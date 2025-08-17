Pour Résumer

BlackRock intensifie ses achats d’Ethereum via l’ETF ETHA, atteignant 3,5 millions d’ETH et achetant 15 fois plus d’ETH que de BTC.

Cette stratégie renforce sa position institutionnelle et illustre l’intérêt croissant pour l’ETH malgré la volatilité du marché.

BlackRock mise massivement sur l’Ethereum pendant la correction du marché

Le gestionnaire d’actifs le plus important au monde, BlackRock, a renforcé ses acquisitions d’Ethereum à travers son fonds négocié en bourse iShares Ethereum Trust (ETHA), alors que le marché des cryptomonnaies connaissait une volatilité intense. Cette approche démontre un intérêt institutionnel continu et pourrait avoir un impact sur les prix de l’Ethereum à court et moyen terme.

🟢 SΞR ETF: First outflow after a 7-day streak. ETFs sold 13K ETH ($59.3M). Even on a red day, BlackRock’s ETHA scooped up 74.4K ETH ($338.1M). pic.twitter.com/GaZ7oJ1cqt — Strategic ETH Reserve (SΞR) (@SERdotxyz) August 16, 2025

Des flux massifs dans l’ETF Ethereum

Selon les données de strategicethreserve.xyz, ETHA a enregistré un flux quotidien de 338,1 millions de dollars le 16 août 2025. Quelques jours plus tôt, le 14 août, le fonds avait connu un afflux encore plus important de 519 millions de dollars, soit 114 069 ETH acquis en une seule journée. Sur quatre jours, les flux nets ont dépassé 2 milliards de dollars.

Cette accumulation fait suite à un jalon historique atteint le 13 juillet 2025, lorsque les avoirs d’ETHA ont dépassé 2 millions d’ETH, représentant plus de 1,65 % de l’offre totale d’Ethereum.

BLACKROCK'S $ETHA JUST RECORDED THE HIGHEST DAILY VOLUME OUT OF EVERY ETF 🔥 Today, BlackRock’s #Ethereum ETF was #1 in daily trading volume, beating every single ETF on the market (4,400+ ETFs) I can't even begin to explain how ridiculous it is to achieve this This is… pic.twitter.com/k2A4gYKDA4 — Crypto-Gucci.eth ᵍᵐ🦇🔊 (@CryptoGucci) August 15, 2025

Une stratégie cohérente malgré la volatilité

Depuis juin 2025, BlackRock a suivi une stratégie d’achat stable, effectuant des acquisitions fréquentes, dont un achat de 34,7 millions de dollars en Ethereum le 6 juin. À la date du 15 août 2025, BlackRock détenait approximativement 100 milliards de dollars en actifs crypto, dont 15,07 milliards étaient en Ethereum. Cela a fait de l’entreprise le principal détenteur institutionnel de cette cryptomonnaie.

L’achat agressif a eu lieu lors d’un recul du marché provoqué par des données américaines sur l’indice des prix à la production (PPI) plus élevées que prévu, suggérant une accumulation stratégique en période de faiblesse des prix.

Grâce aux acquisitions massives de BlackRock, ETHA dépasse les 3,5 millions d’ETH

Les avoirs totaux en ETH de l’ETF ont atteint environ 3,5 millions d’ETH au 14 août 2025, avec des flux nets de 12 milliards de dollars sur deux mois. BlackRock achète désormais environ 15 fois plus d’Ethereum que de Bitcoin, soulignant l’intérêt institutionnel croissant pour l’ETH et sa prédominance dans la stratégie crypto de la firme.

Source : Arkham

Une opération en pleine tempête du marché

Le 14 août, BlackRock a investi plus d’1 milliard de dollars dans ses ETF Bitcoin et Ethereum lors d’une chute des prix suite à l’annonce du PPI américain. L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) a acquis 4 428 BTC pour environ 526 millions de dollars, tandis que l’ETHA a acheté 105 900 ETH pour environ 488 millions de dollars.

Cette opération a eu lieu alors que le marché subissait des liquidations massives dépassant 1 milliard de dollars sur 24 heures. Malgré cette volatilité, BlackRock a profité de la baisse pour augmenter ses positions, démontrant une stratégie « buy the dip » fondée sur des données et une conviction institutionnelle.

Contexte et perspectives pour Ethereum

Les analystes sont encouragés par les fluctuations constantes des ETF Ethereum, associées à des signaux positifs sur la solidité du réseau, l’augmentation du nombre d’adresses actives, les dépôts de staking et le mouvement des stablecoins. La popularité grandissante de la finance décentralisée (DeFi), des contrats intelligents et des avancées en termes de scalabilité contribue aussi à susciter un intérêt pour l’ETH.

D’après les spécialistes, la tactique de BlackRock pourrait signaler une prévision d’amélioration des conditions de liquidité et des politiques monétaires plus souples, ce qui pourrait favoriser un redressement des prix de l’Ethereum dans les prochains mois.

