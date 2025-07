Pour Résumer

Cynthia Lummis mise sur le Bitcoin pour protéger contre un dollar en crise.

La dette US de 37 000 Mds$ alimente les craintes d’effondrement monétaire.

Le Bitcoin, à 118 000 $, attire les investisseurs face à l’inflation.

Un dollar en danger, un Bitcoin en bouclier

Le dollar, pilier mondial, montre des signes de faiblesse. Avec une dette publique US à 37 000 milliards de dollars, soit 37 % de la dette mondiale, les alertes se multiplient.

Cynthia Lummis, sénatrice du Wyoming, ne mâche pas ses mots : « Le Congrès imprime des trillions, achetez du Bitcoin pour protéger votre richesse. »

Son argument ? Le Bitcoin, à 118 000 $ en juillet 2025, est une réserve de valeur face à l’inflation galopante. D’ailleurs, les données de la Fed montrent une augmentation de la masse monétaire M2 de 4,2 % en 2024, diluant le pouvoir d’achat du dollar. En parallèle, le BTC a grimpé de 600 % depuis son creux de 16 000 $ en 2022.

Cependant, Lummis n’est pas seule. Des analystes comme Tom Lee prédisent un Bitcoin à 250 000 $ d’ici fin 2025, dopé par des politiques pro-crypto. Mais un effondrement total du dollar reste hypothétique. Une dévaluation graduelle semble plus probable.

Une stratégie pro-Bitcoin à Washington

Lummis pousse son agenda avec le BITCOIN Act, relancé en 2024. Ce projet vise à créer une réserve stratégique de 1 million de BTC, soit 5 % de l’offre totale, via des achats annuels de 200 000 BTC sur cinq ans. Les États-Unis détiennent déjà 200 000 BTC saisis, valorisés à 17,5 Mds$ à 87 500 $ le BTC.

Cette réserve, financée par des ventes d’or ou des fonds non utilisés, vise à contrer l’inflation et la dédollarisation portée par les BRICS. Effectivement, le BRICS Pay, lancé en 2024, cherche à contourner SWIFT et le dollar. Lummis y voit une menace : L’Amérique doit gagner la course au Bitcoin.

Mais le projet divise. Si le Bitcoin grimpe, il pourrait réduire la dette US. Pourtant, sa volatilité (chute de 5,7 % après l’annonce de Trump en mars) inquiète. Les critiques, comme Michael McCarthy, estiment que le BTC reste spéculatif.

Un tournant pour les investisseurs ?

Le conseil de Lummis résonne dans un marché crypto en ébullition. Avec une capitalisation globale qui est à 2 450 Mds$, le Bitcoin représente 49,5 % du marché, mais les altcoins gagnent du terrain.

Ethereum (+28 % en 2025) et XRP (+71 %) attirent les capitaux. Par ailleurs, les ETF Bitcoin, approuvés en janvier 2024, absorbent 12 Mds$ de flux nets.

Investir dans le BTC semble séduisant, mais reste quand même encore risqué. L’indice RSI du Bitcoin, à 79, frôle la zone surachetée. Une correction vers 90 000 $ est possible. Les investisseurs doivent peser le potentiel (250 000 $) face à la volatilité.

