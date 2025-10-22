Une startup asiatique lève 10 M$ pour étendre les paiements en stablecoins

Pour Résumer

StraitsX lève 10 M$ pour développer les paiements en stablecoins en Asie-Pacifique.

La startup veut relier monnaies fiat et blockchain via des solutions régulées.

Cette levée confirme le regain de confiance dans les paiements numériques.

Une expansion régionale maîtrisée

Le contexte explique en partie une telle expansion. Les paiements numériques connaissent une croissance exceptionnelle dans toute la région. L’Asie est ainsi devenue un véritable terrain d’expérimentation pour le développement de solutions de paiements numériques.

Cela s’explique par la demande grandissante pour des transactions qui soient rapides, économiques et accessibles 24 heures sur 24. L’innovation est stimulée par l’adoption massive du commerce numérique et des technologies basées sur la blockchain.

Par ailleurs, les autorités financières commencent désormais à considérer les stablecoins, autrefois réservés à l’univers de la cryptomonnaie, comme des instruments de paiement régulés et efficaces.

StraitsX aspire à jouer un rôle clé dans cette expansion et la startup n’a pas l’intention de faire les choses à moitié. Elle est déjà pionnière dans l’émission de stablecoins régulés comme le XSGD, indexé sur le dollar de Singapour. Désormais, elle souhaite élargir son champ d’action à d’autres marchés clés.

Son objectif est d’assurer une transition en douceur entre les paiements en monnaie traditionnelle et ceux en stablecoins. Elle offrirait donc aux sociétés, institutions financières et plateformes Web3 une interopérabilité améliorée.

Afin de réaliser cela, StraitsX a établi une collaboration avec le groupe UQPAY, un intervenant réputé dans les transactions transfrontalières. Cette coopération donne à la startup l’opportunité d’améliorer ses compétences technologiques et d’élargir son réseau d’acceptation dans divers pays d’Asie.

Les capitaux collectés serviront à élaborer des API innovantes à destination des entreprises, aptes à traiter en temps réel les conversions entre stablecoins et devises locales.

La jeune entreprise aspire aussi à simplifier les transactions entre pays, à diminuer les frais de transfert et à accélérer les paiements internationaux. Ceux-ci sont en effet souvent ralentis par les intermédiaires bancaires traditionnels.

StraitsX prévoit en outre de lancer des cartes de paiement, virtuelles et physiques. Elles permettraient aux détenteurs de stablecoins de régler leurs achats chez des commerçants. Et cela tout en effectuant le règlement final en monnaie fiduciaire.

Un avenir prometteur

Cette levée de fonds ouvre donc un nouveau chapitre de croissance pour l’entreprise. La startup reconnaît que l’appui d’UQPAY renforcera les liens entre les stablecoins et les devises fiat, tout en améliorant la connectivité internationale et le respect des normes réglementaires.

En dépit de cet engouement, des obstacles subsistent. L’environnement réglementaire entourant les stablecoins est toujours fortement influencé par la régulation des différents pays. Ces divergences contraignent des entreprises telles que StraitsX à agir avec précaution pour garantir leur conformité légale.

De plus, il va falloir convaincre les commerçants et les consommateurs d’adopter ces nouvelles solutions, ce qui n’est pas toujours une tâche aisée. Cela nécessitera un important travail d’éducation et d’intégration.

Il faudra donc du temps. Or le temps passe très vite dans le monde des cryptos. La concurrence s’intensifie de nombreuses fintechs cherchant, elles aussi, à dominer le marché des paiements numériques.

Malgré les défis encore à surmonter, cette collecte de fonds met en évidence une tendance manifeste. La confiance est restaurée dans les systèmes de paiement basés sur la technologie blockchain.

StraitsX, en se basant sur un modèle régulé et une technologie solide, aspire à démontrer que les stablecoins constituent un élément essentiel de l’économie numérique.

Si cela s’avère payant, cette démarche pourrait radicalement changer la façon dont les entreprises asiatiques gèrent l’envoi, la réception et la gestion de leurs paiements à l’échelle mondiale.

