Snorter Bot : prévente finale, dernière chance de chasser les gains 100x

Snorter Bot (SNORT) a levé plus de 4,5 millions de dollars, confirmant un fort engouement des investisseurs avant la clôture.

Les experts prévoient un rallye jusqu’à 100× voire 230×, porté par l’utilité réelle du bot et un marché crypto en reprise.

Intégré à Telegram, Snorter Bot permet de sniper, copier et sécuriser les trades de meme coins avec frais réduits pour les détenteurs de $SNORT.

Un succès de prévente impressionnant pour SNORT

La prévente de Snorter Bot a généré un engouement massif. Elle a rapidement atteint et dépassé le cap des 4,5 millions de dollars collectés. Ce chiffre témoigne de l’intérêt marqué de la communauté crypto. D’ailleurs, de nombreux investisseurs y voient un projet prometteur. Ils veulent saisir cette opportunité avant le lancement officiel.

De plus, la prévente se termine très bientôt, dans moins de 3 jours. Ce compte à rebours crée une pression pour les derniers indécis.

HERE'S SNORTER. 20TH OCTOBER 2025. TIME IS RUNNING OUT. pic.twitter.com/etWI56qxW7 — Snorter (@SnorterToken) October 2, 2025

Par ailleurs, l’activité est intense durant cette période. Le marché crypto connaît une période favorable, un Uptober vert malgré le crash récent, un contexte qui pourrait amplifier le lancement de $SNORT.

Enfin, la courbe de prix de la prévente changé par étapes : le prix initial était de 0,0935 USD et il montera progressivement jusqu’à environ 0,1053 USD à la dernière étape. Ce mécanisme incite les entrants à agir tôt pour maximiser leur gain potentiel.

Pourquoi les analystes sont optimistes ?

L’optimisme repose sur plusieurs facteurs clés. Premièrement, le succès de la prévente est un indicateur fort. Il démontre une demande réelle et soutenue. De plus, les millions collectés assurent un financement solide pour le développement.

De plus, l’utilité du bot est très appréciée. Le marché des « meme coins » est volatil avec de nombreux nouveaux projets. Un outil capable de dénicher les jetons à croissance rapide a une valeur intrinsèque. Les investisseurs reconnaissent cette proposition unique. Elle justifie la spéculation sur le prix futur.

Parallèlement, le projet se distingue de la masse. Snorter Bot ne repose pas seulement sur le battage médiatique, mais il propose une fonctionnalité concrète. Cette base solide lui confère un avantage concurrentiel, augmentant sa crédibilité à long terme.

Les analystes prédisent ainsi un rallye de 100x voire 230x après le lancement. Ces prévisions très optimistes alimentent l’enthousiasme général. Le « Snorter Token » ($SNORT) pourrait donc connaître une envolée spectaculaire.

Ce pronostic repose sur l’idée qu’une cotation réussie sur des exchanges majeurs et l’adoption rapide de la technologie pourraient faire exploser la valorisation du jeton.

Enfin, les données historiques et le contexte économique (hausse de l’or, anticipation des baisses de taux de la Fed) suggèrent qu’octobre restera un mois sain pour les altcoins. Dans ce marché porteur, mais exigeant, Snorter Bot se positionne idéalement comme l’outil essentiel pour aider les investisseurs à mettre à profit cette vague d’achats d’altcoins.

Le concept innovant de Snorter Bot

$SNORT se présente comme un bot de trading intégré à Telegram, conçu pour détecter et snipe les cryptos à fort potentiel dès leur lancement. L’un des atouts principaux est sa rapidité d’exécution, notamment sur Solana, ce qui lui permet de réagir en temps réel aux mouvements de marché.

Au-delà du sniping, le bot offre des fonctions de copy trading, des alertes anti-rug pull et une réduction de frais pour les détenteurs du jeton SNORT. En effet, les utilisateurs non détenteurs paieront un frais de 1,5 %, tandis que les détenteurs bénéficieront du tarif réduit à 0,85 %.

À titre de rappel, le token est conçu pour fonctionner sur plusieurs blockchains : Solana, Ethereum, BNB, Polygon. Il est également crucial de noter que les contrats du projet ont été audités par des sociétés reconnues, spécifiquement SolidProof et Coinsult.

Pendant la prévente, les détenteurs peuvent de plus participer au staking avec des rendements attractifs de 108 % par an. Ces mécanismes visent à renforcer l’utilité du jeton au-delà de la simple spéculation.

Il ne reste plus beaucoup de temps. La prévente est sur le point d’être clôturée. C’est la dernière opportunité d’acheter $SNORT au prix de prévente. Ce prix est historiquement le plus bas. Il maximise ainsi le potentiel de gain initial.

Une fois que les jetons $SNORT seront disponibles, l’utilisation de Best Wallet est recommandée pour suivre et gérer vos actifs. Considéré comme un portefeuille crypto et Bitcoin de référence, il permet non seulement de visualiser directement votre solde de prévente, mais aussi de simplifier le processus de réclamation des jetons.

