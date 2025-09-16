LIVE – Pi Network, Bitcoin Hyper, Bitcoin, Ethereum… – Toute l’actualité du 16 septembre 2025

Pour Résumer

Pi Network prépare une mise à jour critique mais reste plombé par ses fondamentaux.

Bitcoin Hyper dépasse 16 M$ levés et alimente un engouement spéculatif croissant.

Bitcoin consolide vers 115 000 $, boosté par l’espoir d’une baisse des taux directeurs de la FED.

Bitcoin et Ethereum sous surveillance

Bitcoin gagne en stabilité autour de 115 800 $, avec une hausse de +4 % ces derniers jours. Une hausse soutenue par l’anticipation d’un assouplissement monétaire de la Fed. La décision, attendu cette semaine, pourrait renforcer l’élan haussier… ou refroidir les ardeurs si les taux ne bougent toujours pas.

Du côté d’Ethereum, le climat est plus hésitant : Une baisse de 3,1 % sur 24 h, avec un prix oscillant entre 4 300 $ et 4 500 $. Les regards se portent désormais sur la résistance des 4 550 $, que le marché peine à franchir.

Bitcoin Hyper dépasse les attentes

Le buzz continue autour de Bitcoin Hyper. Le projet, présenté comme un Layer 2 pour Bitcoin, vient de franchir la barre des 16 millions de dollars levés en presale. Avec un prix à 0,01293 $ par token, la dynamique attire de plus en plus d’investisseurs, certains évoquent même un FOMO institutionnel.

Pi Network avance… mais reste contesté

De son côté, le réseau Pi Network poursuit sa feuille de route avec plusieurs évolutions. Certains analystes évoquent un potentiel de hausse de +50 % d’ici à 2026, misant sur l’effet de réseau et le calendrier technique.

D’autres voix sont plus réservées, estimant que les fondamentaux doivent encore se consolider pour permettre une vraie dynamique de prix.

Pour l’instant, le token PI reprend un peu de couleur à 0,375 $ (+3,8 %), même si sa performance reste décevante sur les trois derniers mois. Le projet avance, et la communauté suit de près les prochaines étapes.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.