Bitcoin-mining werd deze week iets makkelijker, maar de opluchting blijkt van korte duur. De moeilijkheidsgraad daalde met 2,7%, waardoor miners tijdelijk meer winst haalden uit dezelfde rekenkracht.

Toch bereikte de totale hashrate een nieuw record van meer dan 1,2 biljoen hashes per seconde. Dat niveau wijst op een groeiende concurrentie binnen het netwerk. Hoe meer rekenkracht wordt ingezet, hoe moeilijker het wordt om nieuwe blokken te vinden.

De lichte daling in moeilijkheid geeft miners even ademruimte, maar de cijfers tonen dat de druk op winstgevendheid toeneemt.

Hashrate stijgt sneller dan verwacht

De toename van de hashrate laat zien dat de industrie zich in een fase van technologische opschaling bevindt. Grote miningbedrijven zoals Marathon Digital en CleanSpark investeren in efficiëntere apparatuur.

Ze gebruiken moderne ASIC’s die meer hashes produceren met minder stroom. Dat vergroot hun marktaandeel, maar duwt kleinere spelers uit de markt. De stijgende concurrentie zorgt voor centralisatie, waardoor de macht binnen het netwerk zich concentreert bij enkele grote spelers.

Die trend roept vragen op over de toekomst van de decentralisatie binnen Bitcoin.

Efficiëntie tegenover stijgende kosten

De winstgevendheid van miners blijft onder druk staan. De prijs van energie vormt nog altijd de grootste kostenpost. In regio’s als Texas, Kazachstan en IJsland stijgen de energietarieven door toegenomen vraag van datacenters en AI-bedrijven.

Miners moeten daardoor efficiënter werken of hun productie tijdelijk stilleggen. Een deel van de bedrijven zoekt goedkopere alternatieven via hernieuwbare energiebronnen, zoals waterkracht en zonne-energie. Dat verlaagt niet alleen de kosten, maar verbetert ook hun publieke imago in het debat over duurzaamheid.

AI en mining concurreren om energie

De opkomst van kunstmatige intelligentie vergroot de druk op de energiemarkt. AI-datacenters gebruiken enorme hoeveelheden elektriciteit voor training en berekeningen. Miners en AI-bedrijven vissen daardoor in dezelfde vijver.

Grote namen als Hut 8 en Core Scientific diversifiëren hun activiteiten door een deel van hun infrastructuur te verhuren aan AI-projecten. Dat biedt een extra inkomstenstroom, maar vermindert hun directe bijdrage aan het Bitcoin-netwerk.

Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat energie de nieuwe grondstofoorlog van de digitale economie vormt.

Regulering en handelsdruk

Naast technologische uitdagingen speelt ook geopolitiek een rol. De Amerikaanse importheffingen op Chinese hardware verhogen de prijs van miningapparatuur aanzienlijk. Fabrikanten zoals Bitmain en MicroBT ondervinden hierdoor leveringsproblemen.

Voor miners betekent dit hogere aanschafkosten en langere terugverdientijden. Als de handelsspanningen aanhouden, kan dat de groei van het netwerk tijdelijk afremmen. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe kansen voor lokale productie en innovatie, wat op lange termijn juist voor meer diversiteit binnen de sector kan zorgen.

Markt en prijsreactie

De prijs van Bitcoin blijft rond de 106.000 dollar schommelen. Beleggers interpreteren de stijgende hashrate als een teken van vertrouwen, maar ook als waarschuwing voor mogelijke winstdruk. Hogere rekenkracht betekent immers meer concurrentie om dezelfde beloning.

Analisten verwachten dat de volgende moeilijkheidsaanpassing eind oktober opnieuw omhoog zal gaan. Dat zou de marges verder verkleinen, vooral voor kleinere miners met minder efficiënte machines. Toch blijft de langetermijntrend positief dankzij groeiende adoptie en de verwachting van nieuwe ETF-goedkeuringen.

Nieuwe kansen binnen de sector

De huidige dynamiek stimuleert innovatie buiten de traditionele miningwereld. Beleggers zoeken naar projecten die waarde toevoegen aan het bredere ecosysteem. Best Wallet Token speelt daarop in met een focus op veiligheid, liquiditeit en gebruiksgemak.

Het project bouwt een infrastructuur die aansluit bij de behoefte van een markt in transitie, waar efficiëntie en betrouwbaarheid steeds belangrijker worden. Terwijl miners de strijd om energie en kosten voeren, verschuift de aandacht naar projecten die oplossingen bieden voor opslag en transacties binnen het nieuwe digitale landschap.

De tijdelijke daling van de moeilijkheid heeft miners een korte adempauze gegeven, maar de volgende ronde komt al in zicht. De recordhashrate bevestigt dat de industrie groeit, maar ook dat winstgevendheid steeds moeilijker wordt.

Wie de ontwikkelingen in energie, technologie en regulering volgt, begrijpt dat de toekomst van mining niet alleen draait om rekenkracht, maar om aanpassingsvermogen. Bitcoin blijft evolueren, en de spelers die dat tempo bijhouden, zullen uiteindelijk de grootste winnaars zijn.