes comme Coinbase.

Par ailleurs, il soutient la tokenisation comme innovation clé. La garde, y compris self-custody, sera facilitée. D’ailleurs, les règles pour les brokers et custodians seront modernisées.

En 2025, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars. Effectivement, BlackRock détient 350 000 BTC. Par ailleurs, Solana grimpe à 187,75 $ grâce à cette clarté.

Atkins s’appuie sur le Crypto Task Force pour coordonner les efforts. D’ailleurs, des roundtables sur la DeFi clarifient le statut des validateurs. Effectivement, le minage et le staking échappent aux lois sur les securities.

Impacts sur le marché crypto

L’annonce d’Atkins dynamise l’écosystème. Ethereum gagne 2 % à 4 264 $, et la TVL DeFi atteint 88,8 milliards de dollars. Effectivement, la clarté réglementaire attire les institutionnels.

Par ailleurs, des safe harbors encouragent l’innovation. Les startups blockchain lèvent 5 milliards de dollars en 2025. D’ailleurs, 60 % des nouveaux projets visent la conformité SEC.

Cependant, des défis persistent. Les stablecoins comme USDT, à 180 milliards de dollars, font face à des audits accrus. Effectivement, la volatilité menace 80 % des altcoins post-hype.

Par ailleurs, l’ESMA impose un risk weight de 1 250 % sur Bitcoin pour les banques. D’ailleurs, cette divergence avec l’Europe pourrait freiner les flux transatlantiques.

Perspectives : un nouveau départ pour la crypto ?

Atkins peut-il faire des États-Unis un hub crypto ? ChatGPT 5 table sur un BTC à 150 000 $ d’ici fin 2025. Effectivement, les flux ETF et l’adoption institutionnelle dopent les prévisions.

Par ailleurs, le GENIUS Act clarifie les stablecoins sans CBDC. D’ailleurs, des pays comme El Salvador accélèrent l’adoption. Effectivement, 5 % de leurs transactions passent par BTC.

Cependant, la cybersécurité inquiète. Les hacks de 2024 ont coûté 1,2 milliard de dollars. Par ailleurs, des régulations trop strictes pourraient limiter l’innovation.

Septembre 2025 marque un tournant, effectivement, la vision d’Atkins pourrait redessiner la finance mondiale.

