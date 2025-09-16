Strategy renforce sa domination avec 60 M$ en Bitcoin et 639 000 BTC en réserve

Pour Résumer

Strategy a récemment investi 60 millions de dollars pour acquérir 525 BTC, portant sa réserve totale à 639 000 BTC.

Cette acquisition a été financée par la vente d'actions privilégiées, renforçant sa position dominante sur le marché des cryptos.

Strategy reste le plus grand détenteur de Bitcoin parmi les entreprises publiques.

Une acquisition majeure qui secoue le marché crypto

Entre le 8 et le 14 septembre, Strategy a acheté 525 BTC, à un prix moyen de 114 562 $ par Bitcoin. Une transaction qui s’inscrit dans leur plan d’expansion en BTC.

C’est une décision qui marque un tournant pour la société. C’est le cas car ces achats ont été financés par la vente d’actions préférentielles, et non par leurs bénéfices d’exploitation. Un choix audacieux, reflétant une vision à long terme dans un marché crypto volatil.

Comment une acquisition de ce type influence-t-elle le marché ? En effet, l’impact est immédiat. À 73,4 milliards de dollars, la réserve de Bitcoin de Strategy se rapproche d’une valorisation colossale. Par conséquent, cette croissance continue de manière impressionnante.

🔎 Advanced analytics isn’t just for data experts anymore. Our 2025 survey shows a 3x increase in orgs planning to give 30%+ of employees direct access to AI analytics in the next 12 months. 🚀 👉 Download the full report: https://t.co/4IdVx7hrFa#DataDemocratization #AI… pic.twitter.com/4AOYFSMbtS — Strategy (@MicroStrategy) September 11, 2025

Une capitalisation basée sur une stratégie de marché audacieuse

Les acquisitions récentes de Strategy montrent la puissance de sa stratégie de marchés de capitaux. Pour financer ses achats, l’entreprise a utilisé les produits nets de la vente de trois séries d’actions privilégiées. Ce mécanisme particulier lui permet de renforcer ses positions tout en accédant à des fonds supplémentaires.

En seulement une semaine, Strategy a ainsi acheté 1 955 BTC pour un total de 217,4 millions de dollars. Le timing, la méthode et l’efficacité de l’entreprise en matière d’acquisition de Bitcoin sont impressionnants. Est-ce le modèle à suivre pour les entreprises à venir ?

Une position dominante dans l’écosystème Bitcoin

Aujourd’hui, Strategy possède près de 639 000 BTC, représentant une valeur de 73,4 milliards de dollars. À titre de comparaison, la deuxième entreprise détenant le plus de Bitcoin, Marathon Digital, détient seulement 52 477 BTC. Cela démontre l’ampleur de la stratégie mise en place par Strategy.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les autres acteurs du marché ? La domination de Strategy sur le marché des cryptomonnaies semble bien installée, avec des gains papier dépassant les 26 milliards de dollars.

Comment cela influencera-t-il le futur des grandes sociétés crypto ?

Une tactique efficace

Le plan de capitalisation de Strategy semble être un modèle audacieux. D’ailleurs, leurs actions témoignent d’une vision claire. Cependant, est-ce que les autres acteurs de ce marché suivront le même chemin ?

Est-ce que cette position dominante est une bonne stratégie d’investissement pour d’autres entreprises ?

Bitcoin Hyper : une prévente stratégique inspirée des géants du marché

La stratégie de Bitcoin Hyper pourrait bien s’inspirer de l’approche audacieuse de Strategy. Avec une presale en cours, il est devenu un acteur majeur dans l’écosystème crypto.

En adoptant un modèle de capitalisation similaire, il pourrait rapidement accumuler des réserves de Bitcoin. Ainsi, cela attirera l’attention des investisseurs.

Pour ceux intéressés par le marché crypto, cette prévente pourrait offrir une occasion unique de profiter d’un projet à fort potentiel.

Découvrir Bitcoin Hyper

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.