La dominance BTC chute, signalant une altseason imminente.

Toncoin et Dogecoin ciblent des gains x10.

MaxiDoge pourrait surfer sur la hype communautaire.

Toncoin : Telegram propulse la croissance

Toncoin (TON) brille à 6,50 $. ChatGPT 5 vise 10 $ en septembre, avec un x10 à 65 $ d’ici 2026. Effectivement, Telegram, avec 900 millions d’utilisateurs, booste TON.

Les jeux Tap-to-Earn attirent 2,89 millions d’adresses actives. Par ailleurs, Binance Launchpool amplifie la visibilité. D’ailleurs, sa capitalisation atteint 16 milliards de dollars.

Le RSI à 70 montre une pression acheteuse. Effectivement, casser 7 $ viserait 10 $. Par ailleurs, 80 % des transactions TON passent par des mini-apps.

ChatGPT 5 prévoit un x10 si TON intègre des paiements globaux. D’ailleurs, les whales accumulent 500 000 TON par semaine. Effectivement, son modèle déflationniste soutient les prix.

MaxiDoge : le memecoin qui grimpe

MaxiDoge ($MAXI) intrigue à 0,00045 $. Lancé en juillet 2025 à 0,00025 $, il a levé 1,63 million de dollars. Effectivement, son staking à 669 % APY attire les degens.

Son thème gym-bro et sa communauté active dopent la hype. D’ailleurs, un listing CEX pourrait pousser $MAXI à 0,003 $, soit un x7. Un x10 atteindrait 0,0045 $.

Par ailleurs, 60 % des holders sont retail. ChatGPT 5 voit un x10 si la hype persiste. Effectivement, le volume atteint 2,1 millions de dollars.

Découvrir Maxi Doge Token

Dogecoin : le vétéran prêt à bondir

Dogecoin (DOGE) reste solide à 0,087 $. ChatGPT 5 table sur 1 $, avec un x10 à 0,87 $ d’ici 2026. Effectivement, sa consolidation précède un breakout.

Les whales accumulent 400 millions de DOGE en 2025. D’ailleurs, 2 000 commerçants l’acceptent déjà comme mode de paiement.

Le RSI à 65 indique un momentum modéré. Effectivement, casser 0,10 $ viserait 0,15 $. Par ailleurs, son tokenomics déflationniste dope les prix.

ChatGPT 5 voit un x10 si DOGE intègre Robinhood. Effectivement, 70 % des analystes parient sur une hausse. D’ailleurs, sa capitalisation de 47,3 milliards de dollars soutient la croissance.

Perspectives : cap sur l’altseason

Le marché crypto atteint 3 800 milliards de dollars. Effectivement, la dominance BTC chute, libérant des capitaux pour les altcoins. D’ailleurs, l’indice Altcoin Season à 49/100 frôle le seuil clé.

Toncoin et Dogecoin dominent les prévisions. Par ailleurs, MaxiDoge ajoute une touche spéculative. Effectivement, leur faible marketcap offre un potentiel x10.

Cependant, 80 % des altcoins corrigent post-hype. D’ailleurs, la volatilité menace les retail. Par ailleurs, des régulations strictes pourraient freiner l’élan.

ChatGPT 5 conseille la diversification. Effectivement, un portefeuille mixé pourrait x5. Septembre 2025 s’annonce comme le début d’une altseason explosive.

