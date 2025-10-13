Snorter Bot Token : 7 jours avant la clôture de la prévente

Pour Résumer

Snorter Bot Token (SNORT) clôture sa prévente dans sept jours après avoir levé près de 5 millions de dollars.

Basé sur Solana avec une expansion multichain prévue, le bot offre une découverte automatisée de tokens et des frais de trading à 0,85%.

Les analystes prévoient entre x11 et x100 après le lancement, avec un prix actuel de 0,1077 dollar avant listing sur les exchanges.

Le compte à rebours est lancé

La prévente du token natif de Snorter Bot (SNORT), un bot de trading Telegram nouvelle génération, entame ses sept derniers jours avant fermeture définitive. Une fenêtre d’opportunité qui pourrait bien se refermer sur l’une des levées de fonds les plus prometteuses de l’écosystème crypto en 2025.

Avec près de 5 millions de dollars déjà collectés, le projet affiche une dynamique remarquable. Les investisseurs ne s’y trompent pas.

Beaucoup voient dans SNORT les prémices d’un scénario comparable à celui de Banana Gun, dont le token BANANA a enregistré une multiplication par 230 depuis son lancement.

Actuellement affiché à 0,1077 dollar, le prix du SNORT augmentera progressivement jusqu’à la clôture de la prévente. Après cette date, seul le marché secondaire permettra d’en acquérir, probablement à des niveaux bien supérieurs.

Un démarrage quatre fois plus fort que Banana Gun

Comparer Snorter Bot à Banana Gun n’a rien d’anodin. Lors de sa levée privée initiale, Banana Gun avait réuni 1,2 million de dollars.

Snorter, lui, en a déjà collecté près de cinq millions en un peu plus d’un mois. Le ratio parle de lui-même : 3,8 fois la somme initiale de son prédécesseur, bien avant même son lancement officiel sur les exchanges.

Banana Gun a depuis prouvé sa rentabilité. Le token BANANA a atteint un sommet historique à 78,70 dollars et généré 293 millions de dollars de volume de trading sur sept jours. Sa capitalisation maximale a dépassé les 276 millions de dollars, offrant un rendement de 230 fois la mise initiale.

Même à son niveau actuel de 56 millions de dollars de capitalisation et 14,81 dollars par token, les early adopters conservent un gain d’environ 46,7 fois leur investissement de départ.

La valorisation entièrement diluée de Snorter Bot, calculée à partir de son offre totale et de son prix de prévente actuel, équivaut déjà à la capitalisation actuelle de Banana Gun. Ce constat prend tout son sens lorsqu’on réalise que SNORT n’a pas encore été listé sur un seul exchange.

Si le projet a dépassé la levée initiale de Banana Gun avant même son lancement public, la question devient légitime : jusqu’où sa valorisation peut-elle grimper une fois les échanges ouverts sur les principales plateformes ?

Solana comme fondation, la découverte comme atout

L’avantage structurel de Snorter Bot repose sur Solana. Contrairement à Banana Gun et Maestro, ancrés sur Ethereum, Snorter exploite la vitesse d’exécution native de Solana.

Résultat : zéro congestion, frais de transaction minimes, efficacité maximale. Ethereum reste limité par sa capacité de traitement et ses coûts opérationnels élevés, même après extension sur d’autres réseaux.

Trojan, autre bot basé sur Solana, pourrait sembler un concurrent plus direct. Sauf que Trojan reste confiné à l’écosystème Solana.

Snorter, au contraire, prépare son déploiement sur Ethereum dans un premier temps, puis sur Binance Smart Chain, Polygon et Base par la suite. Une stratégie multichain qui démultiplie son potentiel d’adoption.

L’autre différence majeure tient à la fonction même du bot. Banana Gun automatise l’exécution de trades après saisie d’une adresse de contrat par l’utilisateur.

Snorter va plus loin : il détecte les tokens avant qu’ils ne deviennent tendance, filtre les contrats à risque et envoie des alertes en temps réel via Telegram.

Le système repose sur une architecture d’intelligence multicouche. Snorter scanne en continu les files de transactions Solana, les flux des validateurs et les pools de liquidité pour identifier les tokens émergents.

Chaque candidat passe ensuite par un filtre automatisé qui analyse le smart contract et la liquidité disponible. Les honeypots, les rugs et les pools peu profonds sont éliminés avant même qu’une alerte ne soit émise.

Ce moteur de découverte permet aux traders d’agir sur des opportunités vérifiées bien avant que le reste du marché ne s’en aperçoive.

Des prévisions qui visent haut

Les analystes ne cachent pas leur enthousiasme. InsideBitcoins table sur une multiplication par 30 du prix du SNORT après son lancement. Un chiffre plus modéré que les 46,7 fois de Banana Gun, mais qui traduit une confiance solide dans la trajectoire du projet.

CryptoNews adopte une perspective encore plus concrète. Leurs analystes prévoient un sommet à 1,21 dollar cette année. Au prix actuel de la prévente, cela représente un potentiel de rendement de 11,2 fois, sans même intégrer l’effet d’un marché haussier global.

La prévision la plus audacieuse vient de Borch Crypto. Le Youtubeur évoque dans une vidéo récente un potentiel de multiplication par 100. Un scénario ambitieux, certes inférieur aux 230 fois de Banana Gun, mais qui reflète l’engouement croissant autour de ce bot de trading Telegram basé sur Solana.

Les projections actuelles restent probablement conservatrices tant que le projet n’aura pas publié ses premières métriques de performance en conditions réelles.

Les fondamentaux du token renforcent cette dynamique haussière. SNORT débloquera bientôt des fonctions de gouvernance et un accès exclusif à certaines fonctionnalités avancées.

Ses utilités actuelles incluent déjà le staking et des frais de trading réduits à seulement 0,85 %. C’est en réalité le taux le plus bas parmi tous les bots de trading Telegram. La combinaison de ces atouts avec une demande forte en prévente pourrait resserrer l’offre en circulation. Cela pourrait également amplifier l’appréciation du prix une fois les échanges lancés.

Sept jours pour sécuriser le meilleur prix

Cette dernière semaine de prévente pourrait déterminer qui capturera les gains les plus importants. Acheter maintenant reste le seul moyen d’obtenir SNORT au prix le plus bas possible.

L’achat s’effectue directement sur le site officiel de Snorter Bot Token. Les investisseurs peuvent utiliser SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou même une carte bancaire pour participer à la prévente.

Une fois acquis, les tokens SNORT peuvent être mis en staking via le protocole natif du projet. Il offre actuellement un rendement annuel dynamique de 109 %.

Acheter Snorter

Pour une expérience optimale, Best Wallet se présente comme la solution de référence. Considéré parmi les meilleurs portefeuilles crypto et Bitcoin du secteur, il affiche directement les soldes de prévente dans l’application.

Les détenteurs bénéficient également d’un accès exclusif aux nouveaux lancements de projets via la section Upcoming Tokens de Best Wallet. L’application est disponible sur Google Play et l’Apple App Store.

Snorter Bot construit sa communauté sur X et Instagram. Les investisseurs intéressés peuvent rejoindre ces canaux pour suivre les dernières actualités du projet et visiter le site officiel de Snorter.

