Pour Résumer

Strive, liée à Vivek Ramaswamy, fusionne avec Semler Scientific dans un accord 100 % en actions.

Le nouvel ensemble détient désormais plus de 10 900 BTC, renforçant sa position parmi les plus grands détenteurs corporate.

Cette opération marque une étape clé dans la stratégie de Strive pour devenir un leader du Bitcoin en entreprise.

Strive rachète Semler Scientific et franchit 10 900 BTC

Strive, la société de trésorerie Bitcoin associée à Vivek Ramaswamy, a annoncé un accord définitif pour acquérir Semler Scientific dans le cadre d’une fusion entièrement en actions.

Cette opération, qui valorise Semler avec une prime de 210 % par rapport à son dernier cours de clôture, place le nouvel ensemble parmi les plus grands détenteurs de Bitcoin cotés en bourse, avec plus de 10 900 BTC en réserve.

Une fusion approuvée et financée en actions

L’accord prévoit que chaque action de Semler Scientific sera échangée contre 21,05 actions de Strive (classe A). Les deux conseils d’administration ont donné leur accord à l’unanimité pour la transaction, témoignant ainsi de leur confiance en cette stratégie audacieuse.

En proposant une récompense, Strive démontre sa détermination à intensifier sa présence dans le monde de la trésorerie Bitcoin.

En outre, ce genre de fusion par actions témoigne d’une intention manifeste : sauvegarder les liquidités tout en renforçant les réserves en BTC. Contrairement à d’autres acteurs qui financent leur croissance par de la dette, Strive adopte un modèle plus durable et moins risqué.

10 900 BTC : une réserve stratégique

En parallèle de l’opération, Strive a acquis 5 816 bitcoins pour un total de 675 millions de dollars, au prix moyen de 116 047 $ par BTC.

Ajouté aux quelque 5 000 BTC déjà détenus par Semler Scientific, ce nouvel ensemble dépasse désormais les 10 900 BTC. Ainsi, la société se place directement aux côtés de MicroStrategy et d’autres leaders mondiaux en termes de réserves d’entreprise de Bitcoin.

Michael Saylor's STRATEGY now holds 639,835 Bitcoin worth $72 BILLION pic.twitter.com/5QycyNTYjV — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) September 22, 2025

Pour Strive, cette stratégie renforce l’idée que Bitcoin n’est pas seulement un actif spéculatif, mais bien une véritable réserve stratégique.

En conséquence, l’entreprise s’affirme comme une “Bitcoin treasury company” assumée, un modèle qui gagne rapidement en popularité auprès des investisseurs institutionnels.

Gouvernance et vision

Eric Semler, président exécutif de Semler Scientific, rejoindra le conseil du nouvel ensemble.

Par ailleurs, Matt Cole, PDG de Strive, a souligné que cette fusion “cimente la position de Strive comme leader du Bitcoin corporate” et que l’ambition reste claire : surperformer Bitcoin sur le long terme grâce à une gestion active et une structure de capital optimisée.

En outre, le groupe a indiqué vouloir explorer des synergies autour de l’activité diagnostics de Semler. Même si le cœur de la stratégie reste centré sur Bitcoin, cette diversification pourrait offrir un relais de croissance supplémentaire.

Vivek Ramaswamy, au centre de la stratégie

L’engagement de Vivek Ramaswamy donne une dimension spécifique à cette fusion. Effectivement, l’homme d’affaires et figure politique américaine mise sur Bitcoin en tant qu’actif de réserve majeur depuis plusieurs années.

Cette action renforce son rôle dans l’établissement d’une véritable alternative financière centrée sur le BTC.

Une étape clé dans la course aux trésoreries Bitcoin

Avec 10 900 BTC, Strive devient désormais un acteur majeur dans la compétition des entreprises cherchant à intégrer Bitcoin à leur bilan.

De ce fait, cette fusion confirme une tendance de fond : de plus en plus de sociétés cotées considèrent Bitcoin non pas seulement comme une opportunité, mais aussi comme un actif stratégique capable de renforcer leur position sur les marchés financiers.

Pour les investisseurs, Strive illustre à la fois l’audace et le pari du long terme : celui de miser massivement sur un actif dont la rareté et la décentralisation séduisent toujours plus d’entreprises et de particuliers.

Source : globenewswire.com

