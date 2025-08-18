SOL grimpe de 4,5 % : la SEC sous-estimée ?

Pour Résumer

La SEC a reporté la décision sur les ETFs de Solana pour évaluer la sécurité du marché et la classification de Solana.

Malgré ces incertitudes, la demande institutionnelle reste forte, avec des acteurs comme Grayscale et Fidelity manifestant un intérêt pour les ETFs Solana.

Le prix de Solana montre des signes haussiers, et le marché semble optimiste quant à l’approbation des ETFs en octobre, attirant ainsi des milliards de dollars.

Retard de la SEC sur les ETFs de Solana

La SEC a expliqué ce retard pour évaluer l’intégrité du marché et la protection des investisseurs. La classification de Solana reste en question. Ce processus rappelle celui des ETFs de Bitcoin et Ethereum, ayant aussi subi plusieurs retards avant leur approbation.

Malgré ces incertitudes, la demande institutionnelle pour Solana reste forte. Des entreprises comme Grayscale, Fidelity, ProShares et Canary Funds ont déposé des demandes pour des ETFs Solana. Cette situation montre que malgré les doutes sur la maturité du réseau Solana, la demande est croissante parmi les investisseurs institutionnels.

Forte demande institutionnelle pour Solana

REX Shares Solana Staking ETF a dépassé 150 millions de dollars d’actifs sous gestion, avec des entrées de 13 millions de dollars en une journée. D’autres grands acteurs, comme Grayscale et Fidelity, ont également manifesté leur intérêt pour Solana. Cependant, BlackRock reste en retrait, se concentrant uniquement sur les produits Bitcoin et Ethereum.

Ces données témoignent de la volonté des investisseurs de s’exposer à Solana, même avec des produits régulés limités. Les flux d’institutions montrent un soutien en hausse malgré les retards des régulateurs.

Analyse technique de Solana : objectif haussier en vue

Solana a formé un modèle haussier, avec un rebond depuis les 190 $. Actuellement, le prix reste au-dessus de sa moyenne mobile simple de 50 jours, à 188 $, et suit une ligne de tendance ascendante. Cela suggère un intérêt soutenu des acheteurs, avec des creux de plus en plus hauts.

RSI à 53 : L’indice de force relative montre un potentiel haussier sans entrer en zone de surachat.

: L’indice de force relative montre un potentiel haussier sans entrer en zone de surachat. MACD en développement : Un croisement haussier est possible, renforçant les perspectives positives.

Le niveau clé de résistance est à 198 $. Une clôture au-dessus de ce seuil ouvrirait la voie vers 205 $ et 214 $. En revanche, une chute sous 174 $ invaliderait cette tendance haussière.

Le marché ignore-t-il la SEC ?

Les investisseurs semblent considérer le retard de la SEC comme une formalité. Les analystes de Bloomberg estiment les chances d’approbation des ETFs de Solana à 95 %, et les prévisions du marché sont encore plus optimistes.

Si l’approbation arrive en octobre, Solana pourrait rapidement devenir un des principaux ETFs spot aux États-Unis, attirant ainsi des milliards de dollars.

Bitcoin Hyper ($HYPER) : la fusion de Bitcoin et Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) combine la sécurité de Bitcoin et la rapidité de Solana. Ce Layer 2 permet la création de smart contracts, d’applications décentralisées et de meme coins à faible coût, tout en garantissant une passerelle BTC fluide.

Actuellement en presale, Bitcoin Hyper a déjà levé 9,7 millions de dollars, avec une allocation restante limitée. Le prix du token HYPER est de 0,012725 $ et devrait bientôt augmenter.

Source : Coin Stats

