SEC : pas d’échappatoire juridique via la tokenisation

Pour Résumer

SEC : tokenisation sous lois securities.

Bitcoin stagne à 113 000 €.

Altcoins risquent une correction réglementaire.

SEC : tokenisation sous contrôle réglementaire

La SEC tape fort. Effectivement, un mémo récent classe 90 % des tokens comme securities, obligeant les émetteurs à s’enregistrer ou risquer des amendes.

Par ailleurs, la tokenisation, projetée à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030, ne contourne pas la Securities Act de 1933. Effectivement, Gary Gensler insiste : tout actif tokénisé avec promesse de profit tombe sous le test Howey.

D’ailleurs, 80 % des projets tokenisés, soit 1 200 plateformes, manquent de conformité. Effectivement, la capitalisation crypto globale atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %). Les volumes d’échange grimpent à 80 milliards d’euros quotidiens.

En effet, les ETF spot, avec 1,5 milliard d’euros, subissent des audits renforcés. Effectivement, le GENIUS Act de juin encadre les stablecoins, mais la SEC cible désormais les tokens utilitaires.

Par ailleurs, des amendes de 300 millions d’euros frappent trois plateformes non conformes en juillet. Effectivement, les entreprises comme BlackRock, avec 500 millions d’euros en actifs tokénisés, ajustent leurs processus.

De plus, l’immobilier tokénisé, à 2 milliards d’euros, ralentit face aux audits. Effectivement, la SEC exige des disclosures pour 95 % des STOs.

Par ailleurs, le bull run post-halving 2024, avec une offre BTC à 450 par jour, perd en élan. Effectivement, ce cadre freine l’innovation, mais clarifie les règles du jeu.

Impact sur altcoins et projets DeFi

Ce verdict secoue l’écosystème. Ethereum, à 4 214 € (+24,9 %), risque une correction à 3 500 €, avec la DeFi à 85 milliards d’euros de TVL freinée par les audits.

Par ailleurs, Solana, à 184 € (+10 %), voit ses 1,3 million d’adresses actives stagner, avec 475 millions d’euros via Pump.fun impactés. Effectivement, Chainlink, à 18 € (+12 %), subit avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap.

Par ailleurs, XRP, à 3,65 € (+16 %), vise 7 €, mais les paiements cross-border ralentissent sous la pression SEC. Avalanche, à 36 € (+10 %), freine sa tokenisation immobilière.

Effectivement, Cardano, à 0,85 € (+8 %), perd avec 2 millions de transactions Hydra. Par ailleurs, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet aggrave les craintes.

Perspectives : un bull run freiné par la SEC ?

Ce verdict change tout. Une domination Bitcoin sous 50 % pourrait libérer 300 milliards d’euros vers les altcoins, mais la SEC bloque ce flux.

Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO en berne. Effectivement, les stablecoins comme USDT, à 154 milliards d’euros, voient leurs flux ralentir.

Par ailleurs, les ETF altcoins, attendus au Q3, injectent moins de 2 milliards d’euros. Ce resserrement réglementaire propage la panique.

Solana vise 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026, si la clarté réglementaire arrive.

À lire aussi :