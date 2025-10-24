Snorter Bot Token : 72 heures chrono avant la fin de la prévente

Pour Résumer

Il ne reste que 72 heures pour acheter SNORT au prix de cotation avant son lancement sur les exchanges.

Le bot de trading Telegram propulsé par Solana a déjà levé 5,4 millions de dollars et affiche des frais de seulement 0,85%.

Les analystes prédisent un potentiel de croissance x100 pour ce projet qui rivalise avec Banana Gun et Maestro.

Les analystes voient grand pour SNORT

Avec déjà près de 6 millions de dollars levés et des prévisions qui évoquent un potentiel de croissance x100, SNORT fait figure de pépite pour 2025. Le chronomètre tourne pour tous ceux qui veulent sécuriser leurs tokens au tarif de prévente, avant que le marché ne fixe lui-même la valorisation.

Le compte à rebours est lancé. Plus que 72 heures pour accéder à la dernière vague d’achat du Snorter Bot Token (SNORT). Cette ultime fenêtre représente la toute dernière chance d’acquérir le token exactement au prix de cotation, avant son arrivée imminente sur les exchanges.

Une fois les marchés ouverts, les règles du jeu changent radicalement. L’élan actuel du projet est palpable, porté par une levée de fonds qui atteint déjà 5,4 millions de dollars. Le graphique de SNORT pourrait bien monopoliser l’attention des traders dans les jours qui viennent.

L’intérêt ne vient pas uniquement des investisseurs particuliers. Les influenceurs et analystes crypto ont déjà sorti leurs calculettes. Borch Crypto a récemment tablé sur un multiplicateur x100 pour SNORT. InsideBitcoins n’est pas en reste et classe le projet parmi les bots de trading les plus prometteurs de l’année.

Côté valorisation, SNORT affiche actuellement un prix de 0,1083 dollar par token. Comparé à Banana Gun qui a touché les 250 millions de dollars de capitalisation à son apogée, le potentiel de rattrapage apparaît substantiel. Surtout quand on sait que Snorter s’apprête à déployer son infrastructure sur plusieurs blockchains tout en multipliant les listings.

L’urgence est réelle. Cette dernière fenêtre concerne uniquement les décideurs rapides, ceux qui sont prêts à passer à l’action sans tarder. Dans exactement 72 heures, acheter SNORT au prix de cotation ne sera plus qu’un souvenir.

Un parcours solide depuis le lancement

La prévente de Snorter Bot s’est ouverte en mai dernier. Depuis ce démarrage, le rythme de financement s’est maintenu autour d’un million de dollars mensuel, témoignant d’un intérêt constant de la communauté crypto.

Pour les nouveaux venus, faisons les présentations. Snorter est un bot de trading intégré à Telegram, développé spécifiquement pour jouer dans la cour des grands. On parle ici de concurrents comme Banana Gun, Maestro ou encore Trojan.

La force de Snorter repose sur Solana, une blockchain qui garantit une rapidité d’exécution supérieure et des frais de transaction nettement réduits. Face à lui, Banana Gun et Maestro s’appuient sur Ethereum, avec les limitations que cela implique. Même leurs tentatives d’expansion multichaîne butent sur les contraintes techniques d’Ethereum.

Trojan partage certes l’écosystème Solana avec Snorter. Néanmoins, il lui manque cette capacité stratégique d’expansion multichaîne que Snorter exploite pour débarquer sur Ethereum, Binance, Polygon et Base.

Parlons maintenant compétitivité tarifaire. Les frais de transaction de Snorter culminent à seulement 0,85 pourcent, soit les plus bas du marché. Cerise sur le gâteau, ce tarif préférentiel se débloque automatiquement dès que vous détenez des tokens SNORT. Snorter Bot arrive donc armé jusqu’aux dents dans cette bataille des bots de trading.

L’atout maître du sniping intelligent

L’arme secrète de Snorter mérite qu’on s’y attarde. Le bot embarque des fonctionnalités de sniping particulièrement sophistiquées. Son système scrute en continu les files d’attente transactionnelles de Solana, surveille les flux des validateurs et analyse les pools de liquidité en temps réel. Objectif affiché : dénicher les memecoins à fort potentiel avant que la masse ne les découvre.

Chaque opportunité détectée passe par un filtre de sécurité rigoureux. Le bot vérifie la fiabilité du smart contract, évalue la profondeur de liquidité et jauge les risques de rug pull. Seulement après validation, l’information remonte vers les utilisateurs. Ce mécanisme offre aux traders un avantage déterminant, celui d’arriver en première position sur les opportunités naissantes.

Vitesse, intelligence artificielle et facilité d’accès forment le trio gagnant qui séduit massivement les investisseurs. L’achat de tokens SNORT dépasse la simple acquisition d’un outil de trading performant. Beaucoup y voient la possibilité de prendre pied dans ce qui pourrait s’imposer comme la référence des plateformes de trading Telegram pour la décennie.

La feuille de route dévoile de belles ambitions

Rendez-vous fixé au 27 octobre, 14 heures UTC. C’est à ce moment précis que démarre le Token Generation Event (TGE). Les participants pourront enfin réclamer leurs tokens SNORT et concrétiser leur investissement.

Après cette étape cruciale, SNORT fera son entrée progressive sur les plateformes d’échange. Les traders accéderont alors à un arsenal d’outils avancés : trading avec effet de levier, analytics poussées et autres fonctionnalités qui participeront à établir le cours initial du token.

La suite du programme mérite l’attention. Une fois la Phase Deux bouclée (celle du TGE), Snorter lancera son offensive multichaîne. La compatibilité avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM) ouvrira les portes de Binance, Polygon et Base. Cette expansion multichaîne élargira considérablement l’accès à la liquidité et renforcera l’interopérabilité du projet.

Telegram verra également arriver son lot de nouveautés. Le Portfolio Dashboard fera son apparition directement dans l’application. Les utilisateurs pourront consulter leurs profits et pertes, leur prix de revient moyen et leurs gains réalisés sans jamais quitter Telegram. D’autres enrichissements de l’écosystème viendront densifier l’offre fonctionnelle et dynamiser l’engagement communautaire.

Gouvernance décentralisée à l’horizon

La Phase Quatre marque un tournant majeur dans l’évolution du projet. Snorter prévoit d’intégrer des algorithmes de trading dopés à l’intelligence artificielle. Parallèlement, des partenariats stratégiques dans la DeFi sont en préparation.

La gouvernance communautaire fera également son entrée via le token SNORT. Les détenteurs obtiendront un droit de vote sur les orientations stratégiques du projet. L’équipe compte aussi déployer des API de trading pour les développeurs, tout en continuant d’élargir l’écosystème vers de nouveaux marchés internationaux.

Le constat s’impose de lui-même. Snorter Bot n’en est qu’à ses débuts. Sa roadmap dessine une trajectoire limpide vers le leadership des bots de trading Telegram dans l’univers crypto.

Dernière ligne droite pour acheter au prix de cotation

Le sablier se vide dangereusement. Dans 72 heures, acquérir SNORT à son prix de cotation relèvera du passé.

Le moment d’agir, c’est maintenant. Direction le site officiel de Snorter Bot Token pour finaliser votre achat. Les moyens de paiement acceptés couvrent un large spectre : SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, sans oublier la carte bancaire pour les plus pressés.

Les tokens SNORT fraîchement acquis peuvent immédiatement générer des revenus passifs. Le protocole de staking natif du projet affiche un rendement annuel dynamique de 102 pourcent, une perspective alléchante pour maximiser votre investissement.

Découvrir Snorter

L’équipe Snorter Bot préconise fortement l’usage de Best Wallet, reconnu dans l’écosystème comme une référence en matière de portefeuilles crypto. Best Wallet simplifie radicalement le processus de réclamation prévu pour lundi. Vos achats s’affichent automatiquement dans l’interface, même avant le démarrage officiel du TGE.

Best Wallet se télécharge librement sur Google Play comme sur l’Apple App Store. Pour suivre l’actualité en direct, rejoignez dès maintenant la communauté Snorter sur X et Instagram. Foncez sur Snorter Bot Token avant que cette fenêtre d’achat privilégiée ne se referme définitivement.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.