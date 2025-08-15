Het Amerikaanse gezondheidsbedrijf KindlyMD en het Bitcoin-miningbedrijf Nakamoto hebben een fusie aangekondigd met een ambitieus plan: het opbouwen van een Bitcoin-treasury van maar liefst 1 miljoen BTC.

Honored to officially join KindlyMD as CEO and Chairman. Thank you for coming on this journey with me- together we will rebuild the world on the bitcoin standard. One Nakamoto = One million Bitcoin — David Bailey🇵🇷 $1.0mm/btc is the floor (@DavidFBailey) August 14, 2025

De bedrijven willen hiermee niet alleen hun balansen versterken, maar ook een actieve rol spelen in de bredere adoptie van Bitcoin als strategisch reserve-activum.

Details van de fusie

De fusie combineert de technologische en miningcapaciteiten van Nakamoto met de bedrijfsstructuur en markttoegang van KindlyMD. Volgens de gezamenlijke verklaring blijft het nieuwe, gecombineerde bedrijf zowel op Nasdaq als op de Canadese beurs genoteerd.

De focus ligt op het stap voor stap opbouwen van een grote Bitcoin-reserve, grotendeels via miningopbrengsten en strategische aankopen op de markt.

Bestuursleden van beide bedrijven geven aan dat de fusie is ingegeven door de overtuiging dat Bitcoin de meest robuuste waardeopslag op lange termijn biedt.

Door de miningcapaciteit te combineren met een sterke balansstructuur verwachten zij sneller te groeien naar hun doel van 1 miljoen BTC, een hoeveelheid die neerkomt op bijna 5 procent van de totale Bitcoinvoorraad die ooit zal bestaan.

Bitcoin-treasury en reacties uit de markt

Een Bitcoin-treasury wordt steeds vaker gezien als een alternatief of aanvulling op traditionele reserves zoals goud of staatsobligaties. Bedrijven als MicroStrategy en bepaalde beleggingsfondsen hebben het voortouw genomen in deze trend, waarbij Bitcoin wordt ingezet als bescherming tegen inflatie en valutarisico.

KindlyMD en Nakamoto willen met hun plan niet alleen waarde vastleggen, maar ook een signaal afgeven aan andere ondernemingen dat Bitcoin een strategische rol speelt in de financiële planning.

Met het bereiken van hun goal worden zij één van de grootste institutionele houders van Bitcoin. Dit beïnvloedt zowel het marktsentiment als de liquiditeit van BTC, aangezien een groot deel van de voorraad langdurig uit circulatie verdwijnt.

Analisten reageren verdeeld op het nieuws. Zo noemt Michael Saylor, uitvoerend voorzitter van MicroStrategy, de stap “een krachtig signaal dat Bitcoin volwassen wordt als strategisch bedrijfsactief”.

Andere marktcommentatoren, zoals Nic Carter van Castle Island Ventures, waarschuwen echter dat een geconcentreerde strategie kwetsbaar is voor plotselinge prijsdalingen en liquiditeitsproblemen.

Ook binnen de cryptogemeenschap zorgt het nieuws voor discussie. Een treasury van deze omvang, afhankelijk van het aankooptempo, veroorzaakt merkbare prijsdruk op de markt.

Tegelijkertijd heeft het een psychologisch effect dat andere grote spelers ertoe aanzet hun eigen reserves te vergroten.

Institutionele adoptie in een stroomversnelling

De fusie en het ambitieuze plan passen in een bredere golf van institutionele betrokkenheid bij Bitcoin. Na de goedkeuring van meerdere spot-ETF’s in de VS en Europa is het voor beursgenoteerde bedrijven eenvoudiger geworden om Bitcoin op te nemen in hun strategie.

Waar eerder vooral fintechbedrijven en cryptofondsen vooropliepen, zien we nu ook sectoren als gezondheidszorg, energie en zelfs industriële productie die Bitcoin integreren in hun balansbeheer.

Presale in de actualiteitscontext

Te midden van deze verschuiving naar grotere institutionele betrokkenheid trekken ook nieuwe projecten de aandacht die inspelen op dezelfde thema’s van waardeopslag en lange termijn potentieel.

Een voorbeeld daarvan is Bitcoin Hyper, dat zich richt op innovatieve toepassingen binnen het Bitcoin-ecosysteem.

Het project bevindt zich momenteel in de presale fase en profileert zich als een speler die technologie en community combineert om nieuwe kansen in het BTC-segment te verkennen.

Deze ontwikkeling sluit aan bij de bredere trend waarin zowel gevestigde namen als nieuwe initiatieven hun positie in de Bitcoin-markt versterken.