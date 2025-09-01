Septembre bullish pour Solana : les stats parlent

Pour Résumer

Solana : 1,3 M adresses actives septembre.

TVL 85 Md€ et upgrade Alpenglow.

Bullish momentum dope bull run 2025.

Solana : stats bullish pour septembre 2025

Solana domine le paysage. Effectivement, avec 1,3 million d’adresses actives, le réseau traite 700 000 TPS via l’upgrade Alpenglow.

Par ailleurs, la TVL atteint 85 milliards d’euros, surpassant Ethereum en volumes DeFi. Effectivement, les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif.

Par ailleurs, la capitalisation crypto globale grimpe à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %). Les volumes d’échange explosent à 80 milliards d’euros quotidiens.

Effectivement, le RSI à 68 suggère un momentum haussier, avec un support à 176 €. Par ailleurs, l’Altcoin Season Index à 79 dépasse 75, indiquant une saison altcoin. Effectivement, Solana consolide à 184 €, après un ATH à 294 € en janvier.

De plus, l’upgrade Alpenglow, attendu fin 2025, finalise les blocs en 150 ms. Effectivement, cela débloque des settlements en temps réel pour paiements et dérivés.

Par ailleurs, 18/30 jours verts en août, avec volatilité de 7,88 %, confirment la résilience. Effectivement, les analystes prévoient 236 € en septembre si le momentum persiste.

Effectivement, Solana pourrait tester 258 € d’ici fin 2025. Par ailleurs, les experts comme Pantera Capital voient 1 000 € à long terme. Effectivement, les stats parlent d’un septembre bullish.

Altcoins boostés par le momentum Solana

Ce momentum dope les altcoins. Effectivement, Chainlink, à 18 € (+12 %), brille en DeFi avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap.

Par ailleurs, XRP, à 3,65 € (+16 %), vise 7 € via adoption bancaire. Effectivement, Avalanche, à 36 € (+10 %), accélère la tokenisation à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030.

Effectivement, Cardano, à 0,85 € (+8 %), gagne avec 2 millions de transactions Hydra. Effectivement, Sui, à 2,18 €, pourrait x10 à 21,80 € avec 297 000 TPS.

Par ailleurs, Wall Street Pepe, à 0,00006076 €, a levé 73 millions d’euros en prévente, avec un APY staking de 34 %. Son thème trading attire, mais la volatilité freine.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques. Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif.

Par ailleurs, la TVL DeFi atteint 85 milliards d’euros. Effectivement, les ETF altcoins, attendus au Q3, injectent 2 milliards d’euros. Ce dynamisme propulse les altcoins vers des sommets.

Perspectives : un bull run explosif en vue ?

Ce momentum change tout. Effectivement, une domination Bitcoin sous 50 % libère 300 milliards d’euros vers les altcoins. Solana vise 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026.

Par ailleurs, des hubs comme Singapour, avec 15 licences blockchain, alimentent l’optimisme. Effectivement, les upgrades comme Pectra soutiennent le marché.

De plus, MiCA impose la prudence. Effectivement, les whales accumulent, avec 1,1 million d’adresses BTC actives. Par ailleurs, les stats Solana prédisent un bull run épique.

Effectivement, septembre marque un tournant. Par ailleurs, les volumes DeFi explosent. Ces altcoins promettent des sommets, mais la prudence reste clé.

