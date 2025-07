Western Union : révolution des paiements mondiaux avec les stablecoins ?

Western Union, forte de 175 ans d’histoire, se concentre sur trois opportunités clés. Pour commencer, ce sont les transferts transfrontaliers rapides, les échanges de stablecoins et de monnaies fiduciaires. Ensuite, la société s’occupe de la fourniture d’outils de stockage de valeur pour ses clients.

Par ailleurs, Western Union explore des partenariats afin d’offrir des services au sein de son portefeuille numérique. Au cœur des efforts se trouvent les stablecoins. En fait, ce sont des monnaies numériques liées à des monnaies fiduciaires telles que le dollar américain ou l’euro.

Ces actifs offrent la rapidité et le faible coût des transactions de la technologie blockchain. En même temps, ils permettent de bénéficier de la stabilité monétaire des monnaies traditionnelles.

Les stablecoins peuvent également réduire les coûts et améliorer le service aux utilisateurs. Par exemple, ce moyen de paiement réduit les problèmes dans les transferts internationaux.

WESTERN UNION CEO: "WE'RE INVESTIGATING HOW WE MIGHT OFFER STABLECOIN PRODUCTS IN OUR DIGITAL WALLETS TO OUR CUSTOMERS AROUND THE WORLD," pic.twitter.com/UsFPpGN6tQ

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) July 22, 2025