UK : la Bank of England veut plafonner les stablecoins à 20 000 £ par personne

Pour Résumer

BoE propose 20 000 £ par personne pour stablecoins.

Limite temporaire pour les stablecoins systémiques.

Consultation jusqu’en février 2026.

Une proposition pour limiter les risques

La BoE publie une consultation le 10 novembre 2025, proposant un cadre réglementaire pour les stablecoins libellés en livres sterling. Effectivement, les stablecoins systémiques, ceux utilisés largement pour les paiements, verraient les holdings individuels limités à 20 000 £ (26 000 $).

Pour les entreprises, le plafond est de 10 millions de livres. De plus, ces limites sont temporaires, pour permettre une transition fluide vers une régulation complète. En outre, la BoE justifie cela par le risque de fuites massives de dépôts bancaires traditionnels.

Cette mesure s’aligne sur MiCA européen, mais va plus loin. D’ailleurs, la BoE exige 60 % des réserves en bons du Trésor UK. Effectivement, cela renforce la stabilité, mais freine l’adoption.

En effet, Sarah Breeden, vice-gouverneure, défend ces garde-fous. De plus, la consultation invite les retours jusqu’au 10 février 2026. En outre, les règles finales sortiraient fin 2026.

Critique de l’industrie : un frein à l’innovation ?

L’industrie crypto critique cette proposition. Effectivement, le plafond de 20 000 £ semble trop bas comparé aux US, sans limite dans le GENIUS Act.

Les executives comme Monica Long de Ripple dénoncent un signal négatif. De plus, cela pourrait chasser les entreprises vers l’Europe continentale. En outre, seulement 10 % des Britanniques utilisent des stablecoins actuellement.

D’ailleurs, la BoE vise les stablecoins systémiques, pas les non-paiement. Effectivement, cela exclut USDT ou USDC pour trading pur.

En effet, la FCA co-supervisera la protection consommateur. De plus, les émetteurs accèdent aux liquidités BoE en stress. En outre, cela équilibre innovation et stabilité.

Impacts sur le marché crypto britannique

Cette proposition secoue le secteur. Bitcoin stagne à 105 556 $, malgré une capitalisation à 3 800 milliards de dollars. Effectivement, Solana gagne 1 % à 164,75 $.

Les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. De plus, la DeFi TVL britannique monte à 5 milliards. En outre, Ethereum, à 3 564 $, résiste.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace les retail. D’ailleurs, les volumes chutent de 10 %.

Effectivement, les exchanges comme Binance UK renforcent la conformité. En outre, la confiance institutionnelle vacille. De plus, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : un équilibre fragile ?

Ce plafond peut-il équilibrer stabilité et innovation ? ChatGPT-5 prévoit un marché stablecoin UK à 100 milliards d’ici 2027. Effectivement, la consultation pourrait assouplir les limites.

De plus, des hubs comme Singapour attirent les talents. En outre, une réforme pourrait passer en 2026. D’ailleurs, 10 % des paiements pourraient être stablecoins.

Cependant, des défis persistent. En effet, une surréglementation freine. De plus, les hacks à 1 milliard inquiètent.

Novembre 2025 appelle à la consultation. Effectivement, la BoE pourrait redessiner les paiements. La prudence s’impose pour les investisseurs.

