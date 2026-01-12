Tether gèle 182 millions de dollars : le bras armé de la conformité réglementaire

Pour Résumer

Tether a gelé 182 millions de dollars en USDT sur cinq adresses Tron le 11 janvier, poursuivant sa stratégie systématique de conformité réglementaire.

Depuis 2023, Tether a immobilisé plus de 3 milliards de dollars en collaboration avec plus de 310 agences gouvernementales dans 62 pays.

Bien que ces interventions combattent les activités illicites, elles illustrent aussi le pouvoir centralisé exercé par les émetteurs de stablecoins sur leurs utilisateurs. .

Un système de gel centralisé et coordonné

Les cinq gels du 11 janvier ont touché des portefeuilles contenant chacun entre 12 et 50 millions de dollars environ, tous bloqués au cours de la même journée. Cette action coordonnée figure parmi les plus importantes restrictions de wallets jamais divulguées publiquement sur Tron en plusieurs mois. Elle découle directement de la politique de gel volontaire lancée par Tether en décembre 2023, en réponse aux exigences du Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain.

Dans ses conditions de service, Tether affirme clairement son droit de partager les données utilisateurs ou de geler les adresses « lorsqu’ordonné de le faire ou de manière volontaire si cela nous semble raisonnable et nécessaire ». Cette clause, aussi simple qu’elle paraisse, confère à l’émetteur de stablecoin un pouvoir impressionnant sur ses actifs. Depuis son implémentation, Tether a immobilisé plus de 3 milliards de dollars d’USDT pour soutenir l’application de la loi, en collaboration étroite avec plus de 310 agences gouvernementales réparties dans 62 juridictions différentes.

L’ampleur de la conformité : une domination sans égal

L’activité de gel de Tether surpasse radicalement celle de ses concurrents. Selon le rapport AMLBot de décembre 2025, le volume total d’USDT gelé par Tether depuis 2023 est approximativement 30 fois supérieur aux 109 millions de dollars d’USDC bloqués par Circle pendant la même période. Cette disproportion reflète deux réalités : la domination écrasante de Tether dans le marché des stablecoins, et son engagement proactif envers la conformité réglementaire.

Au mois de juillet 2025 seul, Tether avait assisté les agences américaines dans le gel de plus de 2 380 portefeuilles totalisant environ 1,14 milliard de dollars, impliquant le FBI et le Service secret américain, sans compter les opérations de gel coordonnées en dehors des États-Unis. Avec une circulation de plus de 187 milliards de dollars, représentant 64% du marché global des stablecoins évalué à 292 milliards de dollars, USDT détient un poids incomparable. Son concurrent direct USDC dispose d’une offre totale de 75 milliards de dollars seulement.

Le paradoxe des stablecoins : facilité d’utilisation et abus systématique

Malgré, ou peut-être en raison de, leur utilité croissante dans l’écosystème légitime, les stablecoins demeurent les instruments privilégiés des transactions illicites. Un rapport récent de Chainalysis révèle que les stablecoins ont représenté 84% du volume total des transactions cryptographiques illégales en 2025, pour un montant minimal estimé à 154 milliards de dollars. Cette statistique éclaire le véritable enjeu derrière les gels massifs de Tether : non seulement neutraliser les acteurs malveillants, mais aussi légitimer l’existence de stablecoins centralisés dans un environnement réglementaire de plus en plus strict.

Le gel du 11 janvier démontre que Tether n’attend pas les ordres des autorités pour agir. Sa capacité à geler des adresses de manière autonome, et à grande échelle, positionne l’entreprise en tant que partenaire incontournable de la conformité mondiale. Cependant, cette même capacité soulève des questions fondamentales sur la véritable nature décentralisée des cryptomonnaies et sur le pouvoir discrétionnaire que les émetteurs de stablecoins exercent réellement sur leurs utilisateurs.

