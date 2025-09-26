Crypto : les sociétés de trésorerie face à une pression baissière

Pour Résumer

Un PIPE dilue les actionnaires et crée une pression vendeuse quand les titres sont débloqués.

Plusieurs sociétés ont chuté de 70 à 97% une fois revenus vers leur prix d’émission.

Seul un vrai rallye Bitcoin peut absorber ces ventes et éviter d’autres plongeons.

PIPE, dilution et pression vendeuse : le mécanisme, sans jargon

Un PIPE (private investment in public equity) augmente le nombre d’actions en circulation. Les actionnaires actuels sont dilués et une pression se crée. Dès que les investisseurs du PIPE peuvent vendre, ils remettent leurs titres sur le marché pour sécuriser leur profit. Si l’intérêt acheteur est faible, le cours a tendance à revenir vers le prix du PIPE.

C’est une mécanique boursière simple, mais elle fait très mal dans un secteur aussi volatil et corrélé à Bitcoin.

CryptoQuant résume le risque de façon directe dans leurs analyses.

From $35 to $1: PIPE deals are crushing Bitcoin treasury stocks. Kindly MD (NAKA) soared 18.5x in weeks, then fell 97%, back to its $1.12 PIPE price. PIPE price gravity is brutal. pic.twitter.com/84KGVQLRHi — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) September 25, 2025

Des cas concrets qui piquent

Kindly MD (NAKA) est l’exemple le plus frappant. Le titre est passé d’environ 1,80 dollar fin avril à un plus haut intraday proche de 35 dollars fin mai après l’annonce du PIPE. Puis, lorsque les actions du PIPE ont été déverrouillées, le cours a décroché de 97 % jusqu’à 1,16 dollar, quasiment le prix du PIPE à 1,12 dollar.

C’est le manuel de la pression vendeuse appliqué à la lettre.

Strive Inc. (ASST) a fini à 2,75 dollars jeudi, soit 78 % sous son pic de mai à 13 dollars. Son PIPE a été fixé à 1,35 dollar. Si les investisseurs PIPE peuvent vendre le mois prochain, le simple retour vers le prix d’émission implique encore environ 55 % de baisse depuis 2,75 dollars.

Cantor Equity Partners (CEP), qui fusionne avec Twenty One Capital, a un PIPE à 10 dollars. Le titre a déjà perdu près de 70 % depuis son plus haut et cote sous 20 dollars, ce qui laisse théoriquement jusqu’à 50 % de baisse s’il retombe vers 10.

Pourquoi c’est spécifiquement un sujet « crypto »

Dans une trésorerie crypto, la « thèse » repose en grande partie sur la valeur des cryptos au bilan. Si Bitcoin ou Ether stagnent ou reculent, l’appétit des acheteurs d’actions se tasse. Ajouter par-dessus un flot d’actions PIPE qui arrivent en vente, c’est mettre de l’huile sur le feu.

Autre effet typique du secteur : quand la dominance de Bitcoin monte, l’argent se concentre sur BTC et déserte les paris périphériques, dont ces actions. La pression devient alors encore plus dure à absorber.

Le seul vrai contre-feu à court terme

Un rallye durable de Bitcoin est le seul catalyseur crédible pour neutraliser les pertes. Si BTC repart franchement, les flux reviennent, la demande s’épaissit et le marché peut digérer la revente des titres PIPE au fil de l’eau. Sans ce soutien, beaucoup de ces actions risquent de continuer à glisser vers leur prix d’émission, voire en dessous.

Les bons réflexes à avoir

Regarder trois choses, simplement. Un : le calendrier des déverrouillages PIPE, car il dicte la pression vendeuse potentielle. Deux : l’écart entre le cours et le prix du PIPE, qui mesure la tentation de vendre pour les investisseurs entrés à prix réduit.

Trois : la trajectoire de Bitcoin et les flux sur le spot, qui peuvent faire la différence entre absorption tranquille et chute en escalier.

En bref, le problème n’est pas seulement un problème de « finance d’entreprise ». C’est un choc d’offre qui arrive pile au moment où le marché crypto a besoin de demande. Si BTC reprend de l’allant, les trésoreries crypto respireront mieux. Si ce n’est pas le cas, l’aimant du PIPE risque encore d’attirer les cours.

