Trump en or au Capitole : l’adoption crypto en feu aux US

Pour Résumer

Trump signe le GENIUS Act pour réguler les stablecoins.

Réserve Bitcoin stratégique de 28 988 BTC lancée.

Le marché crypto atteint 3 800 milliards de dollars.

La statue dorée : symbole d’un virage pro-crypto

Le 17 septembre 2025, une statue dorée de 3,7 m de Trump tenant Bitcoin apparaît devant le Capitole. Financée par des investisseurs crypto, elle célèbre l’ère Trump. Effectivement, ce geste marque l’adoption massive des actifs numériques.

Trump avait promis de faire des US la « capitale crypto du monde ». De plus, depuis janvier 2025, son administration pousse l’innovation. En outre, le sommet crypto de la Maison Blanche en mars réunit des leaders comme Brian Armstrong.

Cette statue coïncide avec une hausse de Bitcoin à 110 000 $. D’ailleurs, la capitalisation crypto explose à 3 800 milliards de dollars. Effectivement, 70 % des Américains voient la crypto comme l’avenir.

Trump, ancien sceptique, embrasse désormais les actifs digitaux. En effet, ses dîners avec les « Crypto Kings » en mai 2025 attirent 148 millions de dollars. D’ailleurs, cela dope la confiance institutionnelle.

Le GENIUS Act : régulation des stablecoins

Le 18 juillet 2025, Trump signe le GENIUS Act au Capitole. Cette loi crée un cadre fédéral pour les stablecoins, milestone historique. Effectivement, elle légitime les paiements digitaux.

Les stablecoins, à 290 milliards de dollars, deviennent quotidiens. De plus, USDT et USDC, à 80 % du marché, bénéficient de réserves liquides. En outre, la loi impose des audits MiCA-like.

Trump déclare : « C’est du génie pur, l’Amérique va dominer les actifs digitaux. » D’ailleurs, l’industrie a investi 245 millions de dollars en lobbying. Effectivement, cela accélère l’adoption.

La loi relance l’innovation. En effet, les banques comme Citi testent des stablecoins. D’ailleurs, 15 % des flux transfrontaliers passent par là.

La réserve Bitcoin stratégique

En mars 2025, Trump crée la réserve stratégique Bitcoin de 28 988 BTC, valant 3,4 milliards de dollars. Effectivement, cela positionne les US comme leader.

Cette réserve inclut cinq cryptos, avec Bitcoin en tête. De plus, l’Executive Order de janvier soutient la blockchain. En outre, Scott Bessent, secrétaire au Trésor, promeut la tokenisation.

Bitcoin gagne 2 % post-annonce. D’ailleurs, les ETF attirent 25 milliards de dollars. Effectivement, BlackRock détient 350 000 BTC.

Trump nomme un « crypto czar » pour coordonner. En effet, cela répond à la dette US de 33 trillions de dollars. D’ailleurs, Bitcoin devient un hedge contre l’inflation à 3,1 %.

Impacts sur l’adoption crypto

Cette ère Trump enflamme l’adoption. Solana grimpe à 187,75 $, avec TVL à 10,7 milliards. Effectivement, 12 % des Américains investissent en crypto.

De plus, Ethereum atteint 4 264 $. En outre, la DeFi voit 88,8 milliards de dollars en TVL. D’ailleurs, les volumes d’échanges explosent à 50 milliards quotidiens.

Cependant, les critiques pointent les conflits d’intérêts. En effet, la famille Trump gagne des milliards via World Liberty Financial. D’ailleurs, 80 % des altcoins risquent une correction.

Effectivement, l’industrie applaudit. De plus, les flux illicites chutent de 35 %. En outre, Binance renforce sa conformité.

