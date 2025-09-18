Stablecoins tokenisés : USDY Yieldcoin redéfinit les rendements crypto

Pour Résumer

USDY offre des rendements grâce à des actifs tokenisés sur Stellar.

C’est un lancement permettant d'accéder à des rendements sécurisés, tout en facilitant les paiements transfrontaliers.

Transformer les bons du Trésor via la blockchain démocratise l’accès aux rendements sécurisés pour les investisseurs.

USDY et Stellar : nouvelle vision pour les rendements

USDY est un yieldcoin adossé aux bons du Trésor. En gros, il offre des rendements sûrs à travers plusieurs blockchains. Ce lancement rapproche stablecoins et paiements transfrontaliers. Ainsi, il combine la rapidité de Stellar et le rendement traditionnel pour le transformer en opportunité numérique.

Avec Stellar, Ondo Finance donne une dimension mondiale à USDY. Concrètement, il renforce la vitesse et le faible coût pour des paiements internationaux. Cette combinaison crée un modèle hybride. Il offre stabilité du dollar et rendements passifs accessibles pour les investisseurs particuliers comme institutionnels.

1/ Wall Street 2.0 is here. Ondo Global Markets is now live, providing one of the largest-ever selections of tokenized U.S. stocks & ETFs onchain with the liquidity of traditional finance, starting on @Ethereum. 100+ assets now live, with hundreds more on the way. pic.twitter.com/caHhT0gRX5 — Ondo Finance (@OndoFinance) September 3, 2025

La liquidité et accessibilité accrues pour les investisseurs

Ondo Finance rend possible l’accès direct à des actifs générant des rendements grâce à USDY intégré sur Stellar. Ce dernier, reconnu pour sa rapidité et ses faibles frais, devient l’infrastructure idéale pour cette nouvelle vague d’innovation financière.

USDY sur Stellar facilite les stratégies de trésorerie décentralisée. Désormais, il offre un rendement institutionnel ouvert aux utilisateurs particuliers.

La tokenisation des actifs réels

La tokenisation des bons du Trésor qui se fait via USDY redéfinit l’accès aux rendements. Dans ce contexte, cela concerne particulièrement les acteurs du marché mondial.

USDY dépasse 650 millions de dollars verrouillés, couvrant neuf blockchains. Son rendement annuel est estimé à 5,3 % APY. Grâce à Stellar, USDY rapproche la finance traditionnelle et la DeFi. Par conséquent, cela transforme le rendement institutionnel en quelque chose d’accessible à tous.

Snorter, un memecoin en pleine ascension, attire l’attention des investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités. Sa présence rappelle que l’écosystème crypto reste varié, mêlant projets sérieux comme tokens communautaires et USDY à fort impact médiatique.

Une stratégie pour l’avenir : les nouvelles applications

L’une des caractéristiques les plus fascinantes d’USDY sur Stellar est sa capacité à offrir une véritable utilité au-delà de l’investissement classique.

Les utilisateurs peuvent désormais transformer leurs soldes en actifs productifs grâce à des cas d’utilisation tels que l’épargne sur blockchain, des stratégies de trésorerie institutionnelles ou même des flux de remises qui génèrent des rendements.

Cette évolution réunit la sécurité des bons du Trésor et la flexibilité des applications décentralisées (DeFi), permettant ainsi une nouvelle forme de valeur à portée de main pour tous.

De nouvelles applications pour le futur

USDY sur Stellar permet d’épargner, de gérer sa trésorerie et d’optimiser les paiements transfrontaliers tout en générant du rendement.

Cette évolution allie sécurité des bons du Trésor et flexibilité DeFi. Ainsi, elle ouvre une nouvelle ère d’investissement pour tous.

Une nouvelle ère pour la gestion de trésorerie et l’accès aux rendements

USDY, yieldcoin d’Ondo Finance, s’appuie sur Stellar pour transformer la gestion de trésorerie. De plus, il démocratise les rendements.

La tokenisation des actifs réels bouleverse la finance traditionnelle et crypto. De ce fait, elle offre une opportunité unique aux investisseurs mondiaux.

À lire aussi :