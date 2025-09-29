Après 12 ans, un vieux wallet BTC réactive 44 M$

Pour Résumer

Un vieux wallet a bougé 400 BTC après 12 ans de silence.

Les sorties sont fractionnées en petits lots, signe d’une gestion prudente.

Ces réveils rappellent que d’anciens stocks réapparaissent ponctuellement sans forcément peser sur le marché.

Douze ans de silence, puis 400 BTC en ordre de marche

Particularité notée par les traqueurs on-chain : ce wallet avait été alimenté à l’origine par des mineurs, il y a quinze ans. Au passage, l’échelle du temps donne le vertige. Au moment où l’adresse s’est endormie, le bitcoin valait autour de 135 dollars. Il cote aujourd’hui environ à 112 000 dollars. L’ordre de grandeur se passe de superlatifs.

Ce réveil n’est pas un cas isolé. Depuis l’été, plusieurs adresses « Satoshi-era » ont refait surface. En juillet, un wallet géré par Galaxy Digital a ainsi vendu plus de 80 000 BTC pour une valeur supérieure à 9 milliards de dollars.

A dormant wallet woke up after 12 years, moving 400.08 $BTC($44.29M) to multiple new wallets 3 hours ago. The 400.08 $BTC was received from miners 15 years ago.https://t.co/aem7WhbkOu pic.twitter.com/3m4XSBNXFO — Lookonchain (@lookonchain) September 29, 2025

Début septembre, un autre « OG » a procédé à une rotation massive de son exposition, en vendant du BTC pour acquérir près de 4 milliards de dollars d’ETH.

Ce que montre l’on-chain

Dans le cas du wallet réactivé ce week-end, la mécanique tranche par sa sobriété. Pas de mélange de fonds complexes, pas d’aller-retour vers des plateformes centralisées repérables.

Les sorties se font en petites tranches d’une quinzaine de BTC, vers une grappe d’adresses récentes. Ce pattern a deux avantages.

Il limite le « bruit » sur les carnets d’ordres s’il y a un relais ultérieur. Et il disperse le risque opérationnel en fractionnant l’historique et les montants.

Le fait que l’adresse ait été nourrie par des blocs de minage à l’époque ajoute une couche de narration. Les mineurs des années 2010 qui ont conservé leurs pièces se retrouvent assis, aujourd’hui, sur des plus-values astronomiques.

Quand l’un d’eux bouge, le marché écoute.

Rien n’indique qui contrôle l’adresse. Aucune preuve d’un acteur institutionnel, pas davantage d’indices menant à un service de conservation connu. Les trackers se contentent de confirmer l’ancienneté, la source initiale minée et la séquence d’envois.

C’est souvent la règle avec ces réveils. L’identité reste opaque, l’intention se lit seulement à travers les flux. On ne sait donc pas si ces 400 BTC finiront en vente immédiate, en collatéral sur un protocole, en transfert intra-groupe ou en simple réorganisation de stockage.

Pourquoi maintenant

Les précédents récents offrent des clés de lecture. Lorsqu’un patrimoine en bitcoin devient intergénérationnel, les exécuteurs d’une succession préfèrent liquider tout ou partie pour simplifier le partage.

Dans d’autres cas, des détenteurs historiques arbitrent vers d’autres actifs numériques jugés porteurs, comme l’ether, ou réallouent en stablecoins pour figer un gain.

Et le 11 septembre, une adresse contenant environ 444 BTC a été réactivée après près de treize ans d’hibernation. Ces mouvements forment une trame cohérente : des poches de très anciens bitcoins se remettent à circuler lorsque le marché approche ou inscrit de nouveaux sommets, souvent pour des raisons patrimoniales ou de gestion du risque.

A Bitcoin OG holding at least 80,009 $BTC($8.69B) woke up after 14+ years of dormancy and transferred out 40,000 $BTC($4.35B) today! This OG controls about 8 wallets, 2 of which received 20,000 $BTC($15,600 at the time, $2.18B now) on April 2, 2011, when the price of $BTC was… pic.twitter.com/F8jULZ6Ee7 — Lookonchain (@lookonchain) July 4, 2025

Il y a aussi l’effet prix. Entre 135 dollars il y a douze ans et plus de 110 000 dollars aujourd’hui, le multiple dépasse 800. Même sans besoin de cash, sécuriser une fraction après une telle appréciation relève d’une saine gestion du risque.

Reste l’écueil classique des interprétations. Voir un vieux wallet bouger ne signifie pas que l’offre va inonder le marché. La granularité des sorties en paquets de 15 BTC suggère au contraire une approche précautionneuse.

Et l’histoire récente rappelle que la résurgence d’adresses Satoshi-era n’a pas empêché le bitcoin d’inscrire de nouveaux plus hauts cet été, tout comme elle n’a pas systématiquement déclenché de ventes massives.

Le signal pertinent tient surtout à la cyclicité. Ces réveils ponctuent les périodes où la capitalisation et la liquidité autorisent des opérations discrètes de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Ce que cela dit du marché

Cette séquence valide deux choses. Premièrement, l’infrastructure de suivi on-chain est suffisamment mature pour documenter en temps réel des événements qui, jadis, seraient passés inaperçus. Deuxièmement, les « anciens » continuent d’arbitrer, de transmettre ou de sécuriser.

C’est la marque d’un actif qui a gagné en profondeur, en cas d’usage et en diversité d’acteurs. La curiosité du jour tient à la propreté du tracé. Des lots réguliers, pas d’empressement, aucune interaction visible avec des ponts à la réputation sulfureuse. En clair, un réveil méthodique.

Pour l’investisseur, l’information est à classer dans la catégorie « bruit utile ». Elle ne change pas la thèse de fond, mais rappelle que des stocks historiques existent et se remettront en mouvement à intervalles irréguliers, selon des logiques qui n’ont rien à voir avec le trading intraday. La bonne discipline consiste à observer sans extrapoler.

Un vieux portefeuille qui bouge raconte d’abord une histoire de temps long. Les chandeliers du lendemain, eux, raconteront autre chose.

