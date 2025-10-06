Pour Résumer

GIGGLE a connu un lancement rapide et atteint une valorisation de 100 millions de dollars grâce à un projet éducatif ludique et communautaire.

Snorter Bot est un robot Telegram sur Solana qui détecte les nouveaux jetons avant leur médiatisation : il vise une expansion inter-chaînes.

Le projet avance par phases stratégiques avec une expansion prévue : À la clé, une opportunité d’investissement et un rendement via staking.

GIGGLE marque l’instant : SNORT prépare le futur

Pendant que GIGGLE franchit les sommets, Snorter Bot Token (SNORT) s’avance avec assurance. Ce robot de trading installé sur Telegram repère les projets émergents avant leur explosion. La prévente bat son plein, avec 4,3 millions de dollars déjà levés. Le compte à rebours est lancé : dans deux semaines, le jeton sera coté. Les investisseurs guettent le moment où la valorisation pourrait basculer vers une nouvelle ère.

La comparaison entre les deux projets intrigue. Si GIGGLE a séduit les foules en quelques jours, que vaut un outil capable d’identifier ce genre de phénomène avant tout le monde ? Snorter Bot ne promet pas seulement de l’efficacité, il incarne la nouvelle logique du marché : anticiper avant d’agir, comprendre avant de miser.

Le jeton SNORT, aujourd’hui à 0,1071 dollar, suit une trajectoire calculée, avec une montée progressive prévue avant la clôture. Acheter SNORT, c’est miser sur la donnée, sur la capacité d’un outil à lire les signaux faibles avant leur diffusion.

Découvrir SNORT

GIGGLE, la crypto qui veut instruire le monde pendant que Snorter observe la montée

Derrière le sourire que suggère son nom, GIGGLE cache une idée forte. L’ancien patron de Binance, Changpeng Zhao, a conçu un projet baptisé Giggle Academy.

En moins de douze heures, la plateforme éducative a généré 1,3 million de dollars de revenus grâce aux transactions liées au jeton GIGGLE. L’ambition est simple et directe : financer l’éducation mondiale à travers la blockchain.

L’initiative repose sur un principe ludique. Le jeton BEP-20 GIGGLE alimente un espace d’apprentissage où les mathématiques, la science, la blockchain ou l’intelligence artificielle se découvrent par le jeu.

Un système de récompenses, appelé Giggle Hero, valorise à la fois les enseignants et les apprenants dans les régions les plus défavorisées. Avec le côté humoristique du projet, une véritable dimension humaine se dessine.

Les marchés ont rapidement validé cette vision. Le cours du GIGGLE a bondi à 117 dollars, soit une hausse de 313 % depuis le 24 septembre, avant de se stabiliser à 98,41 dollars. La capitalisation a ainsi frôlé les 100 millions.

Certains observateurs n’ont pas manqué de rapprocher GIGGLE d’un autre succès, Memecore (M), également lié à Binance, qui avait atteint plusieurs milliards en deux mois seulement.

Les analystes y voient un même fil conducteur : une cause claire et une communauté engagée. La force d’un meme coin ne réside pas seulement dans la viralité, mais dans sa capacité à fédérer. Et c’est précisément sur ce terrain que Snorter Bot veut s’imposer.

Son objectif : repérer les futures pépites avant leur médiatisation, quand la valeur reste encore confidentielle. C’est là, dans l’ombre, que se forgent les plus gros rendements.

Solana, le terrain d’expérimentation de Snorter Bot

Snorter Bot a choisi le réseau Solana pour bâtir son écosystème. La raison tient en un mot : vitesse. Le robot intercepte directement les transactions à la source, via les nœuds validateurs et les files d’attente. Il détecte les nouveaux jetons au moment même de leur création, bien avant leur visibilité publique.

Le moindre signal détecté (mint, ajout de liquidité, premier échange) alimente une base d’analyse où chaque milliseconde compte. Mais la rapidité n’est rien sans contrôle. Snorter applique une série de vérifications drastiques : analyse du contrat, examen de la liquidité, traçage des portefeuilles et notation du niveau de sécurité.

L’idée est d’éviter les arnaques, les rugpulls ou les honeypots qui menacent les investisseurs. En effet, les opérations s’effectuent directement sur Telegram, via une interface privée. Ce système réduit les risques de front-running et améliore la stabilité du prix d’exécution.

La blockchain Solana reste pour l’instant le cœur opérationnel du projet, mais la vision va plus loin. L’équipe prévoit d’intégrer Ethereum, BNB Chain, Polygon et Base dans les mois à venir.

En peu de mots, Snorter Bot veut devenir un radar inter-chaînes, capable d’analyser simultanément plusieurs réseaux. Une ambition qui séduit les traders qui rêvent de trouver le prochain GIGGLE avant la foule. L’outil promet une synthèse parfaite entre vitesse, transparence et précision.

L’heure de vérité : Snorter aborde sa phase stratégique

Le projet entre à présent dans la période charnière de son développement. La phase 2, actuellement en cours, regroupe les tests communautaires, les collaborations avec des influenceurs, le lancement du bot sur Solana et la création du pont de liquidité. L’objectif reste clair : poser les fondations d’un déploiement stable avant la grande ouverture.

Une fois cette étape franchie, la phase 3 ouvrira une nouvelle séquence. L’équipe prévoit une extension vers les blockchains EVM, un enrichissement des fonctionnalités Telegram et l’arrivée d’un tableau de bord complet. C’est un espace qui permettra aux utilisateurs de suivre leurs performances, leurs récompenses et leurs positions de staking sans dépendre d’un intermédiaire.

Snorter se construit ainsi comme une infrastructure de trading inter-chaînes, bien au-delà du simple bot Telegram. Chaque mise à jour renforce son positionnement : devenir le système de renseignement du marché des meme coins.

L’équipe avance avec méthode. Dans deux semaines, le projet quittera le stade du prototype pour s’ouvrir au grand public. Le passage de la prévente à la cotation marquera une étape décisive, où la communauté aura la possibilité d’écrire la suite de l’histoire.

HERE'S SNORTER. 20TH OCTOBER 2025. TIME IS RUNNING OUT. pic.twitter.com/etWI56qxW7 — Snorter (@SnorterToken) October 2, 2025

Découvrir SNORT

Snorter Bot, l’évolution naturelle du trading sur Telegram

Snorter redéfinit l’usage des bots Telegram dans la finance décentralisée. Avec une technologie prête à être lancée, le moment semble idéal pour se positionner avant l’arrivée sur les plateformes d’échange.

Les investisseurs peuvent acquérir le jeton directement sur le site officiel de Snorter avec plusieurs devises : SOL, ETH, BNB, USDT ou USDC, ainsi que par carte bancaire.

Il est d’ailleurs possible de placer les jetons obtenus en staking immédiat, avec un rendement pouvant atteindre 112 % APY. Une stratégie simple qui permet de consolider sa position avant la cotation publique.

Pour une gestion fluide, Best Wallet reste l’outil recommandé. Le portefeuille, compatible avec Snorter, affiche les soldes de prévente et permet de récupérer les jetons dès leur mise en ligne.

L’application propose une section “Upcoming Tokens”, réservée aux nouveaux projets à fort potentiel. Disponible sur Google Play et App Store, elle garantit une expérience sans contrainte technique.

La communauté Snorter, active sur X et Instagram, partage chaque évolution du projet, chaque mise à jour technique, chaque partenariat. Quant au site officiel, il reste la porte d’entrée principale, le lieu où les investisseurs peuvent rejoindre le mouvement avant la fin du compte à rebours.

En filigrane, un constat frappe : le giron des meme coins entre dans une nouvelle phase. GIGGLE a prouvé qu’un jeton pouvait mêler humour, engagement social et performance financière. Snorter, lui, veut franchir une étape supplémentaire : détecter le prochain phénomène avant qu’il n’explose.

Sur un marché dominé par la vitesse et la perception, Snorter symbolise l’intelligence appliquée au trading, l’idée qu’anticiper vaut mieux que suivre.

Le marché attend, fébrile, le moment où la théorie deviendra réalité.

Vous pouvez aller sur Snorter Bot Token pour suivre le projet de près.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.