Na de recente crypto crash, waarbij Bitcoin onder de $109.000 zakte en altcoins gemiddeld 6% verloren, is Cardano (ADA) als verrassende winnaar uit de strijd gekomen. Dankzij de Midnight upgrade en de strategische integratie met Bitcoin via nieuwe Layer-2-oplossingen lijkt Cardano niet alleen te herstellen, maar ook sterker dan ooit te staan.

Volgens oprichter Charles Hoskinson markeert de lancering van Midnight het ‘meest transformerende moment in de geschiedenis van Cardano’. En dat lijkt geen loze uitspraak. Meer dan 100 nieuwe samenwerkingen met grote namen zoals Brave, Blockchain.com en Google Cloud hebben ADA in de schijnwerpers gezet. Terwijl de meeste altcoins vechten om te overleven, positioneert Cardano zich opnieuw als het fundament van een meer verbonden blockchainwereld.

Cardano Nieuws: Midnight upgrade verandert alles

De Midnight upgrade is niet zomaar een technische update. Het is een compleet nieuwe laag binnen het Cardano ecosysteem die zich richt op privacy, interoperabiliteit en schaalbaarheid. Midnight fungeert als een brug tussen Cardano en andere blockchains, waaronder Bitcoin.

Volgens Hoskinson is het doel van Midnight om Cardano’s grootste tekortkomingen op te lossen. Het gebrek aan stabiele oracles en de beperkte stablecoin adoptie. Beide factoren beperkten tot nu toe de groei van Cardano’s DeFi ecosysteem.

Met Midnight krijgt Cardano echter toegang tot een privacylaag die compatibel is met de grootste Web3 diensten ter wereld. Omdat Midnight een native Cardano token (NIGHT) is, profiteert ADA direct van elke nieuwe samenwerking die Midnight sluit. Hoskinson bevestigde:

“Elke deal die Midnight maakt, is automatisch een deal voor Cardano. Het is de ultieme symbiose.”

De impact daarvan is al zichtbaar in de Cardano koers, die na de recente marktcrash slechts 1,8% verloor, tegenover 6-8% voor vergelijkbare layer-1 projecten zoals Solana en Avalanche.

BREAKING NEWS: MIDNIGHT IS THE MOST TRANSFORMATIONAL PROJECT IN CARDANO HISTORY 😱😱🔥🔥@IOHK_Charles says Midnight is the most transformational project in Cardano history. It’s already made 100+ deals with names like @brave , @blockchain .com, and @Bitcoin , and will soon… pic.twitter.com/AMhFN2mmKs — Mintern (@MinswapIntern) October 17, 2025

Over 100 nieuwe partnerschappen: van Brave tot Bitcoin

De lijst van partners die via Midnight met Cardano samenwerken, is indrukwekkend. Onder de meer dan 100 deals bevinden zich Brave Browser, Blockchain.com, Bitcoin.com en zelfs Google Cloud. Daarmee verlegt Cardano zijn focus van een gesloten ontwikkelaarsnetwerk naar een open multi-chain ecosysteem.

Het doel is helder. Cardano moet niet alleen concurreren met Ethereum of Solana, maar ook functioneren als verbindingslaag tussen blockchains. Midnight maakt het mogelijk om private smart contracts te draaien die toch kunnen communiceren met publieke netwerken zoals Bitcoin en Ethereum.

Die brugfunctie is precies waarom veel experts ADA de sterkste altcoin van het moment noemen. Waar anderen marktaandeel verliezen aan volatiliteit, bouwt Cardano aan een stabiel fundament voor de volgende bull run.

Bitcoin Hyper: de brug tussen Cardano en Bitcoin

Parallel aan Midnight groeit ook de aandacht voor Bitcoin Hyper, een Layer-2 netwerk dat Bitcoin’s grootste beperkingen aanpakt, trage transacties en lage doorvoercapaciteit. Momenteel verwerkt Bitcoin slechts zeven transacties per seconde, veel te weinig voor wereldwijde adoptie.

Bitcoin Hyper lost dat op met een Solana Virtual Machine infrastructuur die tienduizenden transacties per seconde aankan. Hierdoor ontstaat een nieuw ecosysteem waarin BTC eindelijk bruikbaar wordt voor DeFi.

De voordelen zijn groot:

Transacties worden binnen één seconde bevestigd.

Transacties worden binnen één seconde bevestigd. Kosten dalen tot fracties van een cent.

Kosten dalen tot fracties van een cent. Idle BTC kan worden ingezet voor staking, lending en play-to-earn games.

Het project gebruikt een niet custodiale brug, waardoor gebruikers hun BTC veilig kunnen locken en wrapped assets ontvangen. De native HYPER token fungeert als brandstof voor transacties en toegang tot dApps.

ADA Koers en Marktverwachting

Na de crash van begin oktober bleef ADA opvallend stabiel. Terwijl Bitcoin moeite had om boven de $109.000 te blijven, vond Cardano steun rond $0,44 en begon langzaam te klimmen richting $0,49.

Analisten wijzen erop dat de fundamentele waarde van Cardano flink is toegenomen. Door Midnight en de integratie met Bitcoin Hyper ontstaat er een breed ecosysteem dat zowel retailgebruikers als institutionele partijen aanspreekt.

Volgens crypto expert Lisa McKenzie:

“Cardano doet nu wat Ethereum in 2020 deed. De markt beseft langzaam dat ADA niet alleen overleeft, maar floreert in een volatiele omgeving.”

Ook de Total Value Locked (TVL) op Cardano is gestegen, mede dankzij nieuwe dApps die profiteren van Midnight’s privacylaag. Volgens DeFiLlama is het TVL in oktober met 12% toegenomen, opmerkelijk in een neergaande markt.

De toekomst: ADA’s weg naar de bull run

Wat betekent dit alles voor de toekomst van ADA?

De meeste analisten zien de Midnight-mainnetlancering in Q4 2025 als een potentieel keerpunt. Zodra de Glacier Drop volledig is afgerond en de Scavenger Mine-fase actief wordt, zullen miljoenen NIGHT tokens circuleren binnen het Cardano ecosysteem.

Elke nieuwe exchange-notering van Midnight versterkt ADA’s positie, omdat het directe liquiditeit toevoegt aan de Cardano-blockchain. Volgens Hoskinson zal Midnight “op alle grote exchanges” verschijnen, iets wat nog geen enkel ander Cardano-token is gelukt.

De synergie tussen Cardano en Midnight creëert een nieuw type marktmodel waarin privacy, snelheid en interoperabiliteit samenkomen. En dat is precies waar investeerders naar zoeken na de crash: projecten met echte use cases.

Van crash naar consolidatie

Waar de meeste altcoins terrein verloren, heeft Cardano zijn moment gegrepen. De Midnight upgrade tilt het project naar een nieuw niveau. ADA positioneert zich niet langer alleen als een Ethereum concurrent, maar als de verbindende laag tussen blockchains. Met sterke privacy, hoge snelheid en echte cross chain utility.

Als de markt zich herstelt, lijkt Cardano een van de eerste kandidaten om een nieuwe bull run te leiden. De fundamentals zijn sterker dan ooit, en de markt begint dat eindelijk te beseffen.