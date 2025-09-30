Snorter peut-il faire x100 en octobre ?

Pour Résumer

Snorter franchit 4 M $ en presale avec un positionnement fort sur Solana.

Son bot Telegram intègre des fonctions avancées de trading automatisé.

Le projet combine utilité, scalabilité et narration maîtrisée.

Un lancement qui ne passe pas inaperçu

À moins de 20 jours du lancement, le timing de Snorter est de plus en plus serré. En effet, le projet a déjà franchi la barre des 4 M $ levés en presale, preuve d’un véritable engouement de la part de la communauté.

Grâce à ce démarrage solide, Snorter s’impose déjà comme un sérieux rival face aux autres bots Telegram et solutions similaires. Mais là où il se démarque, c’est sa nativité Solana, pensée pour tirer parti de la vitesse, de la scalabilité et des frais réduits du réseau.

Cette base technologique est bien plus qu’esthétique : elle justifie une ambition qui va au-delà du simple “meme actif”.

La montée de Snorter s’inscrit aussi dans un contexte favorable. Alors que le marché traverse des phases d’incertitude, certains projets émergent comme des refuges de volatilité maîtrisée. SNORT, MAXI, HYPER, ils captent désormais l’attention des investisseurs cherchant des configurations optimales pour faire des gains.

Architecture et promesses techniques

Derrière cette hype, Snorter développe une technique ambitieuse. Le cœur du projet est simple : un bot intégré à Telegram capable d’exécuter du sniping de crypto, du copy trading, des alertes sur les nouveaux tokens, avec des filtres de sécurité (détection honeypot, vérification de contrat, protections MEV). Le tout destiné à détecter des opportunités avant que le marché ne réagisse.

Le token SNORT joue un rôle structurant dans ce contexte. Au-delà de réduire les frais de transaction (jusqu’à 0,85 % pour les détenteurs), il offre l’accès à des capacités illimitées dès le TGE, et des fonctions de gouvernance à venir.

L’équipe affiche toutefois une ambition claire : concrétiser une feuille de route multi-chaînes, un élément stratégique à surveiller de près. Après une phase initiale sur Solana, l’équipe prévoit d’étendre le bot à d’autres réseaux comme Ethereum, BNB ou Polygon. Si cela est réussi, Snorter pourrait capter une audience bien plus large.

Enfin, la proposition de valeur est renforcée par un mécanisme de burn et une allocation marketing / développement agressive, afin de soutenir la traction et limiter la dilution.

Scénarios et positionnement

Plusieurs événements pourraient servir de déclencheurs majeurs pour Snorter. Le premier d’entre eux : le listing sur DEX puis CEX, attendu après la fin de la presale. La montée des volumes sur les marchés pourrait activer l’effet FOMO autour de ce memecoin.

Deuxième moteur : l’évolution de l’infrastructure Solana. La proposition d’un upgrade visant à améliorer les performances du réseau pourrait jouer en faveur des projets natifs comme Snorter. Solana devient plus rapide et plus fluide, le bot de Snorter en profitera directement.

Le troisième facteur à surveiller, c’est bien sûr le contexte macroéconomique. Si les marchés cryptos retrouvent de l’appétit, que les taux baissent encore ou que des ETF Solana émergent, l’engouement pour les bots de trading automatisé pourrait s’amplifier. Un projet qui allie utilité et hype se retrouve dans une position favorable pour capter des flux entrants.

Le positionnement de Snorter parmi les tokens qui “résistent en zone torrentielle” montre qu’il fait partie des narratifs les plus surveillés.

Si Snorter réussit à exécuter ses promesses techniques et à concrétiser ses listings, l’un des scénarios les plus optimistes le place parmi les memecoins “utilitaires” les plus performants de 2025. Une course vers x50 à x100 n’est pas invraisemblable dans un profil de marché favorable. L’important sera la cohérence autour du projet.

