SOL USD vise à nouveau les 90 : vers une cassure majeure ?

Solana est de retour à un niveau qui a déjà mis les acheteurs en difficulté. Le SOL USD s’échange à 91,35 USD, en hausse de 3,72 % au cours des dernières 24 heures, pressant contre la zone d’offre de 90–94 USD qui a plafonné chaque rallye significatif depuis le début du printemps.

La question de savoir si cette tentative se terminera différemment des précédentes alimente la hausse des volumes, et la réponse pourrait arriver plus tôt que prévu.

Le volume de trading a bondi de 35 % pour atteindre 5,3 milliards USD au cours des dernières 24 heures, représentant environ 11 % de la capitalisation boursière circulante de SOL, un ratio de rotation inhabituellement élevé qui signale une véritable conviction plutôt qu’un simple bruit de marché.

Selon les données d’Artemis, les volumes hebdomadaires ont récemment atteint leurs plus hauts niveaux depuis le début du mois de mars.

Pendant ce temps, Brave New Coin rapporte que l’augmentation des liquidations force la capitulation des positions vendeuses, tandis que d’importants flux entrants sur les contrats à terme ajoutent une pression haussière sur les prix.

Les produits ETF Solana ont attiré des flux entrants pendant huit jours consécutifs, accumulant 50 millions USD sur cette période, portant le total des actifs détenus dans ces véhicules à 863 millions USD.

Le contexte reste toutefois complexe. Le SOL a perdu 2,4 % au cours des 30 derniers jours alors que le Bitcoin et l’Ethereum ont chacun progressé d’environ 12 %, une divergence qui reflète la contraction prolongée du marché des meme coins et la forte dépendance de Solana à l’égard de l’activité spéculative.

Cette sous-performance prépare le terrain pour un potentiel rattrapage rapide ou une traîne persistante. Une analyse précédente de Coinspeaker avait déjà identifié ce corridor de 90–100 USD comme le champ de bataille déterminant pour la trajectoire à moyen terme de SOL.

Le prix du SOL USD peut-il franchir les 95 USD et viser les 110 USD cette semaine ?

(SOURCE : TradingView)

La structure technique à l’entame de cette semaine est la plus constructive que le SOL USD ait affichée depuis des mois. Le prix a rebondi sur les plus bas intrajournaliers proches de 87,50 USD et s’est depuis consolidé dans une fourchette étroite, la compression des bandes de Bollinger suggérant que le marché se contracte avant un mouvement directionnel.

La résistance immédiate se situe à 94–96 USD, suivie d’un groupe d’EMA plus dense autour de 98–100 USD. Une cassure nette au-dessus de 96 USD exposerait la SMA de 50 jours près de 110 USD, un niveau que CoinPaper et d’autres analystes ont identifié comme la première cible haussière significative en cas de cassure confirmée.

Trois scénarios méritent d’être clairement définis :

Scénario haussier : SOL maintient les 80 USD comme support, franchit les 90 USD avec du volume, et vise 110–120 USD au cours des deux à trois prochaines semaines à mesure que les rachats de positions courtes s’accélèrent.

SOL maintient les 80 USD comme support, franchit les 90 USD avec du volume, et vise 110–120 USD au cours des deux à trois prochaines semaines à mesure que les rachats de positions courtes s’accélèrent. Scénario de base : Le prix oscille entre 82 USD et 92 USD, se consolidant davantage avant une tentative de cassure lors de la prochaine fenêtre de catalyseur macroéconomique majeur.

Le prix oscille entre 82 USD et 92 USD, se consolidant davantage avant une tentative de cassure lors de la prochaine fenêtre de catalyseur macroéconomique majeur. Scénario baissier / invalidation : Une clôture quotidienne sous 84 USD rouvre la plage 82–78 USD ; Coinpedia estime un risque de repli de 10 à 15 % si le schéma de rejet actuel se répète. Des cibles de baisse à plus long terme se situent à 75–65 USD.

Le modèle à 12 mois de WalletInvestor place le SOL USD à 158,27 USD, tandis que le scénario haussier plus agressif cité par Brave New Coin prévoit 360 USD d’ici début 2027, une projection qui suppose une demande soutenue au niveau du réseau bien au-delà des cycles de meme coins.

Une cartographie récente des supports/résistances renforce la zone 88–90 USD comme ligne de démarcation pour toute lecture constructive à moyen terme.

LiquidChain vise une hausse précoce alors que Solana teste des niveaux clés

Le test des 90 USD par Solana est important pour une autre raison : il illustre précisément le problème de fragmentation qui définit le paysage crypto actuel. SOL, ETH et BTC opèrent chacun dans des environnements de liquidité largement cloisonnés, une inefficacité structurelle difficile à résoudre sans sacrifier la qualité d’exécution ou introduire de nouvelles hypothèses de confiance.

Ce problème est la cible spécifique de LiquidChain, un projet d’infrastructure de Couche 3 actuellement en prévente sous le ticker $LIQUID.

La proposition centrale de LiquidChain est une couche de liquidité unifiée qui combine la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un seul environnement d’exécution, permettant aux développeurs de déployer une fois et d’accéder aux trois écosystèmes sans frais de transition (bridging) ou règlement fragmenté.

L’architecture intègre également le règlement vérifiable et l’exécution en une seule étape, conçus pour éliminer le routage multi-étapes qui gonfle les coûts et la latence dans les configurations cross-chain actuelles.

La prévente est actuellement au prix de 0,01452 USD par $LIQUID, avec 693 000 USD levés à ce jour. Comme pour toute offre de jetons à un stade précoce, le projet comporte des risques d’exécution et de liquidité significatifs ; un audit préalable indépendant est justifié avant toute décision d’allocation. Ceux qui étudient cette opportunité peuvent

Visiter le site de la prévente de LiquidChain ici

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