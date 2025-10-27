Snorter Bot Token : les baleines se positionnent dès le lancement

Pour Résumer

Snorter Bot Token (SNORT) vient de se lancer sur Solana et Ethereum après avoir brûlé 50 % de son offre totale, suscitant un fort engouement.

Grâce à des frais ultra-bas (0,85 %) et une vitesse inégalée, le bot s’impose déjà comme un sérieux concurrent dans l’univers des bots Telegram.

Avec une liquidité verrouillée, un staking actif et l’arrivée des baleines, Snorter semble prêt à connaître une envolée spectaculaire.

Un bot plus rapide et moins cher que ses concurrents

Construit sur Solana, Snorter Bot bénéficie d’une infrastructure rapide, fluide et économique. Cette architecture technique lui confère une vitesse d’exécution inégalée et des frais de transaction planchers : seulement 0,85 %, un record dans le secteur.

Les détenteurs de tokens SNORT profitent en outre d’un accès illimité aux fonctions de sniping, un privilège réservé à ceux qui soutiennent activement l’écosystème. Ce modèle crée une demande organique et durable, alimentée par la croissance du nombre d’utilisateurs et la recherche d’un avantage compétitif.

Un démarrage mouvementé, mais solide

Le SNORT a fait ses premiers pas à 0,1083 $, avant de consolider autour de 0,0785 $ sur Solana et Ethereum. Les premiers investisseurs, entrés en prévente à 0,0935 $, ont pu réaliser de rapides bénéfices, tandis que le marché se stabilise.

Cette consolidation ne semble pas inquiéter les observateurs, qui anticipent l’arrivée prochaine des baleines après cette phase d’équilibrage. Autre élément de réassurance : 432 000 dollars de liquidité verrouillée, garantissant un environnement sûr et éliminant tout risque de rug pull. Snorter Bot démarre ainsi sur des bases solides, soutenu par une tokenomics maîtrisée.

Voici les pools de liquidité officiels :

Un positionnement clair sur un marché en pleine expansion

Le marché des bots de trading Telegram pèse aujourd’hui près de 500 millions de dollars en capitalisation. Des projets comme Banana Gun (BANANA) ont ouvert la voie, atteignant des valorisations supérieures à 80 millions de dollars.

En comparaison, Snorter Bot Token affiche une capitalisation initiale de 18,3 millions de dollars, offrant ainsi un fort potentiel de croissance pour les premiers entrants.

Alors que les capitaux institutionnels affluent et que la régulation renforce la légitimité du marché, le trading algorithmique s’impose comme une tendance majeure. Les traders les plus aguerris exploitent désormais les bots pour automatiser leurs stratégies. Snorter Bot semble prêt à devenir l’un des plus performants du secteur.

Snorter profite d’un momentum favorable

Ces dernières semaines, les altcoins ont sous-performé face au Bitcoin. Pourtant, des signaux haussiers se dessinent à nouveau, portés par un regain d’appétit pour le risque. Dans ce contexte, Snorter Bot Token apparaît comme un pari audacieux mais stratégique.

Sa mission est d’identifier automatiquement les tokens les plus prometteurs. Cela crée une synergie intéressante . Le token SNORT sert à dénicher d’autres tokens gagnants. Un double levier d’opportunités qui séduit aussi bien les traders particuliers que les investisseurs expérimentés.

Après la burn de 50 % de l’offre, le marché anticipe déjà une tension sur la liquidité et une pression acheteuse croissante. Certains analystes estiment que le SNORT pourrait rapidement “supprimer un zéro” si la dynamique actuelle se maintient.

CLAIM IS LIVE. $SNORT is active. Trading Bots are the future of crypto. Here is everything you need to know about the claim: Eth CA: 0x21F5B2BAcb67C94Aa0982cE7428f7d1B3c9cEB53 Sol CA: 5eEJpwFtBJTn7n9f6ryWmHjkPUQQghHt4YjvtMSjEEwjhttps://t.co/c8iKGAXZEb pic.twitter.com/6GhoEXpM76 — Snorter (@SnorterToken) October 27, 2025

La burn de 250 millions de tokens dope la confiance

Le 24 octobre, l’équipe Snorter a procédé à un burn historique de 250 millions de tokens, réduisant de moitié l’offre totale en circulation.

Désormais limitée à 250 millions de SNORT, cette raréfaction a instantanément renforcé la valeur perçue du projet et ravivé le sentiment haussier. En parallèle, plus de 25,4 millions de tokens SNORT sont déjà stakés. C’est le signe d’une forte conviction des détenteurs et d’un engagement long terme.

La combinaison d’une offre restreinte et d’un staking massif réduit la quantité disponible sur le marché. C’est ce qui amplifie la rareté et la pression à la hausse. Snorter Bot se distingue par sa conception 100 % Solana : des temps de bloc ultrarapides, une finalité sous la seconde, et des frais proches de zéro.

Ces performances techniques en font une arme redoutable pour le sniping. Ce dernier est une pratique qui consiste à acheter un token automatiquement dès sa mise en ligne, souvent dans les toutes premières secondes. C’est dans ce domaine que se joue la différence entre un bot moyen et un bot d’élite.

Grâce à sa rapidité et à son intégration directe sur Telegram, Snorter permet aux traders d’agir avant la foule, capturant ainsi les gains les plus explosifs dès le lancement des nouveaux tokens.

Les baleines commencent à se regrouper

Les données de marché indiquent que les gros portefeuilles, souvent précurseurs de mouvements majeurs, commencent à se positionner sur SNORT. Ce phénomène traduit une phase d’accumulation typique avant un cycle haussier.

Avec une liquidité verrouillée, un produit déjà opérationnel et une tokenomics déflationniste, Snorter réunit tous les critères d’un projet à fort potentiel.

Certains analystes n’excluent pas un x10 dans les mois à venir, à mesure que le bot sera pleinement déployé et adopté à grande échelle. Les développeurs ont annoncé que le déploiement complet du bot Snorter était désormais imminent.

L’outil est presque prêt à être utilisé par le grand public, après plusieurs semaines de tests et d’ajustements. Cette nouvelle a renforcé la confiance des investisseurs, convaincus que le meilleur reste à venir.

Le SNORT joue un rôle central dans cet écosystème : c’est à la fois le ticket d’entrée aux fonctions premium, la clé du staking et l’actif moteur de la demande. Avec une offre réduite, des frais imbattables et un bot performant, le terrain est parfaitement préparé pour une phase d’expansion rapide.

Snorter Bot est prêt à exploser

Le lancement du Snorter Bot Token pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère pour les bots Telegram. Avec Solana comme moteur, une structure multichaîne et les frais les plus bas du marché, le projet dispose d’un écosystème solide et scalable.

La réduction de moitié de l’offre n’a pas ralenti sa progression, elle a simplement doublé le levier de chaque token. Pour beaucoup d’analystes, les scénarios de x50 ou x100 ne relèvent plus de la spéculation, mais d’une simple conséquence mathématique si la traction du produit continue de croître.

Le message de l’équipe est simple : ne manquez pas le bateau

Alors que les baleines commencent à encercler le projet, Snorter Bot s’apprête à entrer dans une phase de forte volatilité positive. ALes traders avisés savent que les premières vagues d’adoption sont souvent les plus lucratives. Aussi, les tokens SNORT sont désormais disponibles sur les principales plateformes décentralisées.

Découvrir Snorter

L’équipe recommande l’achat via Best Wallet, considérée comme l’une des solutions les plus performantes et sécurisées du marché.

L’application est disponible sur Google Play et l’App Store. Par ailleurs, les investisseurs peuvent également rejoindre la communauté Snorter sur X (Twitter) et Instagram, pour suivre les mises à jour du projet, les annonces officielles et les prochaines intégrations.

