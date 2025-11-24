LIVE – Retour au calme pour Bitcoin, montée en puissance de DOGE et XRP – Toute l’actualité du 24 novembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin défend un support crucial autour de 80 000–85 000 $, après son récent record ATH.

Les premiers ETF « spot » de DOGE et XRP sont lancés aux États-Unis.

Le marché reste volatil malgré un léger rebond des principaux actifs.

Bitcoin : zone clé à défendre

Après avoir frôlé les 82 000 $ vendredi dernier, Bitcoin rebondit légèrement ce lundi, à environ 86 800 $.

Le roi de la cryptomonnaie affiche ainsi une hausse d’environ +5,8 % depuis vendredi, et de +1 % sur 24 heures.

Le mouvement arrive après une forte correction qui a suivi son récent record historique (ATH) atteint plus tôt en novembre.

Le repli sur la zone 80 000-85 000 $ reste très surveillé. Selon Swissblock, la pression de vente a « fortement diminué ».

Si Bitcoin maintient ce support, un rebond structurel est possible ; s’il le perd, la faiblesse pourrait relancer une phase baissière. Par ailleurs, les flux sur les ETF Bitcoin restent faibles, ce qui limite l’optimisme institutionnel.

Dogecoin & XRP : vers une nouvelle ère

Du côté altcoins, Dogecoin et XRP sont sous les projecteurs. Aux États-Unis, les ETF « spot » GDOG (pour DOGE) et GXRP (pour XRP) ont été autorisés par la NYSE Arca.

Le cours de XRP se situe aujourd’hui autour de 2,06 $, en progression d’environ +1,5 % sur 24 heures.

Pour DOGE, son prix est d’approximativement 0,146 $, avec une légère baisse de 0,45 % sur 24 heures.

Techniquement, ces ETF peuvent améliorer la profondeur du marché. Ils facilitent l’entrée d’investisseurs institutionnels qui n’avaient pas accès à DOGE ou XRP via des plateformes crypto. Cependant, un afflux de capitaux n’est jamais immédiat. Les deux actifs évoluent encore dans un environnement de volatilité élevée et de liquidité prudente.

Ainsi, Bitcoin teste un support pivot après son ATH. DOGE et XRP entrent dans un cadre institutionnel inédit. Le marché scrute chaque signal technique et fondamental. Ces prochaines heures pourraient définir la direction du cycle crypto.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Dogecoin, XRP et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :