Ether reste stable : les traders scrutent un potentiel rebond haussier après le record du S&P 500

Ether (ETH) s’est échangé dans une fourchette étroite de 4 200 $ à 4 500 $ au cours des deux dernières semaines, consolidant après avoir brièvement atteint son sommet historique de 4 956 le 24 août.

Les traders évaluent désormais la probabilité d’un nouvel élan haussier, alors que le S&P 500 a atteint un record jeudi, porté par des données décevantes sur le marché du travail américain.

Les contrats à terme sur l’Ether s’échangent actuellement avec une prime de 5 % par rapport aux marchés spot ETH, ce qui reflète une faible demande des acheteurs utilisant l’effet de levier.

En conditions de marché neutres, les primes sur les contrats à terme oscillent généralement entre 5 % et 10 %, en raison du délai de règlement plus long. Plus préoccupant encore, même le rallye au-dessus de 4 800 $ en août n’a pas réussi à susciter un sentiment haussier durable chez les traders.

La tendance baissière ne faiblit pas

La tendance baissière des produits dérivés sur l’Ether a coïncidé avec dix jours consécutifs de sorties nettes des fonds négociés en bourse (ETF) Ethereum spot, jusqu’à lundi.

Le retournement de tendance, marqué par 216 millions de dollars d’entrées nettes sur les ETF mardi et mercredi, n’a pas suffi à relancer durablement l’élan haussier, laissant les traders incertains quant à la faisabilité d’un objectif de prix à 5 000 $ pour l’ETH en 2025.

Une partie de la déception des investisseurs en Ether s’explique par la baisse des frais sur le réseau Ethereum, bien que ce phénomène touche l’ensemble du marché des cryptomonnaies.

Les frais sur la chaîne Ethereum ont totalisé 42 millions de dollars sur 30 jours, en baisse de 7 % par rapport au mois précédent. En comparaison, les frais sur Tron ont chuté de 12 %, et Solana a enregistré une baisse de 2 %.

Le nombre d’adresses actives sur la couche de base d’Ethereum est resté stable, tandis que les solutions de couche 2 comme Base, Arbitrum et Polygon ont connu des baisses significatives.

Les ETF spot ETH ont subi une sortie nette de 1 milliard de dollars en six jours, alors que l’optimisme concernant une baisse des taux s’est estompé

Malgré cela, les institutions continuent d’acheter de l’Ether. Les investisseurs institutionnels renforcent leurs positions à long terme. Bitmine Immersion Tech (BMNR) a ajouté 202 500 ETH à ses bilans au cours des sept derniers jours, selon les données de Strategic ETH Reserve, pour une valeur de plus de 880 millions de dollars.

Ce véhicule d’investissement coté aux États-Unis détient désormais plus de 9,1 milliards de dollars en Ether.

Les récents gains de l’indice S&P 500 ne traduisent pas nécessairement des perspectives économiques positives. Les traders anticipent davantage une baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, après que les demandes initiales d’allocations chômage ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre 2021.

Le marché boursier se comporte de plus en plus comme l’or, offrant dividendes et rachats d’actions basés sur les bénéfices, tandis que les cryptomonnaies comme l’Ether restent plus risquées dans un contexte de ralentissement économique.

En conséquence, une hausse vers 5 000 $ pour l’ETH dépend largement d’une réduction de l’incertitude macroéconomique.

