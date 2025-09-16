LIVE – Pi Network, Bitcoin Hyper, Bitcoin, Ethereum… – Toute l’actualité du 16 septembre 2025

Journaliste spécialisée dans l’écosystème crypto et Web3, Oriane décrypte l’actualité des marchés, des projets blockchain et des grandes tendances du numérique pour Coinspeaker. Issu d’une formation en business et passionnée par l’univers décentralisé, elle explore les mutations technologiques, les enjeux économiques et les mouvements sociétaux liés aux cryptomonnaies. Forte de plusieurs années d’expérience dans la rédaction de contenus web, elle s’est progressivement tournée vers l’univers des actifs numériques, avec un intérêt marqué pour les dynamiques géopolitiques et macroéconomiques qui façonnent ce secteur en constante mutation. Rédactrice passionnée, son objectif est de décrypter l’actualité du Web3, des blockchains et des marchés numériques pour offrir aux lecteurs des analyses claires, fiables et percutantes
Pour Résumer
- Pi Network prépare une mise à jour critique mais reste plombé par ses fondamentaux.
- Bitcoin Hyper dépasse 16 M$ levés et alimente un engouement spéculatif croissant.
- Bitcoin consolide vers 115 000 $, boosté par l’espoir d’une baisse des taux directeurs de la FED.
Bitcoin et Ethereum sous surveillance
Bitcoin gagne en stabilité autour de 115 800 $, avec une hausse de +4 % ces derniers jours. Une hausse soutenue par l’anticipation d’un assouplissement monétaire de la Fed. La décision, attendu cette semaine, pourrait renforcer l’élan haussier… ou refroidir les ardeurs si les taux ne bougent toujours pas.
Du côté d’Ethereum, le climat est plus hésitant : Une baisse de 3,1 % sur 24 h, avec un prix oscillant entre 4 300 $ et 4 500 $. Les regards se portent désormais sur la résistance des 4 550 $, que le marché peine à franchir.
Bitcoin Hyper dépasse les attentes
Le buzz continue autour de Bitcoin Hyper. Le projet, présenté comme un Layer 2 pour Bitcoin, vient de franchir la barre des 16 millions de dollars levés en presale. Avec un prix à 0,01293 $ par token, la dynamique attire de plus en plus d’investisseurs, certains évoquent même un FOMO institutionnel.
Pi Network avance… mais reste contesté
De son côté, le réseau Pi Network poursuit sa feuille de route avec plusieurs évolutions. Certains analystes évoquent un potentiel de hausse de +50 % d’ici à 2026, misant sur l’effet de réseau et le calendrier technique.
D’autres voix sont plus réservées, estimant que les fondamentaux doivent encore se consolider pour permettre une vraie dynamique de prix.
Pour l’instant, le token PI reprend un peu de couleur à 0,375 $ (+3,8 %), même si sa performance reste décevante sur les trois derniers mois. Le projet avance, et la communauté suit de près les prochaines étapes.
Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Pi Network, Bitcoin Hyper, Bitcoin, Ethereum et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.
