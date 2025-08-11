Volgens verschillende bekende Bitcoin-voorstanders is het slechts een kwestie van tijd voordat veel Ethereum-bezitters hun focus weer verleggen naar BTC. Deze voorspelling komt op een moment dat de Bitcoin-koers zich relatief stabiel houdt, terwijl Ethereum moeite heeft om zijn recente winsten vast te houden.

Old school Bitcoin maxis coping about ETH is actually one of the most bullish things imaginable. So much higher. pic.twitter.com/AFB17XfUY4 — sassal.eth/acc 🦇🔊 (@sassal0x) August 10, 2025

Analisten wijzen erop dat in periodes van verhoogde onzekerheid beleggers vaak teruggrijpen naar het meest gevestigde digitale activum.

Waarom de draai wordt verwacht

Een belangrijk argument dat wordt aangehaald, is de toenemende institutionele belangstelling voor Bitcoin. Sinds de goedkeuring van verschillende Bitcoin-ETF’s is de instroom van kapitaal vanuit professionele beleggers sterk toegenomen.

Dit gaat gepaard met een groeiend aantal grote bedrijven en financiële instellingen die BTC opnemen in hun balans of beleggingsproducten. Bitcoin wordt hierdoor steeds meer gezien als de ‘digitale reserve’ binnen de cryptowereld.

Ethereum daarentegen ziet zijn marktaandeel onder druk staan. Hoewel het netwerk profiteert van de groei van layer 2-oplossingen en een solide positie heeft in DeFi, is de concurrentie toegenomen. Andere smart contract-platformen winnen marktaandeel, terwijl de kapitaalstromen naar ETH-producten beperkter zijn dan naar Bitcoin.

Voorstanders van BTC verwachten dat dit de komende maanden kan leiden tot een verschuiving waarbij Ethereum-houders winst nemen en overstappen naar Bitcoin.

Historische patronen

De verwachting dat Ethereum-bezitters terugkeren naar Bitcoin wordt mede ondersteund door historische gegevens. In eerdere marktcycli is vaker te zien geweest dat tijdens of vlak voor sterke BTC-rallies kapitaal uit altcoins vloeide richting Bitcoin.

Deze zogenaamde ‘Bitcoin-dominantiebeweging’ gaat vaak gepaard met een daling van altcoin-koersen ten opzichte van BTC, zelfs als de dollarwaarde van altcoins stabiel blijft of licht stijgt.

Dit patroon kan deels worden verklaard door risicomanagement. Wanneer de markt onzekerder wordt, verschuiven investeerders hun posities naar activa met meer liquiditeit, diepere markten en een sterkere reputatie.

Bitcoin voldoet aan al deze criteria, waardoor het voor veel beleggers een logische keuze is in volatiele periodes.

Marktcontext

De bredere cryptomarkt beweegt zich momenteel in een spanningsveld tussen optimisme en voorzichtigheid. Positieve signalen, zoals oplopende handelsvolumes en institutionele aankopen, worden afgewisseld met macro-economische onzekerheid.

Renteverwachtingen, inflatiecijfers en geopolitieke ontwikkelingen blijven een belangrijke rol spelen in het sentiment.

Voor Ethereum kan dit betekenen dat het netwerk, ondanks sterke fundamentele ontwikkelingen, tijdelijk terrein verliest aan Bitcoin. Analisten benadrukken dat dit niet per se duidt op een zwakte in Ethereum zelf, maar eerder op de sterke positie van BTC als marktanker.

Zodra de marktomstandigheden veranderen, kan kapitaal weer in omgekeerde richting gaan bewegen.

Risico’s en overwegingen

Hoewel de voorspelling van een rotatie naar Bitcoin geloofwaardig klinkt in het huidige klimaat, zijn er ook tegenargumenten. Ethereum heeft in het verleden laten zien dat het veerkrachtig is en zich snel kan aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.

Innovaties zoals sharding, verbeterde schaalbaarheid en bredere adoptie van layer 2’s kunnen het netwerk aantrekkelijker maken voor zowel ontwikkelaars als beleggers. Daarnaast is de rol van Ethereum in NFT’s, DeFi en tokenisatie nog altijd groot, wat op langere termijn een sterke basis kan vormen.

Voor investeerders betekent dit dat het volgen van kapitaalstromen en marktdata essentieel blijft. On chain-analyse kan helpen om vroegtijdig signalen op te vangen van grote verschuivingen in bezit tussen verschillende netwerken. Dit kan waardevol zijn voor zowel kortetermijnhandelaren als langetermijninvesteerders.

Van gevestigde namen naar nieuwe initiatieven

