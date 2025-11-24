Stablecoins : la BRI alerte sur un risque de contagion financière mondiale

Pour Résumer

La BRI met en garde contre les risques financiers liés aux stablecoins privés.

Une perte de confiance pourrait provoquer des turbulences sur les marchés mondiaux.

Une régulation internationale est nécessaire pour éviter une contagion financière globale.

Une menace pour les marchés financiers ?

Les stablecoins, comme leur nom l’indique, se veulent stables. Ils s’adossent à des monnaies comme le dollar ou l’euro. Pourtant, ils ne respectent pas les principes fondamentaux de la monnaie : unicité, élasticité, intégrité.

Ils restent vulnérables aux risques de crédit et de liquidité. Contrairement aux monnaies centrales, ils peuvent manquer de cohérence et provoquer des déséquilibres.

Un des dangers majeurs réside dans une ruée des investisseurs. Si un stablecoin perd confiance, ses réserves en actifs liquides peuvent être liquidées massivement. Les marchés obligataires mondiaux pourraient alors subir de fortes turbulences.

Ce phénomène s’appelle le « risque de queue ». L’impact, selon la BRI, ne se limiterait pas au secteur crypto ; il pourrait atteindre les marchés financiers traditionnels.

Les pays émergents sont particulièrement exposés. Une adoption massive de stablecoins étrangers peut entraîner des sorties de capitaux et affaiblir le système bancaire national. Leur politique monétaire devient moins efficace et la fragmentation financière entre juridictions pourrait s’accentuer.

Chaque pays développerait son propre cadre réglementaire, parfois ses propres stablecoins, créant ainsi des tensions globales.

La BRI plaide pour une régulation internationale. Elle recommande une coordination entre régulateurs pour éviter les arbitrages et limiter la contagion.

L’objectif est double : préserver la stabilité et profiter des avantages technologiques des stablecoins. Ces derniers permettent en effet des paiements transfrontaliers plus rapides et des marchés financiers plus efficients.

L’institution n’écarte pas l’idée de monnaies numériques sûres. Elle propose un « grand livre unifié tokenisé ». Ce registre centraliserait les réserves des banques centrales, les dépôts bancaires et les obligations d’État. Selon la BRI, cette structure pourrait créer un système monétaire plus transparent et robuste.

La nécessité d’un cadre clair

Pour réussir, la Banque des règlements internationaux insiste : il faut encadrer strictement les stablecoins privés. Les réserves doivent être transparentes, la qualité des actifs adossés élevée et la gouvernance des émetteurs solide.

Les mécanismes de liquidité doivent également prévenir les paniques. Sans ces mesures, les risques peuvent se propager au système financier mondial.

Le marché des stablecoins a atteint plusieurs centaines de milliards de dollars. Il est concentré autour de quelques acteurs dominants. C’est pourquoi le débat réglementaire s’intensifie : certains réclament des règles strictes, d’autres dénoncent un frein à l’innovation.

Finalement, la BRI transmet un message clair : les stablecoins offrent des opportunités technologiques, mais ils comportent des dangers.

Sans supervision internationale et coordination, leur développement pourrait déclencher une contagion financière globale. Agir tôt est nécessaire : le coût d’une crise serait bien plus lourd que celui d’une régulation préventive.

