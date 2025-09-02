LIVE – Solana, Ethereum, Bitcoin Hyper, Pi Network… – Toute l’actualité du 02 septembre 2025

Pour Résumer

Solana renforce ses fondamentaux avec un bond sur les RWA, une avancée technique majeure et une adoption croissante des stablecoins.

Ethereum ne fait pas de bruit mais conserve une dynamique de fond soutenue par les ETF et son écosystème.

Bitcoin Hyper séduit avec une prévente à plus de 13 M $, tandis que Pi Network reste en retrait malgré quelques évolutions techniques.

Solana en pleine accélération, Ethereum consolide sa position

Solana enregistre plusieurs signaux positifs. Le 1er septembre, la valeur des actifs réels tokenisés (RWA) sur le réseau a atteint 500 millions de dollars, répartis sur 92 actifs et plus de 66 000 portefeuilles. Le prix du SOL reste néanmoins sous pression, à environ 198 $ (–3 %).

Aujourd’hui, Solana a validé la proposition technique “Alpenglow”, avec plus de 99 % de soutien de ses validateurs. Cette mise à jour vise à réduire drastiquement le temps de validation des blocs, passant de 12,8 secondes à environ 100 à 150 millisecondes, ce qui renforcerait considérablement la réactivité du réseau.

Ethereum, quant à lui, continue de bénéficier d’un socle technique des plus robuste. Le prix reste proche des 4 400 $, soutenu par les entrées dans les ETF, un taux de burn élevé et un écosystème DeFi actif. L’absence de news majeures n’efface pas la dynamique structurelle du réseau.

Bitcoin Hyper attire les capitaux quand Pi Network reste à la traîne

Bitcoin Hyper franchit un cap symbolique avec plus de 13 millions de dollars levés en prévente. Ce projet Layer‑2 sur Bitcoin, présenté comme un levier de scalabilité, attire un intérêt croissant dans la communauté, notamment pour sa promesse de rendre le réseau Bitcoin compétitif face aux blockchains plus rapides comme Solana ou Avalanche.

Pi Network, de son côté, reste à l’écart. Le support Linux a été intégré, mais le cours PI demeure faible (0,3465 $), avec un volume en baisse de 21 %. Le sentiment du marché reste globalement négatif malgré une base utilisateur conséquente.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Solana, Ethereum, Bitcoin Hyper, Pi Network et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.