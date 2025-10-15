MaxiDoge explose : le meme coin qui surpasse Dogecoin en presale

Pour Résumer

MaxiDoge a une prévente record avec plus de 3 millions $, avec des achats de whales dépassant 300 000 $.

Le projet propose un staking jusqu’à 85 % et prévoit du trading à levier 1000×.

Certains analystes voient en MAXI un potentiel de croissance bien supérieur à DOGE pour le Q4.

Une prévente record et l’appétit des whales

La prévente de MaxiDoge aurait déjà levé entre 1,3 et 3,5 millions de dollars, selon les estimations divergentes de plusieurs médias spécialisés comme CryptoDnes.

Quoi qu’il en soit, l’intérêt des investisseurs est réel. Plusieurs whales de Dogecoin auraient participé à la levée initiale. Certains achats atteignent plus de 300 000 $ en MAXI.

En plus de cette dynamique financière, la prévente est soutenue par une forte présence sociale. Le meme coin a plus de 4 600 followers sur X (ancien Twitter) et une communauté Telegram en pleine expansion.

Cette visibilité numérique crée un effet boule de neige qui attire encore plus d’acheteurs. Pourtant, le projet promet que 40 % de l’offre totale sera consacrée au marketing.

Par ailleurs, cet engouement avant son listing ne s’explique pas seulement par le caractère viral du projet, mais aussi par une stratégie réfléchie. Le token est proposé à un prix modeste pendant la prévente avec un système par paliers progressifs. À chaque palier, le prix monte un peu, incitant les acheteurs à se décider rapidement.

Enfin, les baleines qui achètent du MaxiDoge semblent aussi ayant déjà accumulé du Dogecoin. Certains gros détenteurs de DOGE diversifient vers ce nouveau pari, ce qui renforce l’idée d’un transfert d’attention.

Pourquoi se lancer dans la prévente de MaxiDoge ?

L’argument principal de la prévente de MaxiDoge réside dans le potentiel asymétrique élevé qu’elle offre aux premiers participants. À un prix aussi bas qu’approximativement 0,00026 $, toute hausse du jeton après son lancement pourrait générer des multiples gains, surtout dans un contexte volatil du marché crypto.

Mais ce n’est pas tout : la structure du projet intègre des incitations actives. MAXI envisage une intégration aux plateformes de futures, autorisant des trades avec effet de levier jusqu’à 1000×.

De plus, des concours de trading hebdo sont prévus, stimulant l’activité de la communauté. Les participants les plus performants pourraient gagner en MAXI ou en USDT.

Enfin, un mécanisme de staking généreux est déjà activé pendant la prévente, avec des rendements annoncés allant jusqu’à 85 %. Ce rendement est inversement proportionnel à la taille du pool, d’où l’intérêt d’investir tôt.

Bref, la prévente de MaxiDoge est une porte ouverte vers un pari à haut potentiel. Elle combine prix d’entrée faible, utilité (via le trading à levier) et incitations communautaires. Les premiers entrants disposent d’un avantage tangible, mais le temps pourrait leur manquer.

Dépasser Dogecoin ? Une ambition forte, mais risquée

Dogecoin, l’ancêtre des meme coins, continue de bénéficier d’un fort capital de sympathie et d’un actif solide sur le plan de la liquidité. Récemment, DOGE, bien qu’en tête d’Uptober, a regagné des niveaux clés autour de 0,20 $ grâce à une remontée du marché.

Pourtant, certains analystes estiment que MaxiDoge pourrait surpasser DOGE en termes de croissance relative dans l’immédiat. Le raisonnement est que MAXI, étant un projet encore “non mature”, offre un potentiel de rendement exponentiel beaucoup plus élevé.

Ce potentiel est valable si la communauté remplit ses promesses de participation active et de trading intensif.

Si tout se passe bien, les calculs optimistes tablent sur des prix potentiels à plusieurs ordres de grandeur supérieurs au cours de prévente. Certains analystes évoquent jusqu’à 0,0033 $ d’ici fin 2025, voire plus à long terme.

Prévision Prix MaxiDoge

