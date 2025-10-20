Stripe frappe fort : sa blockchain Tempo vaut déjà 5 milliards $

Pour Résumer

Stripe lève 500 millions $ pour sa nouvelle blockchain Tempo, valorisée à 5 milliards $.

Tempo vise à simplifier les paiements réels via stablecoins et monnaies fiduciaires.

Stripe recrute des experts d’Ethereum pour rivaliser avec Visa, Solana et Ripple.

Une levée de fonds record pour une blockchain d’entreprise

Selon les infos rapportées par The Block, Tempo a réussi un véritable exploit avec ce premier tour de financement, la fameuse Série A.

En effet, 500 M$ ont été injectés dans la nouvelle blockchain de Stripe avec le copilote des fonds Greenoaks Capital et Thrive Capital. Par ailleurs, cette levée intervient alors que Stripe avait temporairement mis en pause ses projets crypto liés au Bitcoin, il y a plusieurs années. Aujourd’hui, le retour est donc spectaculaire.

En tout cas, cette réussite propulse Tempo au statut de licorne, avec une valorisation qui dépasse largement les attentes habituelles. Grâce à ce financement, Tempo rejoint rapidement le cercle des blockchains les plus valorisées dès leur lancement.

Selon les sources, d’autres investisseurs comme Sequoia Capital, Ribbit Capital et SV Angel ont également participé. Une tel intérêt des investisseurs institutionnels démontre naturellement le potentiel stratégique de cette nouvelle blockchain.

Il est notable que Stripe ainsi que le fonds Paradigm qui incubait Tempo n’ont pas injecté de capitaux additionnels dans ce tour.

Selon Stripe, cette somme colossale sera principalement utilisée pour accélérer le développement technique de la blockchain Tempo. En parallèle, elle prévoit d’intensifier ses opérations de marketing en vue du lancement public.

Une blockchain pensée pour les paiements du monde réel

Contrairement à la majorité des blockchains, Tempo cible les paiements concrets et non la spéculation. Stripe veut offrir une blockchain de couche 1, soit des paiements crypto simples, rapides et sûrs, loin des blockchains actuelles jugées trop lentes.

C’est pourquoi Tempo mise sur la vitesse, la sécurité et la conformité réglementaire.

Introducing Tempo: a payments-first blockchain incubated by Stripe and Paradigm. As stablecoins go mainstream, there’s a need for optimized infrastructure. Tempo is purpose-built for stablecoins and real-world payments, born from Stripe’s experience in global payments and… — tempo (@tempo) September 4, 2025

De plus, Tempo doit permettre l’usage des jetons stables dans la vie quotidienne. Stripe prévoit ainsi de connecter monnaies fiduciaires et stablecoins sur un même réseau facilitant les paiements internationaux.

Pour l’instant, Stripe garde le mystère sur la date de lancement. Cependant, le rythme des recrutements et le soutien des investisseurs montrent une chose : Tempo avance très vite.

Rappelons que d’autres géants comme Coinbase et Mastercard explorent également le marché du stablecoin. Selon un rapport, les deux sociétés sont actuellement en course au rachat pour acquérir BVNK, un leader dans ce secteur.

Une stratégie agressive pour attaquer un marché concurrentiel

En effet, Stripe a pour objectif de concurrencer directement les réseaux traditionnels comme Visa. Parallèlement, elle cherche par ailleurs à se démarquer avec Tempo face à des concurrents établis comme Solana ou Ripple.

À titre d’infos, Solana est la première blockchain qui a réglé une IPO ou introduction en bourse d’une valeur de 1.15 milliard de dollars en stablecoins. De son côté, Visa et Mastercard sont déjà bien positionnés grâce à Circle, avec son stablecoin USDC intégrés dans ces deux géants.

Son atout principal est sans doute l’immense réseau de commerçants de Stripe. Stripe dispose effectivement déjà d’une clientèle globale qui pourrait adopter Tempo naturellement.

La stratégie de Stripe est claire : recruter les meilleurs pour construire la meilleure blockchain. Preuve de cette ambition, le géant de paiement a déjà recruté des ingénieurs clés de l’écosystème Ethereum.

Parmi eux, Dankrad Feist, ancien chercheur Ethereum, qui a affirmé que le moment du monde réel est enfin arrivé. Ce recrutement renforce la crédibilité du projet, même s’il alimente aussi un débat animé dans la communauté crypto.

I am excited to announce that I will be joining Tempo. This last year has been a turning point for crypto, where we have finally seen the outlines of our vision being materialized. While payments used to be front and center in the early days of crypto, I see a special opportunity… — Dankrad Feist (@dankrad) October 17, 2025

Certains saluent cette initiative. Selon eux, Stripe concrétise enfin la promesse des paiements en crypto. D’autres, en revanche, redoutent une centralisation excessive. Pour eux, un acteur privé pourrait limiter la décentralisation, pilier fondateur du Web3.

Cette nouvelle survient dès que les stablecoins connaissent un essor mondial exceptionnel, même pour les géants bancaires. Une banque franco-allemande Oddo BHF a récemment lancé EUROD son propre stablecoin adossé à l’euro, pour contrer la domination de ceux qui sont adossés au dollar.

L’engouement a été précédé par l’adoption de Genius act, une loi américaine proposant un cadre clair pour les émetteurs de ces types de jetons.

