SEC : Paul Atkins fait de la crypto et de la tokenisation une priorité

Pour Résumer

Atkins met la crypto et tokenisation en priorité.

Cadre clair pour émission, garde et trading.

Les US visent à attirer l’innovation blockchain.

Le discours d’Atkins : une priorité claire

Paul Atkins, ancien conseiller crypto, livre un discours marquant à l’OCDE le 10 octobre 2025. Il déclare : « Une priorité clé de mon mandat est de développer un cadre réglementaire rationnel pour les marchés crypto ». Effectivement, cela cible l’émission, la garde et le trading des actifs numériques.

Cette approche rompt avec l’ère Gensler, marquée par des poursuites agressives. De plus, Atkins critique les règles obsolètes pour les actifs on-chain. En outre, il propose des exemptions pour les startups blockchain.

Le Project Crypto, lancé en juillet, définit l’agenda. D’ailleurs, il inclut des roundtables sur la tokenisation. Effectivement, 50 % des projets crypto fuient les US sans clarté.

En effet, Atkins s’appuie sur son expérience chez Securitize et Digital Chamber. De plus, il collabore avec le Congrès pour un cadre « fit-for-purpose ». En outre, Trump soutient cette vision pour faire des US la « crypto capital ».

Tokenisation : un focus prioritaire

La tokenisation domine les priorités d’Atkins. Lors du roundtable du 12 mai 2025, il compare cela à la révolution musicale digitale. Effectivement, les actifs tokenisés, comme les obligations, offrent liquidité et transparence.

L’ESMA-like pour les US viserait des smart contracts pour les dividendes. De plus, Atkins pousse pour des exemptions sur la garde crypto. En outre, les « super-apps » pour trading hybride émergent.

D’ailleurs, BlackRock teste des ETF tokenisés. Effectivement, cela pourrait injecter 10 milliards de dollars. En effet, 30 % des actifs traditionnels pourraient migrer en blockchain.

De plus, Atkins cible les oracles comme Chainlink pour la conformité. En outre, les roundtables sur DeFi clarifient les validateurs. D’ailleurs, le minage et staking échappent aux lois securities.

Impacts sur l’écosystème crypto

Cette priorité dope le marché. Bitcoin grimpe à 111 556 $, avec +2 % en 24 heures. Effectivement, la capitalisation crypto atteint 3 800 milliards de dollars.

Solana, à 194,75 $, gagne 3 %. De plus, sa TVL monte à 10,7 milliards de dollars. En outre, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025.

Cependant, les défis persistent. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction. De plus, la volatilité à 20 % menace les retail.

D’ailleurs, Coinbase et Binance renforcent leur lobbying. Effectivement, la confiance institutionnelle monte. En outre, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : les US, capitale crypto ?

Atkins peut-il réaliser cette vision ? ChatGPT-5 prévoit un marché crypto US à 2 000 milliards de dollars d’ici 2027. Effectivement, l’exemption innovation, prévue fin 2025, doppe les startups.

De plus, le GENIUS Act complète le cadre. En outre, une structure de marché pourrait passer en 2026. D’ailleurs, 10 milliards d’investissements sont attendus.

Cependant, des obstacles subsistent. En effet, le shutdown retarde les règles. De plus, des critiques sur les garde-fous émergent.

Octobre 2025 s’annonce décisif. Effectivement, Atkins pourrait redessiner la crypto US. La prudence s’impose pour les investisseurs.

